شرکت ZTE سال گذشته‌ی میلادی از اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر به نام Axon 20 رونمایی کرد. بر اساس گزارش‌های مختلف، دوربین سلفی این گوشی حرف زیادی برای گفتن ندارد ولی حالا شرکت DxOMark دوربین موردنظر را به طور کامل بررسی کرده و این دوربین موفق به دریافت نمره‌ی بسیار پایین ۲۶ شده است.

این یعنی دوربین سلفی زیر نمایشگر Axon 20 در رده‌بندی DxOMark از آخر دوم شده و در رتبه‌ی آخر هم دوربین سلفی گوشی Intex دیده می‌شود که یک گوشی بسیار ارزان‌قیمت برای بازار هند محسوب می‌شود. در این گزارش به مشکلاتی مانند نویز زیاد، رنگ غیر طبیعی پوست، گستره دینامیکی پایین و مشکلات مربوط به رنگ اشاره شده است.

همچنین حالت پرتره‌ی این دوربین سلفی به دلیل مشکلات مربوط به تشخیص عمق و کمبود جزئیات مورد انتقاد قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید مقایسه‌ی عکس سلفی ثبت شده با دوربین این گوشی در برابر وان‌پلاس ۸ پرو و پیکسل ۵ را مشاهده کنید.

به عبارت دیگر، روشن است که ZTE برای دستیابی به کیفیت دوربین‌های سلفی مرسوم راه درازی در پیش دارد. البته با توجه به گزارش‌ها، گفته می‌شود در سال جاری میلادی شرکت‌های مختلفی از گوشی‌های مبتنی بر دوربین زیر نمایشگر رونمایی می‌کنند که یکی از آن‌ها شرکت شیائومی است.

بزرگ‌ترین چالش دوربین سلفی زیر نمایشگر این است که در مقایسه با دوربین های سلفی مرسوم، نور کمتری به سنسور می‌رسد. این مشکل به عبور نور از شکاف‌های میان قطعات نمایشگر برمی‌گردد. ZTE برای حل این مشکل، رزولوشن بخشی از نمایشگر که بر روی دوربین قرار گرفته را کاهش داده که همین موضوع منجر به مات شدن عکس‌ها شده است.

با این حال شیائومی اعلام کرده که یک راهکار جدید برای این مشکل پیدا کرده تا بدون نیاز به کاهش رزولوشن نمایشگر، نور کافی به سنسور دوربین برسد. همچنین شیائومی به لطف بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری هم قصد دارد کیفیت عکس‌های دوربین‌ زیر‌ نمایشگر‌ خود را بهبود ببخشد. اما در نهایت باید ببینیم آیا وعده‌های شیائومی برای این مشخصه عملی می‌شوند یا نه.

دوربین زیر نمایشگر چگونه کار می‌کند؟

منبع: Android Authority

The post اولین دوربین زیر نمایشگر در رده‌بندی DxOMark از آخر دوم شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala