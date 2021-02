آیا اپل باید به عمر آیفون ۱۲ مینی پایان دهد؟

نگاهی به دنیای گوشی‌های هوشمند در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ابعاد گوشی‌های هوشمند رفته‌رفته افزایش یافته است و تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند از افزایش ابعاد این دستگاه‌ها به عنوان یک ویژگی مناسب برای قرار دادن تکنولوژی‌های بیشتر و باتری‌های بزرگتر در گوشی‌های هوشمندشان، استفاده کرده‌اند.

با توجه به این تغییر رخ داده در دنیای گوشی‌های هوشمند و بزرگ شدن ابعاد این دستگاه‌ها، می‌توانیم بگوییم که پیدا کردن گوشی هوشمندی با قدرت پردازشی بسیار بالا و اندازه‌ی کوچک در بازار گوشی‌های هوشمند امروزی تبدیل به یک رویا شده است.

با وجود رخ دادن این اتفاق در دنیای گوشی‌های هوشمند و بزرگ شدن ابعاد گوشی‌ها، هنوز هم کاربران بسیار زیادی وجود دارند که به دنبال یک گوشی هوشمند و با اندازه‌ی کوچک هستند تا بتوانند به‌راحتی و تنها با یک دست با آن کار کنند.

اگر سفری در زمان داشته باشیم و به پنج سال پیش برگردیم و نگاهی به گوشی‌های آن سال‌ها داشته باشیم، می‌بینیم که در آن سال‌ها بیشتر گوشی‌های موجود در بازار دارای ابعادی مشابه آیفون ۵S بودند. اما ناگهان تغییری در این دنیای گوشی‌های هوشمند رخ داد که باعث شد به‌ یک‌باره گوشی‌های دارای اندازه‌ی کوچک محو شوند.

در واقع باید بگوییم که این گوشی‌ها به طور کامل محو شدند. پس از رخ دادن این اتفاق و افزایش ابعاد گوشی‌های هوشمند، کاربران علاقه‌مند به گوشی‌های کوچک ناامید شدند و از این موضوع ابراز نارضایتی کردند. در واقع این افراد عقیده داشتند که نبود گوشی قدرتمند و با ابعاد کوچک در دنیای گوشی‌های هوشمند مشکلی است که باید برطرف شود.

در این سال‌ها تمامی افراد علاقه‌مند به دنیای تکنولوژی و همچنین کاربران علاقه‌مند به معرفی گوشی‌های هوشمند با اندازه‌ی کوچک منتظر بودند تا ببینند که شرکت‌ها فعال در زمینه‌ی تولید گوشی آیا از یک گوشی هوشمند با اندازه‌ی کوچک رونمایی می‌کنند یا نه.

با وجود صبر این افراد، در این سال‌ها به جای رونمایی از گوشی‌های هوشمند عالی و با اندازه‌ی کوچک، شرکت‌های فعال در این زمینه از گوشی‌هایی با اندازه‌ی بزرگ و حتی برخی مدل‌های غول‌آسا رونمایی کردند. در واقع باید بگوییم که رفته‌رفته گوشی‌ها بزرگتر، سنگین‌تر شدند و هیچگاه شاهد رونمایی از یک گوشی با اندازه‌ی کوچک نبودیم.

بعد از سال‌ها صبر مشخص شد که به جز سونی که چند سال پیش سعی کرد با رونمایی از گوشی کوچک XZ2 وارد دنیای گوشی‌های هوشمند کوچک شود، این اکوسیستم اندروید با تولیدکنندگان زیاد آن نیستند که قصد دارند این خلا موجود در دنیای گوشی‌های هوشمند را پر کنند.

البته باید بگوییم که به جز سونی هیچ یک از شرکت‌های تولید کننده‌ی گوشی‌های اندرویدی در جهان ریسک تولید یک گوشی پرچمدار با ابعاد کوچک را نپذیرفت. در واقع باید بگوییم که اپل تنها شرکتی بود که این کار را انجام داد.

با وجود اینکه بسیاری از افراد اپل را به خاطر تصمیمات بحث‌برانگیزش درباره‌ی حذف ویژگی‌های خوب و پورت‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما انجام این کار توسط اپل و رونمایی از آیفون ۱۲ مینی یک حرکت عالی بود.

سایت PhoneArena در مقاله‌ی منتشر شده درباره‌ی بررسی آیفون ۱۲ مینی در رابطه با این آیفون نوشت «دست‌ها پایین، تنها با یک دست می‌توانید با این گوشی کار کنید». در واقع گوشی آیفون ۱۲ مینی یک گوشی عالی برای طرفداران گوشی‌های کوچک است. با وجود اینکه آیفون ۱۲ مینی هیچ رقیبی را ندارد که با آن مقایسه شود، اما باید بگوییم که رونمایی از این گوشی یک موفقیت بزرگ است.

با وجود اینکه آیفون ۱۲ مینی در زمان رونمایی سر و صدایی زیادی را به راه انداخت، اما اکنون که پنج ماه از زمان رونمایی از آیفون ۱۲ مینی می‌گذرد شاهد منتشر شدن خبر‌هایی هستیم که عنوان می‌کنند فروش آیفون ۱۲ مینی آنقدر که اپل انتظار داشته بالا نبوده است.

آیفون ۱۲ مینی، آیفونی با فروشی کمتر از انتظار

مدت اندکی بعد از عرضه‌ی آیفون ۱۲ مینی به بازار، گزارش‌های متعددی درباره‌ی فروش کم کوچکترین عضو خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲ منتشر شدند. یکی از مشهورترین افراد در زمینه‌ی تحلیل محصولات اپل یعنی مینگ چی کو در همان زمان‌ها اعلام کرد که آیفون ۱۲ مینی در پیدا کردن مخاطبان مناسب خود با مشکلاتی مواجه است. بعد از منتشر شدن این صحبت‌ها توسط این شخص، گزارش‌هایی دیگری هم منتشر شدند که این گفته را تأیید می‌کردند.

در اواخر ماه ژانویه (اواسط بهمن) خود اپل در گزارش منتشر شده درباره‌ی درآمدش به‌صراحت این موضوع را عنوان کرد. در گزارش منتشر شده توسط اپل این شرکت اعلام کرد که در یک بازه‌ی زمانی سه ماه فروش بی‌سابقه‌ی از آیفون تجربه کرده است و میزان فروش سالانه‌ی این گوشی %۱۷ افزایش یافته است.

آیفون ۱۲ مینی طرفدار ندارد!

اپل همچنین اعلام کرد که از جمله‌ دلایل دستیابی به این درآمد و فروش بی‌سابقه‌ی آیفون می‌توان به تقاضای بالای کاربران برای خرید خانواده‌ی آیفون ۱۲ اشاره کرد. اپل همچنین گفت که این استقبال گسترده نتیجه‌ی واکنش کاربران به آیفون‌های ۱۲ جدید و نوآوری‌های بی‌سابقه‌ای بوده است که این شرکت در این آیفون‌ها استفاده کرده است.

با وجود مطرح شدن این اطلاعات درباره‌ی فروش آیفون‌های ۱۲ و کسب درآمد بسیار بالا توسط اپل، در این گزارش منتشر شده نامی از آیفون ۱۲ مینی برده نشد. در صحبت‌های مطرح شده توسط مدیر مالی اپل به نام Luca Maestri به روشنی می‌توان به این موضوع پی برد.

او در صحبت‌های خودش اعلام کرد: «ما مجموعه‌ای از محصولات خارق العاده را داریم و از این موضوع مطلع هستیم. از اینکه کاربران به آیفون‌های ۱۲ جدید به‌خصوص مدل‌های پرو و پرو مکس واکنش نشان دادند، خرسند هستیم.» او ادامه می‌دهد: «ما در زمان طی کردن این سه ماه‌ از سال با محدودیت‌هایی در تأمین آیفون‌های ۱۲ به‌خصوص مدل‌ها پرو و پرو مکس رو‌به‌رو شدیم.»

آیفون ۱۲ پرو مکس از آیفون ۱۲ مینی پر‌طرفدارتر است

در واقع باید بگوییم که در این اطلاعات منتشر شده توسط اپل در رابطه با درآمد کسب شده در یک بازه‌ی زمانی سه ماه، با وجود مطرح شدن مکرر نام مدل‌های پرو آیفون، اما در این گزارش حتی یک‌بار هم نامی از آیفون ۱۲ مینی برده نشد.

علاوه‌بر این، به‌تازگی گزارش‌هایی منتشر شدند که ادعا می‌کنند اپل قصد دارد تا تولید آیفون ۱۲ مینی را در این سه ماه از سال متوقف کند. اقدامی که تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که تقاضا برای یک کالا آن‌گونه که انتظار می‌رفت، نباشد. در نهایت باید بگوییم که ما هم موافق این موضوع هستیم که آیفون ۱۲ مینی آن‌گونه که اپل فکر می‌کرد، موفق نبود.

آیا می‌توان مشکل آیفون ۱۲ مینی را برطرف کرد؟

به عنوان کسی که مشتاقانه منتظر آیفون ۱۲ مینی بود، باید بگویم که زمانی که این گوشی هوشمند را در دست گرفتم به‌سرعت شیفته‌ی این آیفون شدم. همچنین باید بگویم که با وجود اینکه به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا و وضع قوانینی برای مقابله با این بیماری، تعداد افراد کمی در دفتر مشغول به کار هستند، اما این گوشی کوچک اندام توانست که نظر این افراد کم را هم به خود جلب کند.

در واقع می‌توانیم بگوییم که اندازه‌ی این تلفن همراه برای بسیاری از افراد مناسب است. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که واکنش و شگفتی اولیه بسیاری از افراد بعد از دیدن این گوشی ممکن است که زود گذر باشد. در واقع بعدی از مدتی استفاده از این تلفن همراه به‌سرعت متوجه می‌شوید که این آیفون دارای مشکلات خاصی است. به عنوان نمونه عمر باتری این گوشی برای کاربران عادی کافی نیست و این افراد مجبور هستند تا گوشی خود را پیش از تمام شدن روز شارژ کنند.

تست باتری آیفون ۱۲ مینی

علاوه‌بر این، ابعاد کوچک این گوشی در استفاده‌ی روزانه ممکن است که محدودیت‌هایی را برای کاربران ایجاد کند. به نظر من اگر اپل بتواند که اندکی اندازه‌ی نمایشگر این آیفون را افزایش دهد و از نمایشگری ۵٫۶ اینچی در این گوشی (نمایشگر فعلی آیفون ۱۲ مینی ۵٫۴ اینچ است) استفاده کند، این شرکت می‌تواند که علاوه‌بر حفظ اندازه‌ی کوچک این گوشی، برخی محدودیت‌ها موجود در زمان استفاده از این گوشی را برطرف کند.

اکنون باید این سوال مطرح کنیم که آیا اپل باید به عمر گوشی آیفون ۱۲ مینی یا در واقع سری آیفون‌های مینی خاتمه دهد؟

اگر نظر من را بخواهید باید بگویم که بله. البته منظور من حذف کامل این خانواده از آیفون‌ها نیست، بلکه من دوست دارم که اپل آیفون ۱۲ مینی کنونی‌ با آیفون‌ مینی دیگری جایگزین کند که علاوه‌بر داشتن عمر باتری بیشتر و اندکی نمایشگر بزرگتر، باز هم دارای اندازه‌ی کوچکی باشد.

در واقع من دوست دارم که بتوان جادوی گوشی‌های هوشمند کوچک را حفظ کرد، اما در زمان انجام این کار بتوان که از شر مشکلاتی که هم اکنون در این آیفون کوچک وجود دارد هم خلاص شد. در نهایت باید بگویم که از نظر من اپل باید به عمر آیفون ۱۲ مینی پایان دهد ولی آن را با نمونه‌ی بهتری دوباره احیا کند.

بعد از انجام این کار توسط اپل، من مطمئن هستم که بسیاری از افراد که مایل به تهیه‌ی آیفون ۱۲ مینی هستند و به خاطر مشکلات این آیفون هم اکنون از گوشی‌های دیگری استفاده می‌کنند، به خودشان اجازه خواهند داد تا راحتی استفاده از یک گوشی کوچک و بدون مشکل را تجربه کنند.

متاسفانه باید بگویم که این احتمال هم وجود دارد که تصمیم اپل با آنچه که در این مقاله درباره‌ی جایگزینی آیفون ۱۲ مینی با یک نمونه‌ی بهتر مطرح شد، متفاوت باشد. با توجه به سابقه‌ی اپل می‌توانیم بگوییم که در بهترین حالت اپل در سال ۲۰۲۲ از آیفون مینی جدید و با طراحی به‌روز شده رونمایی خواهد کرد. زیرا این شرکت بعد از رونمایی از یک آیفون با طراحی ظاهری جدید حداقل از این طراحی ظاهری به مدت ۲ سال و در دو نسل از آیفون‌ها استفاده می‌کند.

با توجه به این موضوع و طول کشیدن چندین سال تا به‌روز شدن طراحی ظاهری این گوشی، ممکن است که تا قبل رسیدن زمان رونمایی از آیفون مینی با طراحی جدید در سال‌های آینده، دیگر کار از کار گذشته باشد و فروش کمتر از انتظار این گوشی اپل را مجبور کند که به عمر این سری از آیفون‌ها به طور کامل خاتمه دهد. اتفاقی که امیدواریم در آینده رخ ندهد.

در نهایت باید نظر شما را درباره‌ی این موضوع بدانیم پس باید بپرسیم که به نظر شما آیا اپل باید به عمر سری آیفون مینی به طور کامل خاتمه دهد یا که با انجام برخی اصلاحات این آیفون را حفظ کند؟

تست مقاومت آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۲ مینی در برابر خط و خش و خمیدگی

منبع: PhoneArena

The post آیا اپل باید به عمر آیفون ۱۲ مینی پایان دهد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala