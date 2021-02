پیشرفت سریع تکنولوژی واقعا شگفت‌انگیز است. گوشی‌های هوشمند برای بسیاری از کاربران جایگزین کامپیوترها شده‌اند و افراد کارهای مختلفی را با آن‌ها انجام می‌دهند. در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های تاشو توجهات زیادی را جلب کردند اما برای گوشی‌های هوشمند ۲۰۲۱ باید انتظار ارائه‌ی کدام ویژگی‌های نوآورانه را داشته باشیم؟

در ادامه به ۵ ویژگی جذاب که از گوشی‌های هوشمند ۲۰۲۱ انتظار داریم، می‌پردازیم.

۱. دوربین سلفی زیر نمایشگر

کاربران همین حالا هم به لطف گوشی ZTE Axon 20 می‌توانند از این مشخصه بهره ببرند. اگرچه دوربین سلفی این گوشی کیفیت خوبی ندارد، اما باید خاطرنشان کنیم که دوربین موردنظر اولین نسل این تکنولوژی جذاب محسوب می‌شود. طی چند سال گذشته شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی‌ها، راهکارهای مختلفی را برای حذف بریدگی و حفره‌ی نمایشگر امتحان کرده‌اند و بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر، در نهایت بهترین راهکار به حساب می‌آید.

شرکت ZTE در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از یک گوشی مبتنی بر این قابلیت رونمایی کرد و نشان داد که چنین کاری امکان‌پذیر است. البته این کار شرکت ZTE بیشتر یک ترفند تبلیغاتی بود زیرا همانطور که گفتیم دوربین سلفی این گوشی حرف زیادی برای گفتن ندارد و ZTE عمدتا قصد داشته برای مدتی در سرخط خبرها قرار بگیرد.

با این حال، نکته‌ی مهم‌تر این است که شرکت‌های بزرگ هم به‌زودی وارد این عرصه می‌شوند. طبق گزارش‌ها، سامسونگ در این زمینه پیشرفت‌های گسترده‌ای داشته و حتی به نظر می‌رسد اپل هم مشغول آماده‌سازی این فناوری است. در هر صورت در سال ۲۰۲۱ شاهد گوشی‌های هوشمند مبتنی بر دوربین سلفی زیر نمایشگر خواهیم بود.

۲. شارژ فوق سریع

سرعت شارژ گوشی‌های هوشمند به طور مداوم رو به افزایش است. سال گذشته شیائومی از گوشی می ۱۰ اولترا با قابلیت شارژ سریع ۱۲۰ واتی رونمایی کرد و گفته می‌شود سامسونگ هم در سال ۲۰۲۱ قصد دارد سرعت شارژ گوشی‌های خود را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. معمولا شرکت‌های چینی در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارند ولی به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱ شمار بیشتری از شرکت‌ها به این موضوع توجه خواهند کرد.

۳. گوشی‌های رول شونده

در سال ۲۰۲۱ حضور انواع گوشی‌های تاشو بیشتر خواهد شد. با تکامل این فناوری، شرکت‌های بیشتری وارد این حوزه می‌شوند و مثلا می‌توانیم به احتمال عرضه‌ی گوشی‌های تاشو مبتنی بر دو لولا و همچنین عرضه‌ی گوشی‌های رول شونده اشاره کنیم.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی گوشی‌های رول‌شونده، بحث دوام آن‌ها است. تولیدکنندگان سال‌ها برای افزایش دوام گوشی‌ها وقت صرف کرده‌اند و برای افزایش دوام گوشی‌های رول شونده، باید به فکر رویکردهای نوآورانه‌ای باشند. با این حال، یکی از راهکارهای احتمالی می‌تواند استفاده از نمایشگرهای خود ترمیم شونده باشد.

در سال ۲۰۱۳ گوشی ال‌جی G Flex با پنل پشتی خود ترمیم شونده معرفی شد و اپل هم سال گذشته پتنتی را در این زمینه ثبت کرده است. طبق این پتنت، ترمیم پوشش نمایشگر ممکن است با اعمال حرارت، نور، جریان الکتریکی یا سایر انواع محرک خارجی آغاز یا تسریع شود. در هر صورت ارائه‌ی این تکنولوژی در سال ۲۰۲۱ بعید به نظر می‌رسد ولی می‌توانیم چشم‌انتظار عرضه‌ی گوشی‌های رول شونده باشیم.

۴. گوشی‌های بدون پورت

تولیدکنندگان گوشی‌ها به حذف بخش‌های مختلف علاقه‌ی زیادی دارند. تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار فاقد جک هدفون هستند، اپل روند حذف شارژر از جعبه‌ی گوشی‌ها را آغاز کرده و همچنین سامسونگ تصمیم گرفته کاربران پرچم‌داران این شرکت دیگر نیازی به کارت حافظه microSD ندارند. اما در این میان به نظر می‌رسد دیر یا زود باید منتظر حذف تمام پورت‌ها از گوشی‌های مختلف باشیم.

با کنار رفتن جک هدفون و درگاه microSD، افزایش محبوبیت تکنولوژی eSIM و بهبود امکانات شارژ بی‌سیم، به زودی گوشی‌های هوشمند نیازی به بهره‌گیری از انواع پورت‌ها را نخواهند داشت. به گفته‌ی یکی از افشاگران، این احتمال وجود دارد که مدل‌های پرو آیفون ۱۳ بدون پورت عرضه خواهند شد.

۵. نمایشگرهای microLED

در سال ۲۰۱۶ شایعاتی مبنی بر استفاده از نمایشگرهای microLED برای نسل جدید آیفون‌ها منتشر شد. اما بعد از گذشت ۵ سال این فناوری هنوز به گوشی‌ها راه پیدا نکرده است. به زبان ساده، نمایشگرهای microLED را همان نمایشگرهای اولد ولی بدون مشکلات سوختگی پیکسل‌ها و با روشنایی بیشتر در نظر بگیرید.

اخیرا شایعاتی در رابطه با بهره‌گیری آیفون تاشو از نمایشگر microLED مطرح شده است. تعدادی از شرکت‌ها مانند سونی هم قصد دارند از این فناوری برای گوشی‌های خود استفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های مختلفی با نمایشگرهای microLED به دست کاربران می‌رسند.

۷ کار که سازندگان گوشی‌های‌ هوشمند نباید در سال ۲۰۲۱ انجام دهند

منبع: PhoneArena

The post ۵ ویژگی جذاب که از گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ انتظار داریم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala