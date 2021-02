آنر یکی از مهم‌ترین برندهای بازار موبایل در جهان محسوب می‌شود که در سال ۲۰۱۳ به عنوان زیرمجموعه‌ی هواوی برای رقابت با برخی رقبای این شرکت فعالیت خود را آغاز کرد. تمرکز آنر فروش گوشی‌های مقرون به صرفه برای نسل جوان بود. طی سال‌های گذشته، این برند توانسته در کشورهای مختلف طرفداران زیادی کسب کند.

جدایی لازم اما دردناک

چند ماه قبل، هواوی به دلیل تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا به ناچار بخش آنر‌ را به فروش گذاشت. این شرکت توسط شرکت Zhixin New Information Technology خریداری شد که کنسرسیوم متشکل از ۳۰ شرکت به همراه گروه توسعه‌ی شهر هوشمند شنژن محسوب می‌شود. در هر صورت به دلیل جدایی از هواوی، آنر‌ حالا بدون هیچ دردسری می‌تواند قطعات مورد نیاز خود را خریداری کند و از سرویس‌های نرم‌افزاری موردنیاز هم بهره ببرد.

آنر‌ اعلام کرده که مشغول مذاکره با گوگل برای دریافت سرویس‌های نرم‌افزاری این شرکت است و همچنین گزارش‌های مربوط به گفت‌وگو با شرکت‌های اینتل، کوالکام و مدیاتک هم منتشر شده است. مدیران آنر‌ همچنین گفته‌اند که آن‌ها قصد دارند از هواوی پیشی بگیرند که علی‌رغم تمام تحریم‌ها، همچنان بزرگ‌ترین برند موبایل در چین به حساب می‌آید.

با این حال سوال بزرگ این است که آیا آنر‌ بدون داشتن هواوی در بازار دوام می‌آورد؟ قبل از پاسخ به این سوال، بهتر است مروری بر فعالیت‌های آنر‌ در دوران فرماندهی هواوی داشته باشیم.

تاریخچه‌ی مختصر آنر در دوران فرماندهی هواوی

با توجه به اینکه آنر یکی از برندهای فرعی هواوی محسوب می‌شد، بخشی از محصولات این شرکت معمولا جایگزین‌های ارزان‌تری برای محصولات شرکت اصلی بودند. همچنین بخش قابل توجهی از این محصولات ری‌برند می‌شدند و مثلا در ابتدا به عنوان محصول آنر یا هواوی به دست مخاطب می‌رسیدند و بعد از مدتی نام آن‌ها تغییر پیدا می‌کرد. شارژهای بی‌سیمی که در ادامه می‌توانید تصویر آن‌ها را مشاهده کنید، مثال بارزی از این رویکرد محسوب می‌شوند.

با این حال، باید به برخی از محصولات اختصاصی آنر هم اشاره کنیم که صرفا با برند این شرکت راهی بازار شده‌اند. مثلا سری مجیک شامل گوشی‌های جذابی بود و لپ‌تاپ‌ها، روترها و دیگر محصولات به عنوان بخشی از سری هانتر به دست کاربران رسیدند. می‌توان گفت که این محصولات شواهدی از گام برداشت آنر به سمت استقلال بیشتر از هواوی به حساب می‌آیند.

آینده‌ی آنر

حالا که آنر از هواوی جدا شده، این شرکت اهداف بلندپروازانه‌ای را در نظر گرفته است. به گفته‌ی مدیرعامل این شرکت، آن‌ها قصد دارند از اپل و هواوی پیشی بگیرند و دستیابی به چنین هدفی بدون شک راحت نخواهد بود. این شرکت شرکای مربوط به کانال‌های فروش خود را حفظ کرده و این یعنی برای ارائه‌ی محصولات خود در بازارهای مختلف با مشکلات چندانی روبرو نمی‌شود.

رقابت گسترده

اگرچه گوشی‌های آنر به لطف بهره‌گیری از سرویس‌های گوگل می‌توانند بخشی از مشتریان از دست رفته را برگردانند، اما برای رشد تعداد مشتریان باید کارهای زیادی را انجام دهد. در بازار موبایل رقابت گسترده‌ای جریان دارد و برندهای چینی مانند ریلمی، ردمی، شیائومی و ویوو عملا هر هفته از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کنند.

همچنین باید به سامسونگ اشاره کنیم که تمرکز مجدد این شرکت بر گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده باعث شده سهم بازار سامسونگ در بازارهای کلیدی افزایش پیدا کند. برای موفقیت در این بازار، آنر نه‌تنها باید محصولات با قیمت رقابتی عرضه کند بلکه باید فکر نوآوری هم باشد تا در بازار بیشتر به چشم بیاید.

آنر امسال باید پرچم‌داران جدید خود را راهی بازارهای جهانی کند. همچنین گفته می‌شود آنر از مدل جدید سری مجیک رونمایی خواهد کرد که ظاهرا یک گوشی تاشو محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های مختلف، چند گوشی ۵G میان‌رده هم در اروپا مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و به زودی معرفی خواهند شد.

رابط کاربری جدید

گوشی‌های آنر از رابط کاربری Magic UI بهره می‌برند که عملا همان EMUI موجود در گوشی‌های هواوی است. حالا که آنر دیگر بخشی از هواوی نیست، باید از رابط کاربری جدیدی استفاده کند. احتمالا آنر نام Magic UI را حفظ می‌کند و فقط تغییراتی بر روی رابط کاربری خود اعمال می‌کند تا از نسخه‌ی قبلی فاصله بگیرد.

با توجه به اینکه آنر دیگر به تیم متخصصان هواوی دسترسی ندارد، برای آماده‌سازی این رابط کاربری باید زمان بیشتری صرف کند ولی به احتمال زیاد این نسخه‌ی جدید همراه با پرچم‌داران تازه‌نفس آنر معرفی خواهد شد.

ایجاد اعتماد

احتمالا سخت‌ترین کار آنر، ایجاد اعتماد خواهد بود. این شرکت چینی بعد از حاشیه‌های گسترده‌ی مربوط به تحریم‌های آمریکا، باید بار دیگر اعتماد کاربران را جلب کند که حریم خصوصی آن‌ها را جدی می‌گیرد و داده‌های این افراد را در اختیار دولت چین قرار نمی‌دهد.

معرفی محصولات متنوع

همانطور که می‌دانید، آنر در انواع و اقسام حوزه‌ها گجت‌های مختلفی را راهی بازار کرده است که می‌توانیم به گوشی، کامپیوتر، تبلت، مچ‌بند هوشمند، هدفون، روتر، تلویزیون و دیگر محصولات اشاره کنیم. این شرکت بدون شک به عرضه‌ی محصولات متنوع ادامه خواهد داد اما از طرف دیگر، احتمالا وارد حوزه‌های جدید هم می‌شود و مثلا وسایل جانبی مربوط به گیمینگ را به دست کاربران می‌رساند.

سخن آخر

۲۰۲۱ سال بسیار مهمی برای آنر محسوب می‌شود و به همین خاطر شاید این شرکت برای پیشبرد کسب‌وکار خود رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند. اما در هر صورت در سال جاری با استراتژی کلی آنر آشنا خواهیم شد.

این شرکت مدتی قبل از گوشی V40 در چین رونمایی کرد ولی این گوشی در دوران مالکیت هواوی توسعه پیدا کرده است. باید ببینیم نسخه‌ی جهانی گوشی مذکور از ویژگی‌هایی مانند سرویس‌های موبایل گوگل بهره می‌برد یا نه.

در نهایت، باید بگوییم که آنر آینده‌ی امیدوارکننده‌ای دارد اما باید با چالش‌های مختلفی هم دست و پنجه نرم کند. بدون دسترسی به منابع گسترده‌ی هواوی، ساخت گجت‌های مختلف سخت‌تر می‌شود ولی به لطف شهرت برند آنر، احتمالا می‌تواند در این بازار توجهات زیادی را جلب کند.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا آنر بدون حمایت هواوی می‌تواند دوام بیاورد و به موفقیت برسد؟

محصولات برنده و بازنده‌ی هواوی و آنر در سال ۲۰۲۰

