اولین دوربین‌های مبتنی بر رزولوشن بیش از ۱۰۰ مگاپیکسل در گوشی‌هایی مانند شیائومی می نوت ۱۰ و گلکسی اس ۲۰ اولترا تعبیه شدند. از آن زمان تعداد زیادی از گوشی‌های هوشمند با دوربین‌های ۱۰۸ مگاپیکسلی راهی بازار شده‌اند. حالا به گفته‌ی یکی از افشاگران، دوربین‌های سلفی ۱۰۰ مگاپیکسلی در راه هستند.

این افشاگر به نام شرکت‌ها یا زمان عرضه‌ی این گوشی‌ها اشاره‌ای نکرده است. اما در رابطه با منطقی نبودن استفاده از دوربین‌های سلفی ۱۰۰ مگاپیکسلی می‌توان دلایل مختلفی را مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، بحث اندازه‌ی این سنسورها است. چنین سنسورهایی نسبت به دوربین‌های ۸، ۱۳، ۲۰ و ۳۲ مگاپیکسلی اندازه‌ی بسیار بزرگ‌تری دارند. به همین خاطر شرکت‌ها برای تعبیه‌ی این دوربین‌ها باید بریدگی یا حفره‌ی نمایشگر را بزرگ‌تر کنند.

سامسونگ مدتی قبل از نسل جدید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خود رونمایی کرد که نسبت به نسل قبلی اندازه‌ی کوچک‌تری دارد. اما این کوچک‌تر شدن به بهای کاهش اندازه‌ی پیکسل‌ها تمام شده است. هرچقدر اندازه‌ی پیکسل‌ها کوچکتر باشد، سنسور نور کمتری را دریافت می‌کند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت تصویر می‌شود.

از طرف دیگر، شرکت‌هایی مانند گوگل و سامسونگ با وجود استفاده از دوربین‌های سلفی ۸ تا ۱۶ مگاپیکسلی توانسته‌اند کیفیت عکس‌ها را در محیط‌های کم‌نور تا حد زیادی بهبود ببخشند. البته این احتمال وجود دارد که گوشی‌های موردنظر با دوربین چرخنده عرضه شوند. این یعنی دوربین اصلی بتواند به عنوان دوربین سلفی هم انجام وظیفه کند.

از جمله مزایای افزایش رزولوشن دوربین سلفی می‌توانیم به امکانات بیشتر برای زوم اشاره کنیم. اما آیا این موضوع برای بخش بزرگی از کاربران اهمیت زیادی دارد؟ همچنین این دوربین‌ها می‌توانند فیلمبرداری ۸K را امکان‌پذیر کنند که البته با دوربین سلفی ۳۳ مگاپیکسلی هم می‌توان چنین کاری را انجام داد.

چرا برجستگی دوربین گوشی‌های هوشمند انقدر بزرگ شده است؟

