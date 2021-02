با وجود اینکه بخش موبایل هواوی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، ولی این شرکت هنوز ساخت گوشی‌های جدید را کنار نگذاشته است. گوشی‌های سری P هواوی معمولا در ماه مارس معرفی می‌شوند و حالا به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور، سری هواوی P50 در تاریخ بین ۲۶ تا ۲۸ مارس (۶ تا ۸ فروردین) معرفی خواهند شد.

او همچنین اعلام کرده که این خانواده شامل ۳ گوشی مبتنی بر دو تراشه خواهد بود. به طور مشخص، هواوی P50 از کایرین ۹۰۰۰E بهره می‌برد و گوشی‌های هواوی P50 پرو و پرو پلاس با تراشه‌ی کایرین ۹۰۰۰ به دست کاربران می‌رسند.

گفته می‌شود فرایند توسعه‌ی این گوشی‌ها به طور کامل به اتمام رسیده و آماده‌ی تولید انبوه هستند. بنا به گفته‌های این افشاگر، گوشی‌های موردنظر از طراحی جدیدی بهره می‌برند ولی هنوز مشخص نیست که این طراحی جدید مربوط به کدام قسمت‌های گوشی‌های موردنظر است.

مطابق سال‌های گذشته، سری هواوی P50 بدون شک از دوربین‌ها و نمایشگر بهتر بهره می‌برند. نمایشگر این گوشی‌ها هم مبتنی بر فناوری اولد خواهد بود و به احتمال زیاد هواوی از پنل‌های ساخت شرکت چینی BOE استفاده خواهد کرد. در نهایت باید ببینیم این گوشی‌ها نسبت به رقبا چه حرفی برای گفتن دارند. در ضمن به دلیل تحریم‌های آمریکا، احتمالا این گوشی‌ها عمدتا در بازار چین عرضه خواهند شد.

