گوشی‌های هوشمند به لطف بهره‌گیری از باتری‌های بزرگ‌تر و مصرف انرژی کمتر، از نظر عمر باتری روزبه‌روز بهتر می‌شوند ولی این موضوع همچنان نگرانی بزرگی برای کاربران محسوب می‌شود. در هر صورت اگر شارژ باتری گوشی شما خیلی زودتر از انتظار خالی می‌شود، بهتر است هرچه زودتر دلیل اصلی این مشکل را پیدا کنید.

در ادامه به مهم‌ترین دلایل کاهش عمر باتری گوشی می‌پردازیم و برای هرکدام از آن‌ها راهکارهایی را مطرح می‌کنیم.

نمایشگر

نمایشگرها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی در گوشی‌های هوشمند هستند. پنل‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر، روشن‌تر و رنگارنگ‌تر می‌شوند و در ضمن رزولوشن آن‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر حتی گوشی‌های مبتنی بر نمایشگر تاشو و نمایشگر دوگانه هم راهی بازار شده‌اند. اگرچه این پیشرفت‌ها تجربه‌ی کاربری را جذاب‌تر می‌کنند، اما این روند منجر به افزایش مصرف باتری می‌شود.

چگونگی بررسی مصرف انرژی:

به بخش تنظیمات گوشی مراجعه کنید.

گوشی مراجعه کنید. گزینه‌ی باتری را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید. بر روی آیکون سه نقطه در سمت راست بخش فوقانی ضربه بزنید.

بر گزینه‌ی Battery usage ضربه بزنید.

ضربه بزنید. بر آیکون سه نقطه در سمت راست بخش فوقانی ضربه بزنید.

گزینه‌ی Show full device usage را انتخاب کنید.

البته در گوشی‌های مختلف این فرایند تا حدی فرق دارد ولی کلیت آن یکسان است. با این کار می‌توانید بفهمید که نمایشگر گوشی شما تا چه حد شارژ باتری را مصرف می‌کند. طی سال‌های گذشته تکنولوژی نمایشگرها بیش از تکنولوژی باتری‌ها پیشرفت کرده و این موضوع مشکلات زیادی را برای عمر باتری ایجاد کرده است.

راهکارهای کاهش مصرف انرژی نمایشگر:

پایین آوردن روشنایی نمایشگر: با پایین آوردن روشنایی نمایشگر می‌توانید عمر باتری گوشی را به طور قابل توجهی افزایش دهید.

با پایین آوردن روشنایی نمایشگر می‌توانید عمر باتری گوشی را به طور قابل توجهی افزایش دهید. بهره‌گیری از روشنایی متغیر نمایشگر: با فعال‌سازی این مشخصه، روشنایی نمایشگر با توجه به محیط تغییر پیدا می‌کند.

با فعال‌سازی این مشخصه، روشنایی نمایشگر با توجه به محیط تغییر پیدا می‌کند. کاهش رفرش ریت نمایشگر: برخی از گوش‌ها از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا بهره می‌برند و با کاهش دادن مقدار رفرش ریت، عمر باتری افزایش می‌یابد.

برخی از گوش‌ها از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا بهره می‌برند و با کاهش دادن مقدار رفرش ریت، عمر باتری افزایش می‌یابد. تغییر زمان خاموش شدن نمایشگر: با پایین آوردن این زمان، اگر فقط چند ثانیه از گوشی استفاده نکنید، نمایشگر گوشی به طور خودکار خاموش می‌شود.

با پایین آوردن این زمان، اگر فقط چند ثانیه از گوشی استفاده نکنید، نمایشگر گوشی به طور خودکار خاموش می‌شود. کنار گذاشتن تصاویر پس‌زمینه‌ی متحرک: این نوع تصاویر اگرچه جذابیت زیادی دارند، اما در واقع گوشی شما همواره در حال نمایش یک نوع ویدیو است و این کار منجر به کاهش عمر باتری می‌شود.

این نوع تصاویر اگرچه جذابیت زیادی دارند، اما در واقع گوشی شما همواره در حال نمایش یک نوع ویدیو است و این کار منجر به کاهش عمر باتری می‌شود. بهره‌گیری از تصویر پس‌زمینه‌ی سیاه‌رنگ: اگر گوشی شما از نمایشگر اولد بهره می‌برد، انتخاب رنگ سیاه به عنوان تصویر پس‌زمینه منجر به افزایش عمر باتری می‌شود زیرا پیکسل‌های کمتری روشن می‌شوند. البته گفته می‌شود چنین کاری تأثیر چندان محسوسی ندارد ولی در هر صورت تأثیرگذار است.

اگر گوشی شما از نمایشگر اولد بهره می‌برد، انتخاب رنگ سیاه به عنوان تصویر پس‌زمینه منجر به افزایش عمر باتری می‌شود زیرا پیکسل‌های کمتری روشن می‌شوند. البته گفته می‌شود چنین کاری تأثیر چندان محسوسی ندارد ولی در هر صورت تأثیرگذار است. سرعت شارژ روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ آیا این خبر خوبی برای دوام باتری گوشی است؟

آنتن‌دهی ضعیف

در مناطقی که آنتن‌دهی ضعیف هستند، این موضوع منجر به کاهش عمر باتری گوشی می‌شود. روی هم رفته گوشی شما به طور مداوم تلاش می‌کند با آنتن‌های مخابراتی ارتباط برقرار کند و اگر چنین ارتباطی برقرار نشود، گوشی موردنظر تلاش خود را افزایش می‌دهد. به همین خاطر اگر به هر دلیلی در منطقه‌ی شما آنتن‌دهی ضعیف است، شارژ باتری زودتر تمام می‌شود.

راهکارهای بهبود سیگنال برای افزایش عمر باتری:

تعویض اپراتور: اپراتورهای مخابراتی معمولا در مناطق مختلف از نظر آنتن‌دهی عملکرد یکسانی ندارند. به همین خاطر با کمی تحقیق می‌توانید بهترین اپراتور مناسب برای منطقه‌ی زندگی خود را پیدا کنید.

اپراتورهای مخابراتی معمولا در مناطق مختلف از نظر آنتن‌دهی عملکرد یکسانی ندارند. به همین خاطر با کمی تحقیق می‌توانید بهترین اپراتور مناسب برای منطقه‌ی زندگی خود را پیدا کنید. حالت هواپیما: با فعال‌سازی حالت هواپیما، آنتن‌های گوشی قطع می‌شوند. به همین خاطر اگر در منطقه‌ای با آنتن‌دهی نامناسب هستید و به هر دلیلی می‌خواهید عمر باتری را افزایش دهید، با فعال‌سازی حالت هواپیما می‌توانید چنین کاری را انجام دهید.

با فعال‌سازی حالت هواپیما، آنتن‌های گوشی قطع می‌شوند. به همین خاطر اگر در منطقه‌ای با آنتن‌دهی نامناسب هستید و به هر دلیلی می‌خواهید عمر باتری را افزایش دهید، با فعال‌سازی حالت هواپیما می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. تقویت‌کننده‌ی آنتن: دستگاه‌های تقویت‌کننده‌ی سیگنال موبایل معمولا گران‌قیمت هستند اما تأثیر زیادی در بهبود آنتن‌دهی دارند. این محصولات یک آنتن خارجی دارند که می‌توانند سیگنال را دریافت کنند و سپس سیگنال موردنظر را با آنتن داخلی در محیط خانه یا محل کار پخش می‌کنند.

اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های پس‌زمینه

اگر باتری گوشی شما به سرعت خالی می‌شود، بهتر است اپلیکیشن‌های نصب شده را مورد بررسی قرار دهید. برخی از اپلیکیشن‌ها معمولا انرژی بیشتری را مصرف می‌کنند. در این زمینه مثلا می‌توانیم به سرویس‌های استریمینگ اشاره کنیم. همچنین اگر اهل استفاده از بازی‌ها-به‌خصوص بازی‌های سنگین-هستید، باید بگوییم که آن‌ها با سرعت زیادی شارژ باتری گوشی را خالی می‌کنند.

بخشی از اپلیکیشن‌ها هم بدون آنکه مورد استفاده قرار بگیرند، شارژ باتری را مصرف می‌کنند. به عنوان مثال می‌توانیم به اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ اشاره کنیم. این نوع اپلیکیشن‌های ارتباطی مرتبا به‌روزرسانی می‌شوند. به همین خاطر همواره در پس‌زمینه‌ی سیستم فعال هستند، داده رد و بدل می‌کنند، موقعیت شما را بررسی می‌کنند، نوتیفیکیشن می‌فرستند و در کل کارهای مختلفی را انجام می‌دهند. همچنین عموم کاربران زمان زیادی را برای استفاده از این اپلیکیشن‌ها صرف می‌کنند.

راهکارهای حل این مشکل:

کاهش دانلود اپلیکیشن‌ها: بسیاری از کاربران فقط از بخش اندکی از اپلیکیشن‌های نصب شده در گوشی خود استفاده می‌کنند. اما بسیاری از این اپلیکیشن‌های بلااستفاده در پس‌زمینه‌ی سیستم فعال هستند و شارژ باتری را مصرف می‌کنند. به همین خاطر بهتر است اپلیکیشن‌هایی که به آن‌ها نیازی ندارید، حذف کنید.

بسیاری از کاربران فقط از بخش اندکی از اپلیکیشن‌های نصب شده در گوشی خود استفاده می‌کنند. اما بسیاری از این اپلیکیشن‌های بلااستفاده در پس‌زمینه‌ی سیستم فعال هستند و شارژ باتری را مصرف می‌کنند. به همین خاطر بهتر است اپلیکیشن‌هایی که به آن‌ها نیازی ندارید، حذف کنید. جلوگیری از فعالیت اپلیکیشن‌ها در پس‌زمینه: اگر متوجه شدید که یک اپلیکیشن در پس‌زمینه‌ی سیستم شارژ زیادی را مصرف می‌کند، می‌توانید فعالیت آن را محدود کنید که این فرایند در گوشی‌های مختلف تا حدی فرق دارد. ولی روی هم رفته در بخش باتری در قسمت تنظیمات گوشی، می‌توانید گزینه‌ی Background restriction یا مورد مشابه را پیدا کنید. باید خاطرنشان کنیم با این کار، معمولا بخشی از قابلیت‌های اپ موردنظر غیرفعال می‌شود.

اگر متوجه شدید که یک اپلیکیشن در پس‌زمینه‌ی سیستم شارژ زیادی را مصرف می‌کند، می‌توانید فعالیت آن را محدود کنید که این فرایند در گوشی‌های مختلف تا حدی فرق دارد. ولی روی هم رفته در بخش باتری در قسمت تنظیمات گوشی، می‌توانید گزینه‌ی Background restriction یا مورد مشابه را پیدا کنید. باید خاطرنشان کنیم با این کار، معمولا بخشی از قابلیت‌های اپ موردنظر غیرفعال می‌شود. بستن کامل اپلیکیشن‌ها: اگرچه گوشی‌های اندرویدی برای قابلیت‌های چندوظیفگی ساخته شده‌اند و در کل بستن کامل اپلیکیشن‌ها توصیه نمی‌شود، اما گاهی اوقات بهتر است چنین کاری را انجام دهید. گاهی اوقات اپلیکیشن‌ها از کنترل خارج می‌شوند و با سرعت زیادی باتری گوشی را خالی می‌کنند. به همین خاطر در چنین مواردی بهتر است آن‌ها را به طور کامل ببندید. یکی از روش‌های انجام این کار، مراجعه به بخش Apps & notifications است و بعد از انتخاب اپ موردنظر، بر گزینه‌ی Force stop ضربه بزنید.

اگرچه گوشی‌های اندرویدی برای قابلیت‌های چندوظیفگی ساخته شده‌اند و در کل بستن کامل اپلیکیشن‌ها توصیه نمی‌شود، اما گاهی اوقات بهتر است چنین کاری را انجام دهید. گاهی اوقات اپلیکیشن‌ها از کنترل خارج می‌شوند و با سرعت زیادی باتری گوشی را خالی می‌کنند. به همین خاطر در چنین مواردی بهتر است آن‌ها را به طور کامل ببندید. یکی از روش‌های انجام این کار، مراجعه به بخش Apps & notifications است و بعد از انتخاب اپ موردنظر، بر گزینه‌ی Force stop ضربه بزنید. به نحوه‌ی استفاده از اپلیکیشن‌ها توجه کنید: گاهی اوقات کاربران می‌گویند که می‌خواهند عمر باتری گوشی را افزایش دهند ولی همواره در حال اجرای بازی‌های سنگین، تماشای فیلم‌ها و گذراندن وقت در شبکه‌های اجتماعی هستند. به همین خاطر اگر این موضوع برای شما اهمیت دارد و مثلا در آن زمان به شارژر هم دسترسی ندارید، بهتر است حواستان به اپلیکیشن‌هایی که استفاده می‌کنید، باشد.

گاهی اوقات کاربران می‌گویند که می‌خواهند عمر باتری گوشی را افزایش دهند ولی همواره در حال اجرای بازی‌های سنگین، تماشای فیلم‌ها و گذراندن وقت در شبکه‌های اجتماعی هستند. به همین خاطر اگر این موضوع برای شما اهمیت دارد و مثلا در آن زمان به شارژر هم دسترسی ندارید، بهتر است حواستان به اپلیکیشن‌هایی که استفاده می‌کنید، باشد. افسانه‌ها و واقعیت‌های شارژ سریع گوشی‌های هوشمند

عمر گوشی

گوشی شما چقدر قدیمی است؟ یا بهتر است بپرسیم باتری گوشی شما چند سال دارد؟ دوام باتری گوشی‌های هوشمند به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند. به همین خاطر بسیاری از کاربرانی که از گوشی‌های قدیمی استفاده می‌کنند، معمولا عمر باتری گوشی خود را با روزهای اولیه‌ی استفاده از آن مقایسه می‌کنند.

باتری‌ها برای ذخیره کردن و ارائه‌ی انرژی از واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌کنند و هیچ واکنش شیمیایی نامحدود نیست. با این حال شرکت‌ها همواره در حال تلاش برای بهینه‌سازی این فرایند هستند تا عمر باتری تا حد امکان بیشتر شود. علاوه بر این حتی اگر باتری گوشی مورد استفاده قرار نگیرد، ظرفیت خود را از دست می‌دهد.

راهکارهای حل این مشکل:

خریدن گوشی جدید: اگرچه این راهکار طرفداران چندانی ندارد، اما واقعیت این است که معمولا گوشی‌های هوشمند حدودا ۳ سال عمر مفید دارند و بعد از این مدت با مشکلات مختلفی-از جمله کاهش عمر باتری-مواجه می‌شوند.

اگرچه این راهکار طرفداران چندانی ندارد، اما واقعیت این است که معمولا گوشی‌های هوشمند حدودا ۳ سال عمر مفید دارند و بعد از این مدت با مشکلات مختلفی-از جمله کاهش عمر باتری-مواجه می‌شوند. تعویض باتری: اگر اهل کارهای فنی هستید، می‌توانید یک باتری جدید برای گوشی خود خریداری کنید و بعد از باز کردن بدنه‌ی گوشی، باتری جدید را نصب کنید. اما این کار به دانش فنی زیادی نیاز دارد و با مقداری ریسک همراه است. از طرف دیگر می‌توانید چنین کاری را به یک تعمیرکار بسپارید تا از این بابت خیالتان راحت باشد.

دیگر مشکلات و راهکارها

جی‌پی‌اس، وای‌فای و بلوتوث: اگرچه بخشی از کاربران همواره این سه مشخصه را فعال نگه می‌دارند، اما به غیر از وای‌فای دو قابلیت دیگر همواره ضروری نیستند. اما فعال نگه داشتن این مشخصه‌ها، مصرف باتری را تا حد اندکی افزایش می‌دهند. به همین خاطر بهتر است هر وقت به آن‌ها نیاز پیدا کردید، فعالشان کنید.

اگرچه بخشی از کاربران همواره این سه مشخصه را فعال نگه می‌دارند، اما به غیر از وای‌فای دو قابلیت دیگر همواره ضروری نیستند. اما فعال نگه داشتن این مشخصه‌ها، مصرف باتری را تا حد اندکی افزایش می‌دهند. به همین خاطر بهتر است هر وقت به آن‌ها نیاز پیدا کردید، فعالشان کنید. دوربین: عکاسی و فیلم‌برداری بخش قابل توجهی از انرژی باتری را مصرف می‌کنند. این موضوع به‌خصوص برای فیلم‌برداری بیشتر صدق می‌کند.

عکاسی و فیلم‌برداری بخش قابل توجهی از انرژی باتری را مصرف می‌کنند. این موضوع به‌خصوص برای فیلم‌برداری بیشتر صدق می‌کند. سرما: مانند گرما، سرما هم بر عمر باتری تأثیر می‌گذارد. همچنین اگر در مناطق سردسیر زندگی می‌کنید، این موضوع منجر به آسیب رسیدن به باتری می‌شود. به همین خاطر بهتر است در چنین شرایطی همواره گوشی را مثلا در جیب یا کیف خود قرار دهید تا دمای آن متعادل شود.

مانند گرما، سرما هم بر عمر باتری تأثیر می‌گذارد. همچنین اگر در مناطق سردسیر زندگی می‌کنید، این موضوع منجر به آسیب رسیدن به باتری می‌شود. به همین خاطر بهتر است در چنین شرایطی همواره گوشی را مثلا در جیب یا کیف خود قرار دهید تا دمای آن متعادل شود. آپدیت نرم‌افزاری: بیشتر اوقات آپدیت‌های نرم‌افزاری عمر باتری را بهبود می‌بخشند و بنابراین توصیه می‌شود که گوشی خود را همواره به‌روز نگه دارید.

بیشتر اوقات آپدیت‌های نرم‌افزاری عمر باتری را بهبود می‌بخشند و بنابراین توصیه می‌شود که گوشی خود را همواره به‌روز نگه دارید. استفاده از پاوربانک: اگر از جمله افرادی هستید که طی ساعات متمادی به برق مستقیم دسترسی ندارید، با خرید پاور بانک می‌توانید تا حد زیادی بر مشکلات کاهش عمر باتری گوشی خود غلبه کنید.

آیا باتری گوشی‌ها در آینده نزدیک متحول خواهند شد؟

