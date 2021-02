نمایشگاه CES 2020 آخرین رویداد مهم حوزه‌ی تکنولوژی بود که قبل از شیوع کرونا به صورت حضوری برگزار شد. نمایشگاه MWC 2020 هم قرار بود در فوریه‌ی سال گذشته برگزار شود ولی به دلیل همه‌گیری کووید ۱۹ به طور کامل لغو شد. حالا مدیرعامل انجمن سامانه‌ی جهانی ارتباطات سیار (GSM) که نمایشگاه‌های MWC را مدیریت می‌کند، اعلام کرده که نمایشگاه MWC 2021 بارسلون به صورت حضوری برگزار می‌شود.

او می‌گوید برگزاری حضوری این نمایشگاه به مردم کمی امید می‌دهد و این پیام را مخابره می‌کند که از تاثیرات کرونا دور شویم و به زندگی نرمال برگردیم. رویداد MWC در دو شهر بارسلون و شانگهای برگزار می‌شود. سال گذشته اعلام شد که نمایشگاه MWC بارسلون به جای ماه فوریه در ۲۷ ژوئن (۷ تیر ۱۴۰۰) افتتاح می‌شود و حالا نمایشگاه MWC شانگهای جایگزین نمایشگاه بارسلون شده و هفته‌ی آینده کار خود را آغاز می‌کند.

در چین به لطف آزمایش‌ها و واکسیناسون گسترده، این کشور تا حد زیادی به حالت عادی برگشته است. به گفته‌ی مدیرعامل انجمن GSM، چین حالا یک نوع حباب محسوب می‌شود که به دلیل محدودیت‌های موجود تا حد قابل توجهی از شیوع بیماری جلوگیری می‌شود. گفته می‌شود نمایشگاه MWC شانگهای میزبان حدود ۲۰ هزار بازدیدکننده خواهد بود که برای مقایسه باید بگوییم این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ هزار نفر می‌رسید.

شرکت‌کنندگان در نمایشگاه MWC 2021 بارسلون هم باید تست منفی کرونا که طی ۷۲ ساعت قبل از حضور گرفته شده، نشان دهند. در خود نمایشگاه هم مکان‌هایی برای گرفتن تست کرونا تعبیه خواهد شد. در این نمایشگاه هم به جای حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر، آن‌ها قصد دارند تعداد شرکت‌کنندگان را به حداکثر ۵۰ هزار نفر برسانند.

باید ببینیم آیا تا فصل تابستان شیوع کرونا در اروپا کنترل می‌شود یا نه. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان محدودیت‌های زیادی برای سفر وضع شده است.

