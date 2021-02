اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد به‌زودی از گوشی میان‌رده‌ی جدید خود تحت عنوان اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G رونمایی کند. چرا که به‌تازگی شاهد انتشار نتیجه‌ی بنچمارک گیک‌بنچ این محصول بودیم.

سونی در سال ۲۰۲۰ از گوشی‌های متعددی رونمایی کرد اما هرگز نتوانست آنطور که باید در این بخش به پیشرفتی که مد نظر داشت دست پیدا کند. با این حال شرکت ژاپنی همچنان به تولید گوشی‌ ادامه می‌دهد و قرار است به‌زودی از جدیدترین میان‌رده‌ی خود با نام اکسپریا ۱۰ مارک ۳ رونمایی کند.

اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با توجه به بنچمارک گیک‌بنچ قرار است با پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۷۶۵G راهی بازار شود. پردازنده‌ای که در حال حاضر در بسیاری از گوشی‌های میان‌رده‌ی بازار بکار گرفته شده و از قدرت پردازشی و گرافیکی مطلوبی هم برخوردار است. اما مزیت اصلی این پردازنده، پشتیبانی آن از فناوری ۵G است که باعث می‌شود کاربران با پرداخت مبلغی کم، به محصولی قدرتمند با پشتیبانی از سریع‌ترین شبکه‌ی اینترنت همراه دسترسی داشته باشند.

البته در بنچمارک گیک‌بنچ، نامی از این پردازنده برده نشده ولی با توجه به امتیازات کسب شده در بخش تک و چند هسته‌ای، می‌بینیم که عملکرد آن به دیگر محصولات مجهز به اسنپدراگون ۷۶۵G بسیار نزدیک است. نکته‌ی جالب اما اینجاست که سونی برای اکسپریا ۱۰ مارک ۲ از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۶۵ استفاده کرد اما برای این گوشی قرار نیست از مدل مورد انتظار این سری یعنی اسنپدراگون ۶۹۰ ۵G استفاده کند و در عوض، ترجیح داد به سراغ نماینده‌ی قدیمی‌تر کوالکام یعنی اسنپدراگون ۷۶۵G برود.

سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ توانست با اسنپدراگون ۷۶۵G در بخش تک هسته‌ای امتیاز نسبتا خوب ۶۰۱ را کسب کند و در بخش چند هسته‌ای هم به امتیاز ۱۸۲۱ دست پیدا کرد. اگرچه این اعداد و ارقام حتی نزدیک به امتیازات یک پرچم‌دار هم نیست اما برای یک میان‌رده کاملا مناسب هستند.

اطلاعات دیگری هم که از گیک‌بنچ بدست آمده، بهره‌مندی محصول از اندروید ۱۱ و همچنین تجهیز آن به ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم است که خب برای اولین بار در سری گوشی‌های این سری شاهد این میزان از حافظه‌ی رم هستیم. چون سونی در دو نسل قبلی این گوشی، در نهایت از ۴ گیگابایت رم استفاده کرد.

از دیگر مشخصات این محصول خبری در اختیار نداریم جز اینکه می‌توان حدس زد حافظه‌ی داخلی آن ۱۲۸ گیگابایت باشد. با در نظر گرفتن همه‌ی این موارد، اینکه بخواهیم انتظار داشته باشیم قیمت این گوشی حول و حوش ۳۵۰ دلار باشد بسیار بعید خواهد بود چون سونی معمولا گوشی‌های خود را با قیمت نسبتا بالایی راهی بازار می‌کند و یک محصول با اسنپدراگون ۷۶۵G و ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم از این شرکت نباید قیمت پایینی داشته باشد.

با این حال برای مطمئن شدن از مواردی نظیر قیمت و تاریخ رونمایی و عرضه‌ی این گوشی باید منتظر انتشار خبرهای بیشتری باشیم.

تصاویر زیبایی از گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ منتشر شد

منبع: GSMArena

The post سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G در گیک‌بنچ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala