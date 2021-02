به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اپل در حال توسعه‌ی پاوربانک مغناطیسی برای آیفون ۱۲ است. سری آیفون ۱۲ از قابلیت موسوم به مگ‌سیف بهره می‌برند که امکان اتصال شارژر را به پنل پشتی آن‌ها فراهم می‌کند. این پاوربانک هم با بهره‌گیری از این سیستم به عنوان منبع انرژی انجام وظیفه خواهد کرد.

برخی کاربران از ضعیف بودن آهن‌ربای موجود در برخی وسایل جانبی مگ‌سیف انتقاد کرده‌اند ولی گفته می‌شود اپل این پاوربانک را طوری ساخته که از قدرت مغناطیسی کافی برای اتصال محکم به پنل پشتی سری آیفون ۱۲ بهره ببرد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد مشکلات نرم‌افزاری موانعی را برای آماده‌سازی این پاوربانک ایجاد کرده است. به عنوان مثال، آیفون موردنظر به اشتباه گرم شدن بیش از حد پاوربانک را هشدار می‌دهد.

طبق این گزارش، همین موانع احتمالا منجر به کنار گذاشتن یا تاخیر در ارائه‌ی این پاوربانک خواهند شد. در همین زمینه، مدتی قبل اعلام شد که در کد نسخه‌ی بتا iOS 14.5 نشانه‌هایی مبنی بر وجود پاوربانک مگ‌سیف پیدا شده است.

به نظر می‌رسد بعد از رسوایی اپل در رابطه با شارژ ایرپاور، این شرکت در این زمینه رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را اتخاذ کرده است. اگر به خاطر داشته باشید، این شرکت در مارس ۲۰۱۹ از ایرپاور رونمایی کرد اما محصول موردنظر به دلیل مشکلات در تولید هیچوقت راهی بازار نشد و اپل مدت‌ها بعد کنار گذاشتن این پروژه را رسما اعلام کرد.

