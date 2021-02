با توجه به پستی که مدیرعامل بخش گوشی‌های هوشمند ZTE در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرده، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد در کنفرانس MWC شانگ‌های، از گوشی Axon 30 پرو مجهز به نسل دوم فناوری دوربین زیر نمایشگر رونمایی کند.

ZTE اولین شرکتی بود که رسما از یک گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر رونمایی کرد. این گوشی ZTE Axon 20 نام داشته و حتی برای خرید در دسترس هم قرار دارد منتها چون اولین محصولی بود که به چنین فناوری مجهز می‌شد، شاهد عملکرد خوبی از آن نبودیم. روز گذشته هم وب‌سایت DXOMARK به بررسی عملکرد دوربین سلفی Axon 20 پرداخت که در نهایت دیدیم این گوشی در رده‌ی دوم از آخر قرار گرفت.

پیش از این هم نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین سلفی این گوشی را شاهد بودیم که آن هم چنگی به دل نمی‌زد و می‌شد پیش‌بینی کرد ZTE هرچقدر در تعبیه‌ی این دوربین عملکرد خوبی داشت اما نتوانست کیفیت بالای آن را هم تضمین کند.

با این حال به نظر می‌رسد شرکت چینی قصد تسلیم شدن ندارد و می‌خواهد به‌زودی از نسل دوم گوشی‌ خود با دوربین سلفی زیر نمایشگر هم رونمایی کند. محصولی که گفته می‌شود ZTE Axon 30 پرو نام خواهد داشت و از فناوری پیشرفته‌تری هم در تعبیه‌ی دوربین سلفی زیر نمایشگر بهره می‌برد.

این خبر را نی فی (Ni Fei)، مدیرعامل بخش گوشی‌های هوشمند ZTE در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرد و در آن به این موضوع هم اشاره داشت که ZTE در کنفرانس پیش رو از اولین فناوری دوربین زیر نمایشگر سه‌بعدی رونمایی خواهد کرد. در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه نشد و بدین ترتیب باید منتظر بمانیم تا سه روز دیگر (۵ اسفند) در جریان کنفرانس MWC این شرکت اطلاعات بیشتری از فناوری یاد شده کسب کنیم.

در بخش دیگری از این پست هم به عملکرد خوب ZTE در ثبت پتنت اشاره شد که در کشور چین، در رتبه‌ی اول قرار دارد. بدیهی است داشتن چنین ایده‌های خلاقانه آن هم در کشوری که چندین شرکت بزرگ نظیر هواوی و شیائومی نیز در آن مشغول به فعالیت هستند دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. سوا از ثبت پتنت‌های گوناگون، ZTE در حالی به فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر دست پیدا کرده که حتی شرکت‌های بزرگی نظیر سامسونگ هم چنین کار بزرگی را انجام نداده‌ و کمی محافظه‌کارانه پیش می‌روند.

علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد ZTE Axon 30 پرو اولین گوشی پرچم‌دار این شرکت خواهد بود که با دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ که S5KGND نام دارد راهی بازار می‌شود. شیائومی هم قبل از اینکه سامسونگ از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی در گوشی خود استفاده کند، تصمیم گرفت در سری می نوت ۱۰ از آن‌ بهره ببرد. بنابراین می‌توان این احتمال را هم در نظر داشت که پرچم‌دارهای آینده‌ی شرکت کره‌ای به دوربین‌هایی با سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی مجهز شوند.

اما ZTE اگر بخواهد Axon 30 پرو در بین گوشی‌های هوشمند موجود در بازار بدرخشد، به چیزی بیشتر از سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ نیاز دارد و آن هم قطعا عملکرد خوب دوربین سلفی است. تمام نگاه‌ها به این خاطر به این شرکت دوخته شده که قرار است ببینیم نسل دوم فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر تا چه اندازه باعث بهبود کیفیت تصاویر می‌شود. به همین خاطر عملکرد ناامیدکننده در این بخش می‌تواند باز هم کاربران را نسبت به محصول جدید ZTE دلسرد کند.

از آن جایی که Axon 30 پرو قرار است یک پرچم‌دار باشد، انتظار داریم شرکت چینی از اسنپدراگون ۸۸۸ به عنوان قلب تپنده‌ی آن استفاده کند. فعلا این تنها حدس نسبتا منطقی است که می‌توانیم در این رابطه داشته باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و مطمئن‌تر، باید تا شروع کنفرانس این شرکت در تاریخ ۵ اسفند امسال منتظر بمانیم. لازم به ذکر است این کنفرانس به مدت ۲ روز (۷ اسفند) ادامه خواهد داشت.

منبع: GSMArena

The post ZTE به‌زودی از نسل دوم فناوری دوربین زیر نمایشگر رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala