تکنولوژی جدید اپل با ادغام Face ID و نمایشگر ناچ را حذف کند

به‌ نظر می‌رسد که اپل به دنبال راهی برای قرار دادن سنسور‌ها در پنل نمایشگر است. با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که دست‌یابی اپل به این فناوری باعث می‌شود که بتوان از سنسور اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر و Face ID بدون نیاز به ناچ در دستگاه‌های بعدی این شرکت استفاده کرد.

بسیاری از پتنت‌های که اپل به‌تازگی ثبت کرده‌ است، نشان می‌دهند که این شرکت به دنبال راهی برای استفاده‌ی بیشتر از اجزای ضروری دستگاه‌های خود است. به عنوان نمونه اپل به‌تازگی پتنتی را ثبت کرده است که باتری را نشان می‌دهد که می‌تواند بازخورد موتور لمسی را دو برابر کند.

علاوه‌بر این، اپل همچنین پتنت دیگری را هم ثبت کرده است که نشان دهنده‌ی قرار دادن آنتن‌های مربوط به فناوری ارتباطی Wi-Fi در نمایشگر است. بعد از ثبت شدن این پتنت‌ها توسط اپل، به نظر می‌رسد که این شرکت هنوز هم به‌ دنبال استفاده‌ی بیشتری از نمایشگر به کار رفته در اپل واچ یا آیفون است.

با توجه به این موضوع، اپل به‌تازگی پتنت تازه‌ای را ثبت کرده است که دارای عنوان «حسگرهای نوری قرار گرفته بر روی لایه‌ی نازکی از مداری ترانزیستوری» است. باید بگوییم که این پتنت جدید اپل مرتبط با نمایشگر‌های TFT است. در واقع این پتنت نمایشگری را نشان می‌دهد که هم‌زمان با نمایش تصاویر می‌تواند شامل سنسور‌های باشد که محدوده‌ی گسترده‌ای از محیط اطراف را تشخیص می‌دهند.

در بخش دیگری از این پتنت به این موضوع اشاره شده است که این آرایه‌ای از حسگر‌های نوری می‌تواند شامل سنسور‌های مختلفی به عنوان نمونه سنسور‌ بایومتریک، دوربین یا سنسور تشخیص دهنده‌ی عمق باشد.

همچنین به نظر می‌رسد که می‌توان از این آرایه‌ای از سنسور‌ها برای نمایش عکس (تصاویر دو بعدی)، نقشه‌‌ی دارای عمق (تصاویر سه بعدی) یا فیلم (ترکیبی از هر دو تصاویر دو بعدی و سه بعدی به صورت هم زمان) استفاده کرد.

با وجود اینکه موارد مطرح شده تمامی کارهایی هستند که این سنسور‌ها می‌توانند انجام دهند، اما به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد تا کارهای بیشتر و به ‌شکل جدیدی را با این سنسور‌ها انجام دهد. البته باید بگوییم که استفاده از این سنسور‌های جدید باعث می‌شود که علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها، این آرایه‌ای از سنسور‌ها دارای ضخامت کمتری هم باشد.

اپل درباره‌ی این سنسور‌ها می‌گوید: «با توجه به کاربرد گسترده‌ی سنسور‌ها، هرگونه تحول جدید در ترکیب‌ آن‌ها یا طرز کار سیستم‌های دارای سنسور مفید خواهد بود.»

اپل در ادامه می‌گوید: «تحولات مفید در این زمینه در واقع پیشرفت‌هایی هستند که باعث می‌شوند هزینه، ابعاد، پیچیدگی، تعداد قطعات یا زمان تولید این سنسور‌ها یا سیستم سنسور‌ها کاهش پیدا کند.» اپل ادامه می‌دهد: «یا پیشرفت‌هایی که باعث ایجاد بهبود در سرعت یا حساسیت این سنسور‌ها یا سیستم سنسور‌ها شود.»

در واقع اپل در این پتنت این موضوع را مطرح کرده است که بتوان این حسگر‌های نوری را در یک نمایشگر TFT یا در کنار آن قرار داد. در این پتنت درباره‌ی این موضوع آمده است که: «این سنسور‌های می‌توانند در پشت نمایشگر قرار داشته باشند یا که به آن متصل شوند.»

بیشتر پتنت‌های ثبت شده در این رابطه به این موضوع اشاره می‌کنند که چگونه می‌توان این حسگر‌های نوری را با نمایشگر ادغام کرد. پتنت اپل درباره‌ی این موضوع عنوان می‌کند که این حسگر‌ها می‌توانند که به ساختار چند لایه‌ای متصل شوند و همچنین این حسگرها دارای یک ماده‌ی حساس به نور ارگانیک هستند.

در نهایت باید بگوییم که معنای این جمله این است که زمانی که به نمایشگر توسعه داده شده با این فناوری نگاه کنید، نمایشگر دارای سنسور‌هایی است که می‌توانند شما را تشخیص دهد. همچنین می‌توان این کار را به گونه‌ای انجام داد و این سنسور‌ها را به‌گونه‌ای به نمایشگر اضافه کرد که ضخامت نمایشگر یا دستگاه افزایش پیدا نکند.

با توجه به این موضوع که حسگر‌های نوری در واقع نور را تشخیص می‌دهند، می‌توان گفت که این سنسور‌های قرار گرفته در نمایشگر می‌توانند شامل یک دوربین واقعی یا همان‌گونه که این پتنت ثبت شده عنوان می‌کند دارای دوربین تشخیص چهره‌ی Face ID باشد.

اپل در این پتنت در رابطه با این موضوع می‌گوید: «این آرایه‌ای از حسگر‌های نوری را می‌توان به‌گونه‌ای تنظیم کرد که به عنوان یک دوربین جلویی کار کند یا سیستم تشخیص هویت بایومتریک یا سیستمی برای تشخیص چهره باشد.»

در بخش دیگری از این پتنت به این موضوع اشاره شده است که این سیستم متشکل از این سنسور‌ها در زمان کار کردن می‌تواند که این کار را به‌ تنهایی یا همراه با دیگر سنسور‌ها انجام دهد.

در نتیجه می‌توانیم بگوییم که این نمایشگر دارای سنسور‌های قرار گرفته در آن، علاوه‌بر نمایش تصاویر می‌توانند که به عنوان سیستم تشخیص اثر انگشت Touch ID یا سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID مورد استفاده قرار بگیرد.

اسامی شش مخترع در رابطه با این پتنت ثبت شده به چشم می‌خورد که یکی از این افراد شخصی به نام Jium Jye Chang است که در گذشته بر روی پتنتی دیگری که درباره‌ی پنل لمسی مجهز به حسگر‌های نوری است، کار کرده است.

منبع: Appleinsider

