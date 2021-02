نمایشگر ثانویه شیائومی می ۱۱ اولترا یک مثال بارز از ویژگی بیهوده است

چند روز قبل یک ویدیو از گوشی شیائومی می ۱۱ اولترا منتشر شد که جزئیات طراحی آن را به طور کامل نشان می‌دهد. مهم‌ترین مشخصه‌ی این گوشی، ماژول دوربین غول‌پیکر آن است که البته این موضوع به خودی خود اصلا تعجب‌آور نیست.

بسیاری از پرچم‌داران اندرویدی از ماژول‌های دوربین بزرگی بهره می‌برند و شرکت‌ها برای جذب مشتریان، توجه بیشتری به دوربین نشان می‌دهند. گاهی اوقات هم این حس به وجود می‌آید که خود گوشی در اولویت بعدی شرکت‌ها قرار گرفته و آن‌ها قصد دارند دوربین‌هایی که می‌توانند به اینترنت وصل شوند، به فروش برسانند.

اما در این میان، شیائومی می ۱۱ اولترا رویکرد عجیب و غریبی را اتخاذ کرده است. ماژول دوربین این گوشی عملا بخش بزرگی از قسمت فوقانی پنل پشتی را اشغال کرده و به غیر از دوربین سه‌گانه و فلش سه‌گانه، شاهد نمایشگر ۱ اینچی امولد هستیم که می‌تواند محتوای نمایشگر اصلی را نشان دهد.

اما سوال اصلی این است که چرا شیائومی چنین ایده‌ای را عملی کرده؟ تعبیه‌ی سه دوربین کاملا قابل درک و کاری رایج محسوب می‌شود. یکی از آن‌ها دوربین پریسکوپی است که با توجه به عدد حک شده در کنار آن، می‌تواند زوم ۱۲۰ برابری را امکان‌پذیر کند. همچنین به غیر از دوربین اصلی و پریسکوپی، احتمالا با دوربین اولترا واید یا ماکرو سروکار داریم.

اما هیچگونه نمی‌توان تعبیه‌ی نمایشگر ۱ اینچی در این ماژول دوربین را توجیه کرد. اول از همه باید بگوییم که تعبیه‌ی این نمایشگر بسیار کوچک هزینه‌ی ساخت این گوشی را افزایش می‌دهد و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین نقاط قوت گوشی می ۱۱ قیمت زیر ۱۰۰۰ دلار آن است. گفته می‌شود این نمایشگر قرار است برای ثبت عکس‌های سلفی با دوربین اصلی مورد استفاده قرار بگیرد. اما همانطور که می‌دانید، برای ثبت این گونه عکس‌ها معمولا گوشی را با کمی فاصله نسبت به خود می‌گیریم و در این حالت، محتوای درون این نمایشگر عملا قابل تشخیص نخواهد بود.

روی هم رفته به غیر از امکان استفاده از دوربین‌های اصلی برای ثبت عکس‌های سلفی، هیچ دلیل دیگری را برای تعبیه‌ی نمایشگر ثانویه نمی‌توانیم مطرح کنیم. بدون شک شیائومی در مراسم معرفی این گوشی دلایل مختلفی را برای تعبیه‌ی این نمایشگر عجیب عنوان خواهد کرد.

این گوشی روی هم رفته یک محصول فوق‌العاده به نظر می‌رسد. شارژ ۶۷ واتی، فیلمبرداری ۴k HDR، حالت شب برای فیلمبرداری، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر QHD+ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز فقط بخشی از مشخصات این گوشی محسوب می‌شوند. اما تمام این ویژگی‌ها در گوشی هوشمندی جمع شده که در پنل پشتی آن یک برجستگی عجیب و غریب به همراه نمایشگر ثانویه‌ی بی‌مصرف دیده می‌شود.

منبع: Android Central

منبع متن: digikala