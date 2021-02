سامسونگ قصد دارد امسال از گوشی‌های میان‌رده‌ی جدید خود تحت عنوان گلکسی A52 رونمایی کند. البته گلکسی A52 در دو مدل ۵G و ۴G راهی بازار می‌شود که خوشبختانه به‌تازگی مشخصات فنی، تصاویر و اطلاعات مربوط به آن‌ها منتشر شد.

سال ۲۰۲۱ برای طرفداران محصولات سامسونگ سال ویژه‌ای خواهد بود. از ورود میان‌رده‌های خوش‌قیمت ۵G گرفته تا گوشی‌های مقرون به صرفه‌ی ۴G که قیمت مناسب و قابلیت‌های بسیار خوبی دارند. یکی از همین محصولات، گلکسی A52 5G و مدل ۴G آن است که شاید تا به این لحظه به صورت رسمی در رابطه با آن‌ها خبری منتشر نشده باشد اما به لطف شایعات و خبرهای متعدد، توانستیم تا حد زیادی از مشخصات فنی آن‌ها باخبر شویم.

خبر اخیر از سوی وب‌سایت آلمانی WinFutureمنتشر شده که منبع خبری معتبری هم در حوزه‌ی فناوری به حساب می‌آید و می‌توان به صحت گفته‌های آن اعتماد کرد. اطلاعات منتشر شده از سوی این وب‌سایت اما شامل تصاویر، قیمت و مشخصات فنی گوشی‌های گلکسی A52 5G و ۴G می‌شوند که پیش از این خبر زیادی در این رابطه نشنیده بودیم.

همانطور که می‌دانید، گلکسی A52 4G و ۵G چند روز پیش با پردازنده‌های اسنپدراگون ۷۲۰G و ۷۵۰G در گیک‌بنچ دیده شدند. در همان مطلب بود که دیدیم گوشی‌های مورد نظر از اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3.0 و بسته به بازار عرضه در دو مدل با حافظه‌ی رم ۶/۸ گیگابایت و حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت در دسترس قرار می‌گیرند. همچنین هر دو مدل به کاربران این اجازه را می‌دهند تا از طریق کارت حافظه‌ی جانبی، ظرفیت حافظه را افزایش دهند.

به گفته‌ی WinFuture، تفاوت اصلی دو گوشی در همان نوع پردازنده و پشتیبانی از شبکه‌ی ۵G و ۴G خلاصه می‌شود. بدین ترتیب هر مشخصه‌ی سخت‌افزاری دیگری که تاکنون در رابطه با یکی از این دو گوشی منتشر شده بود، ظاهرا برای مدل دیگر هم باید تا حدودی مشابه باشد. این یعنی هر دو گوشی با نمایشگر ۶.۵ اینچی +FHD از نوع سوپر امولد راهی بازار می‌شوند که در بخش مرکز-بالا میزبان یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است و در زیر آن هم حسگر اثرانگشت تعبیه شده.

در رابطه با نمایشگر این دو گوشی هم خبرهایی منتشر شده بود مبنی براینکه مدل ۴G با نمایشگر ۹۰ هرتزی و مدل ۵G هم با پنل ۱۲۰ هرتزی راهی بازار خواهند شد که بعید است این اتفاق رخ دهد. به نظر می‌رسد سامسونگ در بهترین حالت، تنها نمایشگر مدل ۵G را با رفرش‌ریت ۹۰ هرتز تولید کند و برای مدل ۴G از همان نمایشگر ۶۰ هرتز استفاده کند.

روی پنل پشتی این دو گوشی اما شاهد حضور چهار دوربین هستیم که با ترتیب بسیار زیبایی روی بخش سمت چپ دستگاه قرار گرفته‌اند. این دوربین‌ها شامل ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق می‌شوند که در رابطه با دو سنسور آخر فعلا خبرها در حد احتمال هستند.

پیش‌تر شنیده بودیم سامسونگ برای این دو گوشی از دو سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق استفاده می‌کند و به‌جای دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، سنسور ۱۲ مگاپیکسلی را مد نظر دارد. با این حال به نظر می‌رسد نوع دوربین‌های بکار رفته مطابق آن چیزی است که اشاره شده منتها اندازه‌ی دقیق سنسورهای فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق هنوز به طور حتم مشخص نشده.

همچنین با توجه به تصاویر منتشر شده ظاهرا مدل ۵G در دو رنگ مشکی و یاسی و مدل ۴G هم در دو رنگ سفید و آبی راهی بازار خواهند شد که در زیر می‌توانید تنوع این رنگ‌بندی را مشاهده کنید.

منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی را یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند از طریق یک شارژر ۲۵ واتی که خوشبختانه درون جعبه هم وجود دارد شارژ کنید. البته این ادعای وب‌سایت WinFuture در این زمینه است چون پیش‌تر دیده بودیم در لیست ۳C و FCC، شارژر مدل ۵G این محصول ۱۵ واتی است. از آن جایی که ظرفیت باتری کمتر از ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت است و گوشی هم یک میان‌رده به حساب می‌آید، بنابراین منطقی خواهد بود اگر شارژری که برای آن در نظر گرفته می‌شود ۱۵ واتی باشد. با این حال در این رابطه مطمئن نیستیم.

از مشخصات دیگر این دو گوشی می‌توان به پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، بلوتوث نسخه‌ی ۵ (یا بالاتر)، NFC، پشتیبانی از دو سیم‌کارت و استاندارد ضد آب IP67 اشاره کرد که یک قابلیت بسیار خوب و البته ضروری برای یک گوشی میان‌رده به حساب می‌آید. طبق گزارش WinFuture، ظاهرا گلکسی A52 4G قرار است در برخی از کشورهای اروپایی با قیمت ۳۴۹ یورو و گلکسی A52 5G هم با قیمت ۴۲۹ یورو در دسترس قرار بگیرند. در رابطه با تاریخ رونمایی رسمی این گوشی‌ها هم فعلا خبری منتشر نشده و باید برای مطلع شدن از آن منتظر بمانیم.

