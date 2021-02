این واقعیت که بخش موبایل هواوی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، خبر جدیدی نیست. تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا عملا بخش موبایل این شرکت را فلج کرده و به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۱ یکی از بدترین سال‌ها برای بخش موبایل هواوی خواهد بود.

به گزارش سایت Nikkei Asia، هواوی به تامین‌کنندگان قطعات گوشی‌های خود اعلام کرده که امسال قصد دارد فقط برای ۷۰ تا ۸۰ میلیون گوشی قطعات مورد نیاز را خریداری کند. این در حالی است که هواوی در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۸۹ میلیون گوشی به دست کاربران رسانده است. روی هم رفته به نظر می‌رسد آمار تولید گوشی‌های این شرکت در سال ۲۰۲۱ با بیش از ۶۰ درصد کاهش روبرو خواهد شد.

در این میان تعدادی از تامین‌کنندگان اعلام کرده‌اند که احتمالا آمار تولید گوشی‌های هواوی از این رقم هم پایین‌تر خواهد بود و این شرکت قطعات کافی برای ۵۰ میلیون گوشی را سفارش خواهد داد.

از زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه هواوی‌ آغاز شده، فروش گوشی‌های این شرکت با روند نزولی مواجه شده است. به غیر از ممنوعیت استفاده از سرویس‌های گوگل، باید به ممنوعیت بهره‌گیری از فناوری‌های آمریکایی هم اشاره کنیم. به دلیل همین مشکلات، هواوی‌ به ناچار آنر را به فروش گذاشت و در سال ۲۰۲۰ هم جایگاه خود را در بین ۵ شرکت بزرگ بازار موبایل از دست داد.

در همین حال، مدیرعامل هواوی‌ برای گفت‌وگو با دولت آمریکا ابراز آمادگی کرده است. او از دولت بایدن خواسته برای این ممنوعیت تجدید نظر کنند اما به نظر نمی‌رسد تحریم‌های علیه هواوی به این زودی‌ها لغو شوند.

