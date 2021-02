با توجه به کد‌های مخفی موجود در نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲، به نظر می‌رسد گوشی گوگل پیکسل ۶ قرار است به حسگر اثرانگشت و تشخیص چهره‌ی زیر نمایشگر مجهز شود.

گوگل در سال ۲۰۲۰ پرچم‌دار قدرتمندی راهی بازار نکرد. پیکسل ۵ یک گوشی میان‌رده با قابلیت‌های بسیار خوب بود که به نسبت سایر گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰ از امکانات و قدرت سخت‌افزاری بیشتری برخوردار بود. در غیر این صورت در مقابل رقبای قدرتمندی چون گلکسی نوت ۲۰ یا وان‌پلاس ۸ و بسیاری از پرچم‌دارهای دیگر حرفی برای گفتن نداشت.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، پیکسل ۶ قرار است کمبودی‌های گذشته را در بخش‌های مختلف جبران کرده و مجهز به فناوری‌های روز دنیا راهی بازار شود. یکی از این فناوری‌های شگفت‌انگیز، تعبیه‌ی حسگر تشخیص چهره زیر نمایشگر است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد در این گوشی حسگر اثرانگشت هم برای ورود به گوشی وجود دارد که آن هم در زیر نمایشگر تعبیه می‌شود.

اگر به خاطر داشته باشید، پیکسل ۴ اولین گوشی سری پیکسل بود که با قابلیت تشخیص چهره‌ی پیشرفته راهی بازار شد و از حسگر اثرانگشت بهره نمی‌برد. اما به خاطر عملکرد نه چندان خوب تشخیص چهره، گوگل تصمیم گرفت آن را در پیکسل ۵ حذف کرده و در عوض تنها از اثرانگشت استفاده کند که به صورت کلیدی مجزا روی پنل پشتی تعبیه شده بود.

اما در پیکسل ۶، به نظر می‌رسد نه تنها حسگر تشخیص چهره و اثرانگشت هر دو حضور خواهند داشت بلکه شرکت در نظر دارد هر دو سنسور را زیر نمایشگر تعبیه کند. فناوری هیجان‌انگیزی که فعلا تنها شرکت ZTE موفق به عرضه‌ی محصولی مجهز به آن شده. البته محصول ZTE از دوربین سلفی زیر نمایشگر بهره می‌برد که اصلا کیفیت رضایت‌بخشی هم ندارد و این موضوع در بررسی‌های اخیر وب‌سایت DXOMARK هم ثابت شد.

اما خبر مربوط به این موضوع را میشل رحمان، یکی از اعضای توسعه‌دهندگان XDA منتشر کرد. او جزئیات مربوط به این موضوع را در کدهای مخفی نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲ که دیروز منتشر شد یافت. در گذشته شایعاتی منتشر شده بود مبنی براینکه اپل هم قصد دارد سنسور تشخیص چهره و اثرانگشت را در زیر نمایشگر تعبیه کند.

این خبر تا هفته‌ی گذشته در حد یک شایعه بود تا اینکه روز گذشته شرکت کوپرتینویی پتنتی از تعبیه‌ی دوربین‌ها، سنسور سنجش عمق، سنسور تشخیص چهره و سایر سنسورها در زیر نمایشگر آیفون‌، آیپد و حتی اپل واچ به ثبت رساند. از آن جایی که گفته می‌شود سامسونگ هم قصد دارد گلکسی Z Fold 3 را با این فناوری راهی بازار کند و ZTE هم طی یک یا دو روز آینده از نسل دوم این فناوری در گوشی Axon 30 پرو رونمایی می‌کند، بعید نیست اگر گوگل هم بخواهد پرچم‌دار خود را مجهز به این فناوری راهی بازار کند.

به خاطر داشته باشید علی‌رغم اطلاعاتی که میشل رحمان از کدهای مخفی اندروید ۱۲ بدست آورده، هیچ تضمینی وجود ندارد که گوگل بخواهد پیکسل ۶ را حتما با این فناوری راهی بازار کند. حتی اگر اندروید تماما از این قابلیت پشتیبانی کند، باز هم این احتمال وجود دارد که گوگل از فناوری‌های موجود برای تعبیه‌ی حسگر اثرانگشت و تشخیص چهره در گوشی آینده‌ی خود استفاده کند. حتی این احتمال وجود دارد که پیکسل ۶ اصلا از حسگر تشخیص چهره هم بهره نبرد. بنابراین بهتر است این خبر را در حد یک شایعه در نظر بگیرید.

اما اگر گوگل بخواهد حتما در این گوشی از حسگر تشخیص چهره استفاده کند، به نظر می‌رسد وجود حسگر اثرانگشت هم ضروری باشد. اوایل سال گذشته، تشخیص چهره در سری پیکسل ۴ با مشکلاتی مواجه شد و چون این گوشی‌ها از اثرانگشت بی‌بهره بودند، کاربران مجبور شدند برای قفل کردن گوشی یا وارد شدن به آن از روش‌های قدیمی نظیر رمز عبور و پین‌کد استفاده کنند. بنابراین منطقی‌تر است هر دو حسگر در گوشی پیکسل ۶ گوگل وجود داشته باشند.

اما سوا از تمام این موضوعات، این سوال پیش می‌آید که آیا گوگل باز هم قصد دارد پیکسل ۶ را در قالب یک میان‌رده راهی بازار کند یا اینبار شاهد یک پرچم‌دار حقیقی خواهیم بود. پیکسل ۵ که در حال حاضر قدرتمندترین گوشی گوگل به حساب می‌آید از اسنپدراگون ۷۶۵G و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد که این روزها در گوشی‌های میان‌رده شاهد حضور آن‌ها هستیم.

اگر پیکسل ۶ یک پرچم‌دار قدرتمند باشد، باید انتظار داشته باشیم گوگل از اسنپدراگون ۸۸۸ که در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده‌ برای گوشی‌های اندرویدی است استفاده کند. لازم به ذکر است گوگل احتمالا در ماه اکتبر امسال (مهر – آبان ۱۴۰۰) از پیکسل ۶ رونمایی می‌کند. با این حال این تاریخ و البته تمام خبرهای موجود پیرامون این گوشی را باید در حد یک شایعه بدانیم تا خبرهای موثق‌تری از آن منتشر شود.

