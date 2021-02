به گزارش Ice Universe، افشاگر معروف سامسونگ، به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای قصد دارد گوشی تاشو گلکسی Z Fold 3 را با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار کند.

سامسونگ حدودا ۱ سالی هست که به تولید گوشی‌های تاشو مشغول شده و جز همان اولین محصول، سایر تلاش‌های این شرکت در راستای تولید محصولی با نمایشگر تاشونده خوب و رضایت بخش بود. سامسونگ در حال حاضر دو نوع گوشی تاشو تولید می‌کند که یکی از آن‌ها را Z Flip و دیگری را Z Fold می‌نامد.

گوشی‌های سری Z Flip از نمایشگر با قابلیت تاشوندگی عمودی (از بالا به پایین) بهره می‌برند و گوشی‌های سری Z Fold هم به صورت کتابی باز و بسته می‌شوند. امسال هم سامسونگ قصد دارد از چند گوشی با این قابلیت رونمایی کند که تاکنون خبرهای زیادی هم در رابطه با آن‌ها شنیده بودیم. منتها خبری که امروز منتشر شده در رابطه با گلکسی Z Fold 3 است.

Ice Universe که یکی از افشاگران معروف و باسابقه‌ی سامسونگ به حساب می‌آید، به‌تازگی در حساب رسمی خود در توییتر پستی را به اشتراک گذاشت با این مضمون که گلکسی Z Fold 3 به احتمال بسیار زیاد از دوربین سلفی زیر نمایشگر بهره خواهد برد.

اگرچه اولین گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر (ZTE Axon 20) نتوانست آنطور که باید کاربران را تحت تاثیر قرار دهد، شنیده بودیم سامسونگ که چندین سال هم روی این فناوری مشغول کار است، توانسته به فرمولی دست پیدا کند که کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین زیر نمایشگر کاهش پیدا نکند.

اینکه سامسونگ توانسته فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر را بهتر از آنچه که اکنون شاهد هستیم در گوشی خود بکار بگیرد مشخص نیست چون هنوز تا رونمایی رسمی از گلکسی Z Fold 3 زمان زیادی باقی مانده اما اگر این اتفاق رخ دهد، بعید به نظر می‌رسد سامسونگ از لحاظ کیفیت، آن را مورد بررسی دقیق قرار نداده باشد.

شرکت کره‌ای خوب می‌داند تولید گوشی‌های تاشو بسیار دشوار است و کاربران خاصی هم دارد. بنابراین یک اشتباه کوچک می‌تواند منجر به از دست رفتن اعتماد کاربران نسبت به این گوشی‌ها شود. به همین خاطر به نظر می‌رسد وقتی قرار به استفاده از دوربین سلفی زیر نمایشگر باشد، از کیفیت آن هم قطعا اطمینان حاصل شده.

همانطور که اشاره شد، سامسونگ مدت‌هاست که روی بکارگیری فناوری دوربین زیر نمایشگر مشغول به کار است و حتی پتنتی هم منتشر شده که به شایعات پیرامون وجود یک محصول با چنین قابلیتی دامن می‌زند. در آن روزها هم گفته می‌شود گلکسی Z Fold 3 احتمالا اولین محصول سامسونگ با دوربین سلفی زیر نمایشگر خواهد بود.

اما جالب اینجاست روشی که سامسونگ برای تحقق این امر در پیش گرفته، مشابه ZTE، شیائومی و اوپو است. این یعنی نمایشگر گوشی به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول که خب در واقع نمایشگر اصلی است و بخش دوم که وضوح پایین‌ترین هم دارد، برای تعبیه‌ی دوربین سلفی در نظر گرفته می‌شود. در این بخش از نمایشگر چگالی پیکسل‌ها آنقدری کاهش پیدا می‌کند که عبور نور و برخورد آن به دوربین سلفی آسان‌تر باشد.

اما در رابطه با گلکسی Z Fold 3 تا به این لحظه خبرهای بیشتری هم منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تجهیز این گوشی به پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی اشاره کرد. همچنین گفته می‌شود نمایشگر اصلی این گوشی ۷.۵۵ اینچی است که در کنار آن یک نمایشگر ثانویه‌ی ۶.۲۱ اینجی خارجی هم حضور خواهد داشت. با توجه به شایعات متعدد، به نظر می‌رسد گلکسی Z Fold 3 از قلم S Pen هم پشتیبانی می‌کند اما برخلاف گلکسی S21 اولترا، در این گوشی یک اسلات برای قرارگیری قلم نیز در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این‌ها، انتظار می‌رود این محصول با اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3.5 راهی بازار شود که در همان زمان معرفی این گوشی سامسونگ باید از آن رونمایی کند. در رابطه با تاریخ رونمایی از این گوشی هم شک و شبه‌های فراوانی وجود دارد.

سامسونگ ظاهرا امسال سری نوت را راهی بازار نمی‌کند. از طرفی سری S21 حدودا ۶ هفته زودتر از موعد همیشگی معرفی شدند و این موضوع باعث شده اطلاع دقیقی از برنامه‌های شرکت برای عرضه‌ی محصولات جدید نداشته باشیم. با این حال، موثق‌ترین منابع خبری از ماه جولای (تیر – مرداد) به عنوان ماه رونمایی این گوشی یاد می‌کنند.

لازم به ذکر است در رابطه با قیمت این گوشی هیچ اطلاعی در اختیار نداریم اما با در نظر گرفتن مشخصات فنی و قابلیت‌هایی که سامسونگ برای آن در نظر گرفته، اصلا بعید نیست حتی از گوشی نسل قبل خود هم گران‌تر باشد.

