اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا اپل قصد دارد مانند سایر شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند، استفاده از نمایشگرهایی با رفرش‌ریت ۶۰ هرتز را کنار گذاشته و برای آیفون‌‌های آینده از نمایشگری با نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ یا حتی ۲۴۰ هرتز استفاده کند.

همانطور که می‌دانید، اپل تنها شرکتی است که در بین ۵ شرکت برتر سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند، از گوشی‌هایی با نمایشگر ۶۰ هرتزی استفاده می‌کند. دلیل این کار مشخص نیست اما به نظر می‌رسد شرکت کوپرتینویی مصرف بالای باتری را مانع راه خود می‌داند. البته این دلیل اصلا توجیه خوبی نیست چون سایر شرکت‌ها هم باید با مشکلات این چنینی دست و پنجه نرم کنند که با استفاده از باتری‌های قدرتمند تا حدودی آن را جبران می‌کنند؛ کاری که اپل طی سال‌های گذشته کمتر به انجام آن علاقه نشان داده.

در حال حاضر بزرگ‌ترین رقیب اپل در ساخت گوشی‌های هوشمند، سامسونگ است که بهترین گوشی‌های خود را در نهایت به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی مجهز می‌کند. البته شرکت کره‌ای از سال ۲۰۲۰ دست به چنین کاری زده در حالی که اپل هنوز هم این کار را انجام نداده. اما با در نظر گرفتن شایعات و خبرها، ظاهرا اپل در حال کار روی ساخت نمایشگرهایی با رفرش‌ریت بالاست تا در آیفون‌های آینده از آن استفاده کند.

با توجه به گزارشی که وب‌سایت Patently Apple روز گذشته منتشر کرده، ظاهرا اداره‌ی ثبت پتنت ایالات متحده‌ی آمریکا پتنت گوشی هوشمندی از اپل را منتشر کرده از نمایشگری با حالت‌های مختلف رفرش‌ریت بهره می‌برد. به طور دقیق‌تر، پتنت ثبت شده محصولی را به نمایش می‌گذارد که می‌تواند به رفرش‌ریتی دو تا چهار برابر رفرش‌ریت اصلی خود گوشی دست پیدا کند. برای مثال اگر آیفون آینده با رفرش‌ریت ۶۰ هرتزی راهی بازار شود، باید انتظار داشته باشیم به رفرش‌ریت‌های ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ هرتز نیز دست پیدا کند. اگر هم میزان رفرش‌ریت اصلی صفحه ۱۲۰ هرتزی باشد، گوشی می‌تواند به دو برابر این میزان هم دست پیدا کند (۲۴۰ هرتز).

با در نظر گرفتن توضیحاتی که در پتنت آمده، به نظر می‌رسد این فناوری در سایر محصولات اپل نظیر آیپد و اپل واچ که در آینده راهی بازار می‌شوند هم استفاده خواهد شد. البته اپل در آیپد پرو ۲۰۱۷ خود از نمایشگری با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز متغیر استفاده کرده اما هیچوقت این فناوری را در گوشی‌های شرکت شاهد نبودیم.

از طرفی چون نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی به خودی خود مصرف انرژی را به شدت افزایش می‌دهند، این احتمال هم وجود دارد که شرکت تولید گوشی‌هایی با نمایشگر ۲۴۰ هرتزی را فراموش کرده و به سراغ نمایشگرهایی با فناوری LTPO و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز برود. رفرش‌ریت متغیر را در گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ اولترا و S21 اولترا شاهد بودیم که گوشی را قادر می‌سازد با توجه به محتوای نمایش داده شده، رفرش‌ریت را از ۱ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد تا بدین ترتیب در مصرف انرژی هم تا حد زیادی صرفه‌جویی شود.

با استفاده از نمایشگرهای LTPO که به احتمال بسیار فراوان توسط سامسونگ هم ساخته خواهند شد، اپل می‌تواند بالاخره قابلیت فوق‌العاده کاربردی نمایشگر همیشه روشن را به گوشی‌های خود بیاورد که پیش‌تر و در رابطه با آیفون ۱۳ این خبر را شنیده بودیم. علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد آیفون‌های جدید (احتمالا آیفون ۱۳) با همین تنوع فعلی سری آیفون ۱۲ در اندازه‌ی نمایشگر ولی با دوربین‌های بهبود یافته راهی بازار می‌شوند.

لازم به ذکر است برخی از خبرها از این موضوع حکایت دارند که اپل امسال از گوشی‌های سری آیفون ۱۲S رونمایی می‌کند و نه آیفون ۱۳ که به جای فیس‌آی‌دی، از حسگر اثرانگشت درون صفحه بهره می‌برند. این یعنی بالاخره ناچ روی صفحه‌ی آیفون‌ها ممکن است کنار گذاشته شود و نماینده‌های اپل هم مانند رقبای اندرویدی، تمام صفحه شوند. البته از بابت نحوه‌ی نام‌گذازی آیفون‌های امسال مطمئن نیستیم، بنابراین بهتر است منتظر ‌بمانیم تا خبرهای بیشتری پیرامون آن منتشر شود.

گزارشی جدید به تغییر بزرگ در دوربین خانواده‌ی آیفون‌ ۱۳ اشاره می‌کند

منبع:‌ PhoneArena

The post آیفون‌های آینده احتمالا به نمایشگری با نرخ تازه‌سازی ۲۴۰ هرتز مجهز می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala