اگر از اپل واچ SE یا اپل واچ سری ۵ استفاده می‌کنید، باید به شما اطلاع دهیم که اپل به تازگی به‌روزرسانی نرم‌افزاری را برای این دو نسخه‌ از ساعت هوشمند خودش منتشر کرده است تا باگ موجود در این دو ساعت هوشمند را برطرف کند.

به نظر می‌رسد که این باگ به حدی آزاردهنده بوده که اپل صفحه‌ای را در قسمت پشتیبانی سایت خودش به آن اختصاص داده است. با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط اپل، می‌توانیم بگوییم که در تعداد اندکی از اپل‌ واچ‌های سری ۵ و SE که دارای سیستم عامل watchOS 7.2 یا watchOS 7.3 بودند، کاربران بعد از فعال کردن قابلیتی به نام Power Reserve دیگر نمی‌توانستند که اپل واچ خود را شارژ کنند.

اگر شما از مدل اپل واچ خود مطمئن نیستید می‌توانید با باز کردن اپ اپل واچ بر روی آیفون خود یا اپل «تنظیمات» (Settings) بر روی اپل واچ و بعد انتخاب General و سپس About از مدل اپل واچ خود مطلع شوید.

همچنین اگر در مورد قابلیت Power Reserve در اپل واچ اطلاعی ندارید، باید بگوییم که این قابلیتی است که شما می‌توانید در زمانی که میزان باتری اپل واچ کمتر از %۱۰ است آن را فعال کنید. همچنین بعد از رسیدن میزان شارژ موجود در باتری به این حد، اپل واچ با نمایش پیغامی از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید قابلیت Power Reserve را فعال کنید یا نه.

اگر میزان شارژ موجود در باتری از %۱۰ هم کمتر باشد اپل واچ این قابلیت را به صورت خودکار روشن خواهد کرد. علاوه‌بر این، برای فعال کردن این قابلیت شما می‌توانید که با رفتن به Control Center که با بالا کشیدن صفحه بر روی watch face می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد، و سپس انتخاب درصد باتری، نوار مربوط به قابلیت Power Reserve را به سمت راست بکشید و سپس بر روی Proceed بزنید. همچنین برای خاموش کردن این قابلیت باید دکمه‌ی کناری اپل واچ را نگهدارید تا زمانی که علامت اپل بر روی نمایشگر ظاهر شود.

زمانی که قابلیت Power Reserve را روشن کنید، اپل واچ برای صرفه‌جویی در مصرف باتری تنها به شما زمان را نشان خواهد داد. در واقع ساعت هوشمند اپل واچ به یک ساعت ساده تبدیل خواهد شد که تنها به شما زمان را نشان خواهد داد.

اپل واچ‌های بعدی احتمالا سنسور Touch ID و دوربین زیر نمایشگر خواهند داشت

در واقع بعد از فعال کردن این قابلیت ارتباط اپل واچ با آیفون قطع خواهد شد و شما نمی‌توانید از قابلیت‌های متنوعی که این ساعت هوشمند ارائه می‌دهد استفاده کنید.

برای به‌روزرسانی نرم‌افزاری اپل واچ، اپ Watch را بر روی آیفون اجرا کنید و سپس بر روی قسمت My Watch در قسمت پایینی نمایشگر و سمت چپ بزنید و سپس وارد قسمت General شده و Software Update را انتخاب کنید.

در زمان انجام این کار و به‌روزرسانی اپل واچ، این ساعت هوشمند باید به شارژر خود متصل باشد و در نزدیکی آیفونی قرار داشته باشد که به شبکه‌‌ی اینترنتی Wi-Fi متصل است. زمانی که میران شارژ باتری اپل واچ از %۵۰ بیشتر باشد فرایند نصب به‌روزرسانی آغاز می‌شود. در زمانی که اپل واچ در حال نصب به‌روزرسانی است، آن را ریستارت نکنید و از شارژر متصل شده به آن هم جدا نکنید.

ساعت‌های هوشمند ابتلا به کووید ۱۹ را پیش از بروز علائم تشخیص می‌دهند

اپل امسال در کنار رونمایی از نسل ششم اپل واچ، از یک اپل واچ دیگر به نام اپل واچ SE هم رونمایی کرد. همان‌گونه که از نام این اپل واچ مشخص است این نسخه از اپل واچ همانند آیفون SE دارای قیمت کمتری در مقایسه با اپل واچ سری ۶ است.

البته باید بگوییم که با توجه به قیمت کمتر اپل واچ SE در مقایسه با اپل واچ ۶، اپل واچ SE دارای قابلیت‌های کمتری هم است. برای مقایسه باید بگوییم که اپل واچ SE دارای قابلیت گرفتن نوار قلب نیست و نمایشگر به کار رفته در این ساعت همچنین از قابلیت همیشه روشن برخوردار نیست.

با وجود کمبود این امکانات، اپل واچ SE دارای قابلیت‌هایی مانند کنترل ضربان قلب، تشخیص سقوط از ارتفاع، اپ Noise برای تشخیص صدای بیش از حد محیط و نمایش نوتیفیکیشن در رابطه با آن، تایمر شستشوی دست، قابلیت‌های ویژه برای سنجش کیفیت خواب و در نهایت قابلیت Family Setup است.

قابلیت Family Setup ویژگی است که با استفاده از آن تمامی اعضای یک خانواده حتی اگر آیفون نداشته باشند هم می‌توانند تنها با استفاده از آیفون یکی از اعضای خانواده از اپل واچ استفاده کنند.

اپل واچ سری ۷ ممکن است قابلیت پایش قند خون داشته باشد

مدیر ارشد عملیاتی اپل یعنی «جف ویلیامز» (Jeff Williams) با تعریف از اپل واچ SE می‌گوید: «اپل واچ SE در واقع دارای طراحی ظاهری اپل واچ سری ۶ همراه با قابلیت‌های اصلی اپل واچ است. این نسخه از اپل واچ همچنین این طراحی ظاهری و قابلیت‌ها را با قیمتی مقرون به صرفه ارائه می‌دهد. ما از اینکه توانسته‌ایم تا با ارائه این نسخه به کاربران کمک کنیم تا به استفاده از این اپل واچ با یکدیگر در ارتباط باشند، فعالیت‌های ورزشی بیشتری را داشته باشند و به شکل بهتری از سلامت بدنی خود مطلع شوند، خوشحال هستیم.»

اگر شما جز افرادی هستید که به طور معمول انجام کار‌ها به عقب می‌اندازید، باید به شما بگوییم که نباید نصب این به‌روزرسانی را به زمان دیگری موکول کنید به خصوص که اگر از اپل واچ سری ۵ یا اپل واچ SE استفاده می‌کنید. زیرا ممکن است که قبل از نصب این به‌روزرسانی نرم‌افزاری، قابلیت Power Reserve را روشن کنید و با توجه به این باگ موجود دیگر نتوانید که اپل واچ خود را شارژ کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم که اگر از مدل‌های گفته شده استفاده می‌کنید، برای جلوگیری از رخ دادن مشکلات دیگری بهتر است که به‌‌سرعت این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل watchOS یعنی watchOS 7.3.1 را بر روی اپل واچ خود نصب کنید.

اپل واچ ۱۰۲ میلیون کاربر دارد و همچنان در حال رشد است

منبع: PhoneArena

The post چرا اپل واچ ۵ و SE را باید اکنون به watchOS 7.3.1 به‌روزرسانی کرد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala