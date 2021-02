مدتی قبل گوشی‌های گلکسی S21 زودتر از انتظار معرفی شدند و اولین گوشی‌های پرچم‌دار مهم ۲۰۲۱ به دست کاربران رسیدند. اما با نزدیک‌تر شدن به بهار، شمار گوشی‌های پرچم‌دار بیشتر خواهد شد. وان‌پلاس و اوپو از جمله شرکت‌های مهم اکوسیستم اندروید محسوب می‌شوند که هر دو متعلق به هلدینگ BBK هستند.

با هلدینگ BBK آشنا شوید؛ دومین تولیدکننده بزرگ گوشی در جهان

طبق گزارش‌های منتشر شده، هر دو شرکت قصد دارند در ماه آینده‌ی میلادی از جدیدترین پرچم‌داران خود رونمایی کنند. از طرف دیگر، مدتی قبل اعلام شد که تیم‌های تحقیق و توسعه‌ی آن‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند و گفته می‌شد در نهایت مدیران وان‌پلاس و اوپو قصد دارند این دو شرکت را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کنند.

با توجه به اینکه هر دو آن‌ها از امکانات و متخصصان فنی زیادی بهره می‌برند، چنین اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. اما از طرف دیگر وقتی به جدیدترین پرچم‌داران این شرکت یعنی وان‌پلاس ۹ پرو و اوپو فایند X3 پرو نگاه می‌کنیم، رویکردهای متفاوتی را برای ساخت گوشی می‌بینیم.

داستان از کجا شروع شد

وان‌پلاس در ابتدا فعالیت خود را به عنوان یک برند جذاب برای کاربران حرفه‌ای اندروید آغاز کرد اما در سال‌های اخیر، این شرکت بیش از پیش به سمت جریان اصلی حرکت کرده است. در راستای همین هدف، وان‌پلاس تعدادی گوشی پایین‌رده و میان‌رده راهی بازار کرده که البته کیفیت نه‌چندان خوب آن‌ها این شرکت را هدف انتقادات زیادی قرار داده است.

رابط کاربری گوشی‌های وان‌پلاس روزبه‌روز شباهت بیشتری به سامسونگ پیدا می‌کند و برای افزایش درآمد خود، مدت‌زمان پشتیبانی نرم‌افزاری از گوشی‌های ارزان قیمت خود را کاهش داده است. با وجود تمام این انتقادها، این برند به خصوص در اروپا و آمریکای شمالی اهمیت بسیار زیادی دارد. سال گذشته هم‌بنیان‌گذار وان‌پلاس، کارل پی، از این شرکت جدا شد و با عرضه‌ی گوشی‌هایی مانند نورد N10 و N100 بخشی از کاربران می‌گفتند که وان‌پلاس مسیر خود را گم کرده است.

از سوی دیگر، اوپو به طور مداوم در حال افزایش سهم بازار خود در آسیا است و با حضور بیشتر در اروپا می‌خواهد جای خالی هواوی را پر کند. در این میان، رابط کاربری گوشی‌های این شرکت که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف آن‌ها بود، روزبه‌روز بهتر می‌شود. اوپو در زمینه‌ی ارائه‌ی ویژگی‌های نوآورانه و جذاب مانند دوربین پریسکوپی یا شارژ بسیار سریع حرف زیادی برای گفتن دارد. اوپو یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود و برای انواع کاربران گوشی‌های متعددی را عرضه می‌کند.

وان‌پلاس و اوپو در ۲۰۲۱

بر اساس جدیدترین تصاویر منتشر شده از وان‌پلاس ۹ پرو، ظاهرا این شرکت قرارداد همکاری با هاسلبلاد امضا کرده که یکی از لوکس‌ترین و گران‌ترین برندهای حوزه‌ی عکاسی محسوب می‌شود. این در حالی است که وان‌پلاس در سال ۲۰۱۷ برای کاهش قیمت گوشی‌های خود، ویژگی مقاومت در برابر نفوذ آب را کنار گذاشت. به نظر می‌رسد وان‌پلاس ۹ پرو یک گوشی بسیار گران‌قیمت خواهد بود که اخلاف قیمتی زیادی با وان‌پلاس ۹ و ۹ لایت خواهد داشت.

اگرچه همکاری هاسلبلاد و یک شرکت فعال در حوزه‌ی موبایل ممکن است خاطرات مربوط به ماژول فاجعه‌بار TrueZoom برای گوشی‌های موتورولا در سال ۲۰۱۷ را زنده کند، اما روی هم رفته وان‌پلاس اخیرا نشان داده که بهبود کیفیت عکاسی در اولویت‌های اصلی این شرکت قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹ این شرکت یک آزمایشگاه برای این موضوع در تایوان افتتاح کرد و نتیجه‌ی این اقدام در کیفیت دوربین وان‌پلاس ۸ پرو قابل مشاهده است.

اگرچه به غیر از همکاری با هاسلبلاد و تعبیه‌ی دوربین تله‌فوتو با زوم ۳.۳ برابری در ماژول دوربین وان‌پلاس ۹ پرو خبر دیگری نداریم، اوپو ظاهرا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوربین فایند X2 پرو یعنی دوربین سوپر زوم ۵ برابری را کنار گذاشته است. یکی از افشاگران اعلام کرده که این گوشی از دوربین تله‌فوتو با زوم ۲ برابری بهره می‌برند و این شرکت بیشتر توجه خود را معطوف به دوربین اصلی و اولترا واید کرده است. به نظر می‌رسد هر دو شرکت از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX766 استفاده خواهند کرد که هنوز معرفی نشده است.

به جای دوربین سوپرزوم، ظاهرا اوپو قصد دارد از دوربین ۳ مگاپیکسلی ماکرو با زوم ۲۵ برابری استفاده کند. به نظر می‌رسد این دقیقا همان ترفندی که در سال‌های اخیر در برخی دوربین‌های وان‌پلاس دیده‌ایم. البته قضاوت بیش از موعد در مورد این مشخصه، ناعادلانه خواهد بود. در هر صورت فقدان دوربین پریسکوپی در پرچم‌دار جدید اوپو، به نوعی نشان‌دهنده‌ی یک ضعف نسبت به نسل قبلی خواهد بود.

نرم‌افزار همچنان بزرگ‌ترین حوزه‌ی تمایز بین وان‌پلاس و اوپو است. اگرچه OxygenOS 11 رویکرد متفاوتی را نسبت به نسخه‌های قبلی اتخاذ کرد و از سادگی نسل‌های گذشته فاصله گرفت، اما همچنان یکی از بهترین رابط‌های کاربری محسوب می‌شود. از طرف دیگر، رابط کاربری ColorOS 11 به ما کمک می‌کند که کلیت نرم‌افزار اوپو فایند X3 را حدس بزنیم. به عنوان مثال می‌توانیم انتظار امکانات شخصی‌سازی بیشتر و بهبود قابلیت‌های چندوظیفگی را داشته باشیم و همچنین احتمالا با یکپارچگی بیشتر سرویس‌های گوگل مواجه خواهیم شد.

اگرچه از یک طرف اوپو و وان‌پلاس بخش‌های تحقیق و توسعه‌ی خود را ادغام کرده‌اند، از طرف دیگر آن‌ها در بازارهای کلیدی به خصوص اروپا رقیب مستقیم یکدیگر محسوب می‌شوند. باید ببینیم در سال ۲۰۲۱ کدام برند می‌تواند توجهات بیشتری را جلب کند.

تاریخچه‌ی گوشی‌های وان پلاس از اولین تا آخرین

منبع: Android Central

The post آیا فاصله‌ی بین وان‌پلاس و اوپو در سال ۲۰۲۱ بیشتر می‌شود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala