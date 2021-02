مشخصات فنی و تصویر گوشی شیائومی Mi 11 لایت لو رفت

اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی واقعا قصد دارد از گوشی Mi 11 لایت به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی خود رونمایی کند چرا که به‌تازگی بخشی از مشخصات فنی این محصول به همراه تصویری از آن لو رفت.

شیائومی در سال ۲۰۲۱ از پرچم‌دار جدید خود با نام Mi 11 رونمایی کرد. محصولی که به پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شد و حتی برخلاف پرچم‌دارهای جدید سامسونگ و اپل، با شارژر سریع ۵۵ واتی درون جعبه در دسترس کاربران قرار گرفت. البته در چین، یک نسخه بدون شارژر هم عرضه شد ولی برای بازار جهانی، در تمام بسته‌بندی‌ها این شارژر وجود دارد.

با توجه به سیاست‌های قبلی شرکت، انتظار داشتیم این محصول یک مدل پرو هم داشته باشد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد علاوه بر مدل پرو، یک مدل اولترا و لایت را هم راهی بازار کند. در رابطه با مدل اولترا به‌تازگی خبری منتشر شد که حتی شاهد تصاویری نیز از تمام زوایای آن بودیم. اما امروز شاهد انتشار جزئیاتی از شیائومی Mi 11 لایت به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی شرکت هستیم.

طبق گفته‌های Digital Chat Station، که از افشاگران معتبر چینی به حساب می‌آید، شیائومی Mi 11 لایت از لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با مدل استاندارد از پرچم‌داران این سری ندارد. درست مانند پرچم‌دار فعلی شرکت، این گوشی هم روی پنل پشتی خود از سه دوربین با چینش و طراحی مشابه بهره می‌برد اما اینکه این دوربین‌ها از چه مشخصاتی بهره می‌برند هنوز اعلام نشده. جز این، سخت است بخواهیم از روی پنل پشتی تفاوت دیگری را متوجه شویم چون ظاهرا همه چیز مشابه است. اما در پنل روبرو یک تفاوت بزرگ را شاهد هستیم.

شیائومی می ۱۱ اولترا در یک ویدیوی واقعی دیده شد

برخلاف طراحی خمیده نمایشگر شیائومی Mi 11، این گوشی از نمایشگر تخت بهره می‌برد که معمولا در گوشی‌های ارزان‌قیمت، از چنین نمایشگرهایی استفاده می‌شود. به همین خاطر کمی در اطراف نمایشگر، حواشی بیشتری را شاهد خواهیم بود. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که طراحی تخت نمایشگر طرفداران بسیار زیادی هم دارد چرا که هم گوشی در برابر صدمات مقاوم‌تر است هم احتمال لمس اشتباه کاهش پیدا می‌کند. روی سمت چپ نمایشگر اما درست مانند مدل استاندارد، یک حفره‌ی کوچک مشاهده می‌شود که محل تعبیه‌ی دوربین سفی است.

با توجه به این تصویر، نمی‌توانیم دقیقا بگوییم روی فریم بالا و پایین دستگاه چه چیزهایی قرار گرفته بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت این گوشی مانند گوشی سال گذشته از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون بهره می‌برد یا خیر. با این حال موارد دیگر شامل یک پورت شارژ USB-C و بلندگوها می‌شوند که همیشه در بخش زیرین گوشی تعبیه می‌شوند.

علاوه بر این‌ها، Digital Chat Station معتقد است شیائومی حسگر اثرانگشت این گوشی را با کلید پاور در گوشه‌ی سمت راست دستگاه ادغام خواهد کرد که این مورد هم یک تفاوت دیگر را به نسبت Mi 11 که حسگر اثرانگشت آن در زیر نمایشگر تعبیه شده رقم می‌زند. البته این مورد هنوز رسما تایید نشده بنابراین شاید همچنان شاهد استفاده از حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر باشیم.

شیائومی معمولا برای گوشی‌های ارزان‌قیمت خود از پنل LCD استفاده می‌کند. اگر این اتفاق رخ دهد، ادغام حسگر اثرانگشت با کلید پاور منطقی خواهد بود در غیر این صورت، اگر جنس پنل استفاده شده AMOLED باشد، احتمال اینکه حسگر یاد شده زیر نمایشگر قرار گیرد افزایش پیدا می‌کند.

اما در بخش مشخصات فنی، گفته می‌شود شیائومی قرار است تا جای ممکن هزینه را کاهش دهد. به همین خاطر پردازنده‌ای از سری اسنپدراگون ۷۳۰ قلب تپنده‌ی آن را تشکیل می‌دهد. این افشاگر پیش‌تر اعلام کرده بود یک گوشی میان‌رده از شیائومی قرار است از پردازنده‌ی معرفی نشده‌ی کوالکام بهره ببرد. به همین خاطر دقیقا نمی‌دانیم پردازنده‌ی مورد نظر چه نام دارد و اینکه اصلا معرفی شده یا خیر. همچنین گفته می‌شود این گوشی از بلوتوث نسخه‌ی ۵.۲ بهره می‌برد که خب به نظر می‌رسد تنها بخشی است که می‌توانیم به صحت آن کاملا اطمینان داشته باشیم.

شیائومی هنوز تاریخ رسمی رونمایی Mi 11 لایت را مشخص نکرده؛ بنابراین باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبرهای بیشتری در رابطه با این محصول منتشر می‌شود. این احتمال وجود دارد که شرکت چینی این گوشی را به همراه قدرتمندترین پرچم‌دار این سری یعنی Mi 11 اولترا یا مدل پرو رونمایی کند.

شیائومی گوشی می ۱۱ لایت را به‌زودی رونمایی می‌کند

منبع: Android Authority

The post مشخصات فنی و تصویر گوشی شیائومی Mi 11 لایت لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala