در مقابل هرکدام از جذاب‌ترین گوشی‌های هوشمند که راهی بازار می‌شوند، تعداد زیادی گوشی وجود دارد که هیچوقت به دست کاربران نرسیده‌اند. چنین موضوعی کاملا طبیعی است اما گاهی اوقات برخی گوشی‌های قابل توجه تا حد زیادی به عرضه نزدیک می‌شوند ولی به دلایل مختلف، شرکت سازنده تولید آن‌ها را لغو می‌کند. در ادامه به تعدادی از گوشی‌های قابل توجه می‌پردازیم که هیچوقت راهی بازار نشدند.

اسنشال فون ۲ و اسنشال Gem

شرکت اسنشال در طول فعالیت خود فقط یک گوشی به نام اسنشال فون را راهی بازار کرد و در نهایت این شرکت تعطیل شد. این گوشی مشکلات زیادی داشت و مثلا می‌توانیم به دوربین ضعیف اشاره کنیم اما از طرف دیگر از سخت‌افزار جذاب بهره می‌برد و مرتبا به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری دریافت می‌کرد. همچنین در زمینه‌ی همه‌گیری بریدگی نمایشگر نقش مهمی را ایفا کرد.

این کمپانی قصد داشته دو گوشی دیگر را هم عرضه کند که به دلیل تعطیلی اسنشال، گوشی‌های موردنظر هیچوقت عرضه نشدند. یکی از آن‌ها نسل دوم اسنشال فون بود که تفاوت خیلی زیادی با نسل قبلی خود نداشت ولی یک گوشی دیگر به نام اسنشال Gem مبتنی بر طراحی عجیب و غریبی بود.

این گوشی به دلیل بدنه‌ی باریک و بلندی که داشت بیشتر شبیه به ریموت کنترل تلویزیون بود تا یک گوشی هوشمند. مشخص نیست که آیا این گوشی قرار بوده اندروید را اجرا کند و اصلا چرا این نوع طراحی برای آن مورد استفاده قرار گرفته است.

گوشی ماژولار گوگل (پروژه آرا)

گوشی ماژولار گوگل یکی دیگر از جذاب‌ترین گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که هیچوقت عرضه نشد. این گوشی موسوم به پروژه آرا در سال ۲۰۱۳ می‌خواست امکان تعویض قطعات مختلف مانند دوربین و میکروفون را امکان‌پذیر کند.

اما در نهایت گوگل در سال ۲۰۱۶ این پروژه‌ی بلندپروازانه را کنار گذاشت. بدون شک عملی کردن چنین هدفی حتی اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و گران‌قیمت خواهد بود. در آن دوران کاربران برای خرید گوشی‌های ماژولار به چند گزینه مانند ال‌جی G5 دسترسی داشتند. موتورولا هم با سری Z تلاش کرد در این حوزه توجهات زیادی را جلب کند. البته این گوشی‌ها به اندازه‌ی پروژه‌ی گوگل بلندپرواز نبودند و در نهایت کاربران می‌توانستند ماژول‌هایی مانند باتری، پروژکتور یا دوربین بهتری را به گوشی خود متصل کنند.

HTC Pixel 2 XL

در سال ۲۰۱۷ گوشی‌های پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس‌ال به ترتیب توسط HTC و LG ساخته شدند اما بعدها مشخص شد که قرار بوده HTC هر دو گوشی را تولید کند. در حقیقت طبق یکی از شایعات مطرح شده، HTC در نهایت با اعمال برخی تغییرات بر روی پیکسل ۲ ایکس‌ال این گوشی را به عنوان HTC U11 Plus عرضه کرده است.

با این حال، یکی از کانال یوتیوب در سال ۲۰۲۱ ویدیویی از مدل اولیه‌ی HTC Pixel 2 XL منتشر کرد که طراحی خاص پنل پشتی آن را نشان می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های طراحی این گوشی می‌توانیم به ضخامت زیاد حاشیه‌های نمایشگر اشاره کنیم که این نوع طراحی حتی برای ۲۰۱۷ هم قدیمی به نظر می‌رسد. البته این طراحی مربوط به مدل اولیه است و به همین خاطر شاید نشان‌دهنده‌ی طراحی نهایی نباشد.

مایکروسافت لومیا مک‌لارن

اوایل ۲۰۱۴ پلتفرم ویندوز فون در برخی بازارها در دوران اوج خود قرار داشت و به نظر می‌رسید به لطف عرضه‌ی گوشی‌های جذاب همه‌فن‌حریف، می‌تواند رقیب قدری برای اندروید و iOS باشد. گفته می‌شد مایکروسافت و نوکیا قصد دارد در نیمه‌ی دوم این سال یک گوشی جدید با نام مستعار مک‌لارن را عرضه کنند ولی متاسفانه عرضه‌ی آن لغو شد.

اما در سال ۲۰۱۶، سایت Windows Central به مدل اولیه‌ی این گوشی دست پیدا کرد که ویژگی‌های قابل توجه گوشی موردنظر را نشان می‌داد. از بین ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به قابلیت تعامل با آن بدون نیاز به دست زدن اشاره کنیم تا کاربران فقط با حرکت دادن دست خود در جلوی نمایشگر، مثلا بتوانند صدا را قطع کنند. این سنسورها همچنین می‌توانستند هنگام قرارگیری در دست کاربر، چرخش نمایشگر را قفل کنند و حتی نمایشگر را روشن نگه دارند.

نسل جدید نوکیا N95

نوکیا N95 یکی از جذاب‌ترین گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۰۷ بود که از طراحی کشویی دو طرفه بهره می‌برد. اگر نمایشگر را به پایین می‌کشاندید، به چندین دکمه برای کنترل محتوای صوتی و تصویری دسترسی پیدا می‌کردید و در صورت حرکت نمایشگر به بخش فوقانی، می‌توانستید از کیبورد فیزیکی بهره ببرید. همچنین باید به حافظه داخلی ۸ گیگابایتی (که برای ۲۰۰۷ بسیار بالا بود)، دوربین سلفی و دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی اشاره کنیم که در کل جذابیت این گوشی را دوچندان کرده بودند.

سال‌ها بعد که شرکت HMD برند نوکیا را تصاحب کرد، قصد داشت به نوعی نسل جدید این گوشی را عرضه کند و برای این کار حتی مدل‌های اولیه هم ساخته شد. یکی از یوتیوبرها موفق شد به یکی از این مدل‌های اولیه دست پیدا کند. در این مدل اولیه، در اسلایدر گوشی دوربین سلفی و اسپیکر تعبیه شده و به همین خاطر نیاز به بهره‌گیری از حفره یا بریدگی نمایشگر را برطرف کرده است.

پروژه Valley سامسونگ

اگر پیگیر خبرهای دنیای موبایل بوده باشید، احتمالا گوشی ZTE Axon M را به خاطر دارید که در سال ۲۰۱۷ با نمایشگر دوگانه عرضه شد. اما در این میان احتمالا نمی‌دانید که سامسونگ هم قصد داشته چنین طرحی را عملی کند.

عکس‌های منتشر شده از پروژه Valley که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، گوشی هوشمندی را نشان می‌دهند که در نگاه اول تفاوت خاصی با گوشی‌های مرسوم ندارد. اما این گوشی از یک لولا بهره می‌برد که به کاربران اجازه می‌دهد نمایشگر ثانویه را حرکت دهند. در هر صورت این گوشی بدنه‌ی ضخیمی داشته و به نظر می‌رسد یکی از تلاش‌های اولیه‌ی سامسونگ برای توسعه‌ی گوشی‌های تاشو بوده است.

سونی اریکسون اکسپریا پلی ۲

سونی اریکسون در سال ۲۰۱۱ از گوشی اکسپریا پلی رونمایی کرد که همچنان به عنوان یکی از بهترین گوشی‌های گیمینگ در نظر گرفته می‌شود. این گوشی از سخت‌افزار خیلی پیشرفته‌ای بهره نمی‌برد اما در عوض برای گیمینگ امکانات زیادی نظیر ترک‌پد دوگانه‌ی آنالوگ و دکمه‌های آشنا برای کاربران پلی‌استیشن داشت.

متاسفانه سونی اریکسون هیچوقت نسل بعدی این گوشی را عرضه نکرد اما بعدها مشخص شد که چنین گوشی هوشمندی در دست ساخت بوده ولی عرضه‌ی آن لغو شده است. در سال ۲۰۲۰ عکسی از مدل اولیه‌ی این گوشی منتشر شد که روی هم رفته شباهت زیاد آن را به نسل قبلی نشان می‌دهد اما در میان دکمه‌ها، دکمه‌ای با نام ۳D توجه را جلب می‌کند.

شیائومی می میکس آلفا

شیائومی می میکس آلفا را می‌توان جذاب‌ترین و عجیب‌ترین گوشی این فهرست به حساب آورد. نمایشگر این گوشی شیائومی علاوه بر پنل جلویی، لبه‌های سمت راست و چپ را هم پوشانده و بخش زیادی از پنل پشتی را هم اشغال کرده است.

این گوشی از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس، ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ سریع ۴۰ واتی بهره می‌برد. اگرچه می میکس آلفا به عنوان یک گوشی مفهومی معرفی شد، اما شیائومی اعلام کرد که این گوشی به طور محدود راهی بازار خواهد شد.

اما مدیرعامل شیائومی در سال ۲۰۲۰ گفت که به دلیل مشکلات مربوط به تولید این گوشی، عرضه‌ی آن لغو شده است. باید خاطرنشان کنیم این گوشی نوآورانه با وجود جذابیت زیادی که دارد، در واقع چندان کاربردی محسوب نمی‌شود زیرا بدون شک با کوچک‌ترین ضربه‌ای به بدنه‌ی آن، نمایشگر این گوشی متحمل آسیب فراوانی می‌شود. همچنین باید به لمس‌های تصادفی به بخش‌های مختلف نمایشگر هم اشاره کنیم.

در این مطلب فقط به تعدادی از جذاب‌ترین گوشی‌های هوشمند که هیچوقت راهی بازار نشدند، پرداختیم. به نظر شما کدام‌یک از این گوشی‌ها باید به دست کاربران می‌رسیدند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

