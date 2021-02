رندر مفهومی گوشی گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن منتشر شد

به‌تازگی یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری تصویر مفهومی گوشی گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن را منتشر کرد. محصولی که اصلا مشخص نیست قرار است راهی بازار شود یا خیر اما می‌تواند آخرین نسل از سری گوشی‌های نوت سامسونگ باشد.

بسیاری از خبرگزاری‌های معتبر تا به این لحظه با اطمینان از توقف تولید نسل جدید از گوشی‌های سری نوت سامسونگ خبر داده‌اند؛ اما علاقه‌ی بسیار زیاد کاربران به این خانواده از گوشی‌های شرکت کره‌ای باعث شده برخی از خبرگزاری‌ها به اینکه این شرکت امسال هم از گوشی‌های نوت ۲۱ رونمایی می‌کند امیدوار باشند.

اما خبری که به‌تازگی منتشر شده نه در رابطه با سری گلکسی نوت ۲۱ بلکه در رابطه با مدل فن ادیشن آن‌هاست. از آن جایی که خبر توقف تولید گوشی‌های نوت از مدت‌ها قبل منتشر شد، بنابراین تاکنون شایعات زیادی هم در رابطه با آن‌ها نشنیده بودیم. به همین خاطر بسیار عجیب بود که خبری در رابطه با مدل فن ادیشن آن‌ها منتشر شود.

LetsGoDigital که معمولا در طراحی رندرهای مفهومی گوشی‌های مورد انتظار فعالیت می‌کند، اخیرا رندر مفهومی گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن را هم با کاربران به اشتراک گذاشت که یک محصول بسیار زیبا و جذاب را با پشتیبانی از قلم نشان می‌دهد. انتشار این تصاویر باعث شده کاربران و علاقه‌مندان به سری گوشی‌های نوت سامسونگ بسیار هیجان‌زده شوند اما سوال اینجاست که آیا واقعا این گوشی به خط تولید می‌رسد؟

اینکه سامسونگ قصد دارد سری نوت را کنار بگذارد قطعی است. اما اینکه این اتفاق با سری نوت ۲۱ رخ می‌دهد یا خیر به طور قطعی مشخص نیست. به همین خاطر انتشار تصاویر گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن در حالی که صرفا مفهومی هستند، باز هم توجه کاربران را به خود جلب کرد.

حال نکته‌ی جالب اینجاست که در ماه ژانویه‌ی امسال، شرکت در جریان گزارش مالی سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۰ خود اعلام کرد گوشی‌های سری S و Z (گوشی‌های تاشو)، پرچم‌دارهای اصلی شرکت را تشکیل می‌دهند؛ این ادعا در حالی مطرح شد که یک ماه قبل یک مقام رسمی از شرکت به رسانه‌ی کشور کره اعلام کرد سامسونگ تولید گوشی‌های سری نوت را امسال متوقف نخواهد کرد.

علی‌رغم همه‌ی این حرف‌ها، راس یانگ، موسس و مدیرعامل شرکت Display Supply Chain Consultants معتقد است سامسونگ حتی اگر پرچم‌داری از سری نوت ۲۱ به عنوان جانشین گوشی‌های سری نوت ۲۰ رونمایی نکند، یک مدل فن ادیشن را حتما راهی بازار خواهد کرد.

به خاطر همین ادعای راس یانگ بود که LetsGoDigital دست بکار شد و با ادغام طراحی سری گوشی‌های گلکسی S21 و قابلیت‌های گوشی‌های نوت، یک محصول را تحت عنوان گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن طراحی کرد که از سه دوربین روی ماژولی کاملا مشابه ماژول گلکسی S21 و S21 پلاس بهره برده و از قلم معروف و محبوب S Pen هم پشتیبانی می‌کند.

همچنین طراحی‌ها نشان می‌دهد این گوشی هم از طراحی آشنای دوربین سلفی بهره می‌برد و هنوز هم در مرکز-بالای نمایشگر شاهد حضور آن هستیم که بنا به دلایلی سامسونگ قصد ایجاد تنوع در این بخش را ندارد. از آن جایی که برای سری نوت ۲۰، یک گوشی فن ادیشن عرضه نشد و از طرفی چون S20 فن ادیشن به خاطر بهره‌مندی از پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ در بازارهای بین‌المللی طرفدار زیادی ندارد، احتمال اینکه یک گوشی ارزان‌قیمت دیگر با مشخصات سخت‌افزاری قدرتمند راهی بازار شود بسیار زیاد است.

هرچند این وظیفه می‌تواند بر عهده‌ی گلکسی S21 فن ادیشن باشد اما چون خود گلکسی S21 به عنوان پرچم‌دار شرکت قیمت مناسبی دارد، بنابراین سامسونگ باید تلاش کند یک گوشی متفاوت با قیمت مناسب تولید کند تا این گوشی‌ها مانع فروش یکدیگر نشوند. بنابراین کهکشانی جدید می‌تواند یک گزینه‌ی ایده‌آل و در عین حال منطقی باشد.

البته پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه گلکسی نوت ۲۰ فن ادیشن به جای پرچم‌داران سری نوت ۲۱ راهی بازار خواهد شد. با انتشار چنین خبری، بعید هم نیست سامسونگ در نهایت تصمیم بگیرد این گوشی مقرون به صرفه را گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن نام‌گذاری کند.

اگر سامسونگ واقعا تولید گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن را در برنامه‌های آینده‌ی خود داشته باشد، باید شاهد استفاده از پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ در مدل‌های بین‌المللی و اسنپدراگون ۸۸۸ در بازارهای جهانی آن باشیم. یعنی درست مانند سیاستی که این شرکت در قبال پرچم‌دارهای خود در پیش می‌گیرد.

نظر شما در رابطه با عرضه‌ی گلکسی نوت ۲۱ فن ادیشن به عنوان آخرین عضو از سری پرچم‌دارهای محبوب گلکسی نوت سامسونگ چیست؟

