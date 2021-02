مشخصات کامل وان پلاس ۹ پرو و ۹E فاش شد؛ دوربین ناامید کننده و باتری جذاب!

اما مدتی است که BBK بهترین مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری دوربین را برای پرچم‌داران اوپو و Vivo کنار می‌گذارد و بخاطر تعهد وان پلاس برای عرضه گوشی‌های پرچم‌دار با قیمتی پایین‌تر نسبت به ترند بازار، وان پلاس را در این بخش به حال خود رها می‌کند.

با توجه به اینکه وان پلاس و اوپو دو برند از یک هلدینگ هستند، همیشه با نگاهی به پرچم‌داران خانواده Find X کمپانی اوپو می‌توان حدس زد وان پلاس برای نسل بعدی گوشی‌های خود چه در سر دارد. این‌بار نیز انتظار داریم با نگاهی به مشخصات اوپو Find X3 پرو به ویژگی‌های وان پلاس ۹ پرو نیز پی ببریم، اما ظاهرا اینطور نیست!

اگر انتظار داشتید که پرچم‌دار جدید وان پلاس نیز مانند پرچم‌دار اوپو به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لنز ساخت سونی مجهز شود، باید بگوییم که سورپرایز بزرگتری در انتظار شماست. هر ساله هلدینگ BBK که برندهای وان پلاس، اوپو و Vivo را زیر چتر خود دارد، سعی می‌کند تا مشخصات تقریبا مشابهی را برای پرچم‌داران این نام‌ها ارائه می‌کند.

ظاهرا این‌بار هم تفاوت چندانی با گذشته ندارد و با وجود اینکه بخش‌ تحقیق و توسعه وان پلاس و اوپو با یکدیگر شدند، به نظر می‌رسد وان پلاس برنامه‌های خودش را دارد.

در ادامه فهرستی از مشخصات وان پلاس ۹ پرو را مشاهده می‌کنید که توسط وب‌سایت Techmaniacs منتشر شده است:

نمایشگر ۶.۷ اینچی با پنل LTPO OLED، رزولوشن ۱۴۴۰p و نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز متغیر

پردازنده اسنپ دراگون ۸۸۸ به همراه مودم ۵G یکپارچه کوالکام X60

۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی برای مدل پایه

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی ساخت Hasselblad با دیافراگم f/1.8

دوربین فوق عرض ۶۴ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2

لنز مختص زوم ۳.۳ برابری

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

پشتیبانی از شارژ سریع ۶۵ واتی

همانطور که مشاهده می‌کنید، وان پلاس احتمالا از ترکیب دو لنز ۴۸ و ۶۴ مگاپیکسلی برای پرچم‌دارش استفاده می‌کند؛ ترکیبی که در نسخه‌های ارزان‌قیمت پرچم‌داران سری S سامسونگ یا سری گلکسی A هم دیده می‌شود.

دلیل اینکه در لیست ارائه شده به‌جای اشاره به لنز تله‌فوتو از لنز زوم استفاده شده نیز شاید این باشد که وان پلاس ۹ پرو هم مانند گلکسی S21 و S21 پلاس با استفاده از برش تصویر بزرگنمایی را انجام می‌دهد.

در مقایسه با این ترکیب دوربین، گفته می‌شود اوپو Find X3 پرو به دو سنسور ۵۰ مگاپیکسلی شخصی سازی شده IMX766 ساخت سونی مجهز خواهد شد. بنابراین، مشخص است که وان پلاس بار دیگر مجبور است برای حفظ تعهدش به قیمت پایین‌تر دستگاه بخش دوربین را فدا کند.

همچنین، در شایعات پیشین به وجود یک لنز تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با بزرگنمایی ۳ برابری اشاره شده بود، اما وب‌سایت Techmaniacs مدعی است در حال حاضر هر سه نسخه از خانواده وان پلاس ۹ را در اختیار دارد.

در بخش دیگری از این گزارش به وان پلاس ۹E نیز اشاره شده است که نسخه اقتصادی خانواده وان پلاس ۹ است و سخت افزار بحث برانگیزی دارد. اگر وان پلاس بتواند قیمت‌گذاری معقولی روی این مدل داشته باشد، ممکن است ۹E بتواند رکورد فروش وان پلاس نورد محبوب را هم بشکند.

مشخصات ذکر شده برای وان پلاس ۹E مطابق با فهرست زیر است:

نمایشگر ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ رفرش ۹۰ هرتز

چیپ اسنپ دراگون ۶۹۰

دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.7

دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

موردی که در مشخصات این دستگاه بیش از همه توجه ما را جلب می‌کند ظرفیت باتری آن است که با توجه به رزولوشن ۱۰۸۰p و رفرش ریت ۹۰ هرتزی نمایشگر وان پلاس ۹E، انتظار عمر باتری شگفت انگیزی را از آن داریم.

پس از اینکه اوپو در ماه آینده پرچم‌داران سری Find X3 خود را رونمایی کرد، وان پلاس ۹، ۹ پرو و ۹E با فاصله اندکی معرفی خواهند شد.

منبع: Phone Arena

The post مشخصات کامل وان پلاس ۹ پرو و ۹E فاش شد؛ دوربین ناامید کننده و باتری جذاب! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala