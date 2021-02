با توجه به گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌‌های کره جنوبی منتشر شده است، اپل در روز ۱۶ مارس (۲۶ اسفند) بالاخره از ایر تگز رونمایی خواهد کرد و در کنار آن، اولین آیپد ۵G این شرکت نیز معرفی خواهد شد.

Economic Daily News کره، روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرده بود که اپل سرانجام در روز ۱۶ مارس از تگ هوشمند رهیاب خود که با نام ایر تگز شناخته می‌شود رونمایی خواهد. علاوه بر این محصول، کوپرتینویی‌ها نسل جدید آیپدهای ۵G خود را نیز معرفی خواهند کرد که شامل خانواده آیپد پرو و آیپد مینی جدید نیز هست.

معرفی محصولات جدید اپل در این بازه از سال چندان هم اقدام عجیبی نیست و این شرکت پیش از این نیز دست به چنین کاری زده بود. مدتی است که اپل با عرضه محصولات خود در دو بازه متفاوت از سال و به فاصله تقریبا ۶ ماه، سعی می‌کند طرفدارانش را همیشه راضی نگه دارد.

معرفی محصولات جدید اپل در ماه مارس در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و حتی ۲۰۲۰ نیز صورت گرفت و ظاهرا امسال نیز همان روند ادامه خواهد داشت.

گزارش منتشر شده از سوی رسانه کره‌ای بر مبنای توییت‌هایی است که تا به‌حال منتشر شده‌اند. با در ذهن داشتن این موضوع، نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به مشخصات عنوان شده برای محصولاتی که در اواخر این ماه معرفی می‌شوند.

آیپد پروهای جدید اپل احتمالا اولین نسل از تبلت‌های این شرکت خواهند بود که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کنند. تغییر بزرگ دیگری که این خانواده با خود به دنیای آیپدها می‌آورند در بخش نمایشگر است که گفته می‌شود قرار است در تولید آن‌ها از فناوری mini-LED استفاده شود.

از مزایای بهره گیری از مینی LED این است که این پنل‌ها طیف رنگ گسترده‌تر، کنتراست بالاتر، تصاویر درخشان‌تر و مصرف انرژی کمتری را ارائه می‌کنند. به لطف مینی LED رنگ مشکی در تصاویر عمق بیشتری خواهد داشت و احتمال سوختگی صفحه نمایش نیز کاهش خواهد یافت.

ممکن است اپل تنها در تولید نمایشگر مدل بزرگتر آیپد پرو (نسخه ۱۲.۹ اینچی) از این فناوری بهره بگیرد و مدل ۱۱ اینچی به همان فناوری نسل قبل مجهز شود. در واقع تکنولوژی مینی LED نیز در حال گذر است و پس از آن نوبت به میکرو LED می‌رسد.

بیشتر بخوانید: آیفون ۱۳ و آیپد پرو ۲۰۲۱ احتمالا با مودم ۵G ساخت اپل عرضه می‌شوند

از جمله سایر مشخصات مهم آیپد پروهای جدید می‌توان به استفاده از قو‌ی‌ترین چیپست اپل، یعنی چیپ A14 Bionic با لیتوگرافی ۵ نانومتری اشاره کرد.

علاوه بر ایر تگز و آیپد پروهای جدید، به نظر می‌رسد کوپرتینویی‌ها نسل جدید آیپد مینی را هم برای معرفی در این روز آماده کرده‌اند. ظاهرا آیپد مینی‌ ۲۰۲۱ که در واقع ششمین نسل از کوچکترین تبلت‌های اپل است، بالاخره تغییراتی را به خود می‌بیند.

آیپد مینی جدید به نمایشگر ۸.۴ اینچی مجهز است که نسبت به نمایشگر ۷.۹ اینچی نسل قبل بزرگتر شده و گفته می‌شود اپل همچنان قصد دارد حاشیه پایین نمایشگر را برای جای‌گذاری Touch ID حفظ کند. البته اگر مانند آیپد ایر ۲۰۲۰ این سنسور با کلید پاور یکپارچه می‌شد تا نمایشگر با حاشیه‌های کمتری همراه باشد قطعا با محصول جذاب‌تری مواجه بودیم.

چند ماه قبل، مینگ‌ چی‌کو، تحلیل‌گر معروف TF International اعلام کرده بود آیپد مینی ۲۰۲۱ نیز به چیپ ۵ نانومتری A14 Bionic مجهز خواهد شد که در صورت تحقق این خبر، می‌توان به فروش بیشتر این محصول امیدوار بود.

گزارش Economic Daily News به توضیحاتی درباره ایر تگز نیز پرداخته که برخی از مشخصات آن را فاش می‌کند. با استفاده از اپلیکیشن …Find My و چیپ فوق پهن باند U1، وسایلی که ایر تگز به آن‌ها متصل شده است در صفحه نمایش گوشی شما ظاهر خواهند شد.

بیشتر بخوانید: تصاویر جدیدی از شکل نهایی ایرتگز اپل منتشر شدند

چیپ U1 در آیفون‌های معرفی شده در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به کار گرفته شده است. این قطعه به کاربران کمک خواهد کرد تا بتوانند وسایل مفقود یا سرقت شده خود را بیابند و این کار را با سرعتی به مراتب بیشتر از ردیاب‌های بلوتوثی موجود انجام می‌دهد. علاوه بر سرعت بیشتر، گفته می‌شود دقت ایر تگز نیز نسبت به رقبا بیشتر خواهد بود.

افشاگری‌های قبلی به موضوع استفاده اپل از واقعیت افزوده برای هشدار به کاربر هنگام نزدیک شدن به آیتم مفقود شده خبر می‌دادند که از تصویر بادکنک برای این کار کمک می‌گرفت. رشته کدی که در سال ۲۰۱۹ کشف شده بود به این جمله اشاره داشت که «چند قدم در اطراف راه بروید و آیفون خود را به بالا و پایین حرکت دهید تا بادکنک ظاهر شود»، اما از آن زمان تا کنون خبری از معرفی ایر تگز نشده بود.

همچنین تصاویر فاش شده نشان می‌دهند اپل در حال پیشنهاد استفاده از ایر تگز روی کیف، دوچرخه و کلید است. ماه گذشته، سامسونگ که رقابتی دیرینه با اپل دارد از محصول مشابهی به نام گلکسی اسمارت تگ رونمایی کرد که به وسایل مختلف متصل می‌شود و با استفاده از یک دستگاه گلکسی می‌توانید آن‌ها را رهگیری کنید.

مارک گرومن از بلومبرگ به تازگی و پس از گزارش رسانه کره‌ای اعلام کرد که اپل قصد ندارد در روز ۲۶ اسفند مراسمی برگزار کند. اما بعید است این خبر به معنای منتفی شدن معرفی محصولات جدید باشد و می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که ممکن است تاریخ رونمایی تغییر کرده باشد و یا اپل با موجود کردن این محصولات در وب‌سایت خود بی‌سروصدا از آن‌ها رونمایی کند، همچنان که پیش‌تر هم از این روش استفاده کرده بود.

منبع: Phone Arena

The post اپل در روز ۲۶ اسفند از آیپد پرو ۵G، آیپد مینی و ایر تگز رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala