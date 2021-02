به‌تازگی اطلاعاتی درباره‌ی جانشین پردازنده‌ی اپل M1 به نام اپل M1X در یک سایت مربوط به گرفتن بنچمارک ظاهر شده است. البته باید بگوییم که به نظر می‌رسد این اطلاعات منتشر شده درباره‌ی مشخصات فنی این پردازنده به جای اینکه از نتایج آزمایش بدست آمده باشند، حاصل پیش‌بینی هستند.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که تراشه‌ی M1X دارای واحد پردازشی ۱۲ هسته‌ای است. برای مقایسه با تراشه‌ی اپل M1 باید بگوییم که این تراشه‌ی جدید دارای ۴ هسته‌ی پردازشی بیشتر در واحد پردازشی خود است، تراشه‌ی اپل M1 دارای واحد پردازشی ۸ هسته‌ای است.

همچنین به نظر می‌رسد که واحد گرافیکی استفاده شده در این پردازنده هم با داشتن دو برابر تعداد هسته‌ی بیشتر در مقایسه با پردازنده‌ی اپل M1، دارای ۱۶ هسته‌ی پردازشی است، واحد گرافیکی تراشه‌ی اپل M1 دارای ۸ هسته‌ است.

باید بگوییم که این اطلاعات جدید براساس بنچمارک‌هایی بدست آمده‌اند که به‌تازگی از پیش نمونه‌ی پردازنده‌ی M1X بر روی سایت CPU Monkey منتشر شده است. با این وجود باید بگوییم که نمی‌توان این اطلاعات منتشر شده را تأیید کرد.

در نتیجه باید بگوییم که به جای پذیرش این اطلاعات به عنوان اطلاعات افشا شده از نسل بعدی تراشه‌ی به کار رفته در مک‌ها، کار منطقی این است که این اطلاعات جدید را به عنوان پیش‌بینی صورت گرفته از نسل بعدی تراشه‌ی اپل سیلیکون در نظر بگیریم.

البته باید بگوییم که این اطلاعات منتشر شده درباره‌ی این تراشه با آنچه که احتمال می‌رود اپل امسال از آن رونمایی و در مک‌های بعدی استفاده کند، مطابقت دارد. با توجه به این اطلاعات منتشر شده همچنین می‌توان گفت که تراشه‌ی اپل M1X هنوز هم یک تراشه با فرکانس کاری ۳٫۲ گیگاهرتز است و بر پایه‌ معماری ۵ نانومتری توسعه داده شده است.

اگر این پیش‌بینی صورت گرفته به حقیقت تبدیل شود باید بگوییم که گویا اپل در زمان توسعه‌ی این تراشه‌ی جدید بیشتر بر روی افزیش قدرت واحد گرافیکی تمرکز کرده است. این اطلاعات همچنین پیش‌بینی می‌کند که تراشه‌ی M1X ممکن است واحد گرافیکی ۱۶ هسته‌ای و در بیشترین حالت ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم داشته باشد.

علاوه‌بر این، می‌توانیم بگوییم که ممکن است تراشه‌ی جدید در مقایسه با تراشه‌ی اپل M1 که دارای ۱۲۸ واحد اجرا است، ۲۵۶ واحد اجرا داشته باشد و همچنین کاربران بتوانند مک‌های مجهز به این تراشه را به سه نمایشگر خارجی متصل کنند. برای مقایسه باید بگوییم که مک‌های مجهز به تراشه‌ی اپل M1 را تنها می‌توان به دو نمایشگر خارجی متصل کرد.

مک‌بوک پرو با طراحی جدید بدون تاچ‌بار سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۱ عرضه می‌شود

بدون شک رخ دادن این اتفاق و افزایش پشتیبانی از نمایشگر‌های خارجی منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا اطلاعات منتشر شده توسط CPU Monkey نشان می‌دهد که اپل قصد دارد از این تراشه‌ی جدید در سه ماه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ در مک‌بوک پرو ۱۴ اینچ، مک‌بوک پرو ۱۶ اینچ و نسخه‌ی ۲۷ اینچی آی‌مک استفاده کند.

علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد که تراشه‌ی M1X دارای مصرف انرژی ۳۵ وات است که در مقایسه با مصرف ۱۵ واتی تراشه‌ی اپل M1، بیست وات افزایش یافته است.

باز هم باید یادآوری کنیم که در حال حاضر نمی‌توان صحت این اطلاعات جدید منتشر شده را تأیید کرد. همچنین باید بگوییم که در مقایسه با دیگر سایت‌های بنچمارک، اعتبار سایت CPU Monkey کمتر است. با ابن وجود باید بگوییم که این اطلاعات منتشر شده واقعی به نظر می‌رسند.

گزارش‌های منتشر شده‌ی قبلی نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی تراشه‌های جدیدی با واحد گرافیکی ۱۶ و ۳۲ هسته‌ای است. علاوه‌بر این، گزارش‌های دیگری هم هستند که پیش‌بینی می‌کنند اپل قصد دارد از آی‌مک جدید و مدل‌های جدید مک‌بوک پرو در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

چرا خرید مک‌بوک پرو در حال حاضر منطقی نیست؟

منبع: Appleinsider

The post مشخصات فنی تراشه‌ی اپل M1X افشا شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala