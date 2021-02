بدون شک اگزینوس ۲۱۰۰ نشان‌دهنده‌ی یک گام بزرگ در جهت درست برای تراشه‌های پرچم‌دار سامسونگ است. اما آیا انتظارات کاربران از تراشه‌های سامسونگ بیش از حد و غیر منطقی محسوب می‌شوند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال مثبت است.

با وجود اینکه اگزینوس ۲۱۰۰ نسبت به نسل قبلی خود پیشرفت‌های گسترده‌ای داشته و حالا رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود، اما همچنان کاربران و کارشناسان زیادی از فاصله‌ی بین این دو تراشه ابراز نارضایتی می‌کنند.

با این حال، این احتمال وجود دارد که تمام مقایسه‌های بین اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۸۸ منجر به نادیده گرفتن چشم‌انداز وسیع‌تر شده است. زیرا در نهایت تنها یکی از این تراشه‌ها باید از بهترین امکانات موجود بهره ببرد؛ تراشه‌ای که انواع و اقسام شرکت‌ها قرار است آن را خریداری کنند.

کوالکام سالانه میلیون‌ها تراشه‌ی خود را در اختیار چندین شرکت قرار می‌دهد و سامسونگ‌ هم احتمالا علاقه‌مند به اتخاذ چنین رویکردی است. گفته می‌شود کوالکام با بهره‌گیری از پتنت‌هایی که در اختیار دارد، تا حد زیادی جلوی فروش تراشه‌های اگزینوس به دیگر شرکت‌ها را می‌گیرد.

اگر واقعا اینگونه باشد، سامسونگ‌ برای ورود گسترده به این حوزه باید با تیمی از وکلای خبره‌ی کوالکام مقابله کند که چنین روندی مطمئنا سال‌ها طول می‌کشد. سامسونگ‌ یکی از مهم‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه‌ی تراشه به حساب می‌آید و در ضمن از نظر تولید تراشه هم حرف زیادی برای گفتن دارد. این در حالی است که کوالکام صرفا تراشه‌ها را طراحی می‌کند و عمدتا سامسونگ وظیفه‌ی تولید آن‌ها را بر عهده می‌گیرد.

اما همانطور که گفتیم، کوالکام به لطف بهره‌گیری از حجم وسیعی از پتنت‌ها و مجوزها، می‌تواند دردسرهای زیادی را برای فروش تراشه‌های اگزینوس ایجاد کند. سامسونگ پس از ۵ سال تلاش در این زمینه، موفق شد تراشه‌ی ساخت خود را به یک شرکت دیگر بفروشد و در سال ۲۰۱۴ گوشی میزو MX4 پرو با تراشه‌ی اگزینوس ۵۴۳۰ راهی بازار شد.

با وجود اینکه بعدها شرکت‌هایی مانند ویوو و شیائومی به طور محدود استفاده از تراشه‌های اگزینوس را آغاز کردند، اما روی هم رفته سهم بازار این تراشه‌ها اصلا قابل توجه نیست. این یعنی مهم‌ترین و شاید تنها دلیل سامسونگ برای توسعه‌ی تراشه‌های پرچم‌دار، کاهش هزینه‌ی ساخت گوشی‌های پرچم‌دار خود است.

سامسونگ نیازی به ارائه‌ی تراشه‌ی بهتر نسبت به تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام و حتی نیازی به ارائه‌ی عملکرد هم‌سطح آن ندارد که در همین زمینه می‌توانیم به عملکرد بسیار ضعیف‌تر اگزینوس ۹۹۰ نسبت به اسنپدراگون ۸۶۵ اشاره کنیم. برخی کاربران شاید به کم شدن فاصله‌ی بین اگزینوس ۲۱۰۰ و رقیب تراشه‌ی ساخت کوالکام اشاره کنند و بگویند سامسونگ با کمی تلاش بیشتر می‌توانست تراشه‌ی بهتری عرضه کند.

با این حال حقیقت این است که سامسونگ نیازی به ارائه‌ی چیزی از فراتر از نیاز مشتریان ندارد. به نظر می‌رسد همین پیشرفت به دست آمده هم به لطف حاشیه‌های اگزینوس ۹۹۰ عملی شده است. البته این گفته‌ها بدین معنا نیست که کوالکام برای همیشه جلوتر از سامسونگ باقی می‌ماند و مثلا اگر همکاری سامسونگ و AMD برای توسعه‌ی پردازنده‌های گرافیکی جواب بدهد، احتمالا سامسونگ از کوالکام پیشی خواهد گرفت. اما سامسونگ روی هم رفته عجله‌ای برای فشار آوردن بر کوالکام ندارد.

پرچم‌داران سامسونگ در بازار آمریکا همواره با تراشه‌های کوالکام عرضه می‌شوند که این موضوع دلایل مختلفی دارد. تا زمانی که خرید این تراشه‌ها برای سامسونگ ارزان‌تر از استفاده از تراشه‌های ساخت خود تمام شود، همین روند فعلی ادامه پیدا می‌کند.

چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

