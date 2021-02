اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی‌های سری ردمی K40 قرار است با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و پنل E4 OLED سامسونگ (نسل جدید موادی که سامسونگ در ساخت پنل‌های OLED استفاده می‌کند) راهی بازار شوند.

شیائومی قصد دارد در تاریخ ۲۵ فوریه‌ی امسال (۷ اسفند) از گوشی‌های سری ردمی K40 رونمایی کند. پرچم‌دارهای قدرتمندی که هر سال با قیمت بسیار مناسب و البته قدرت سخت‌افزاری بالا راهی بازار می‌شوند و بسیاری از پرچم‌دارهای نامدار نظیر گلکسی‌های سامسونگ و حتی آیفون‌های اپل را به چالش می‌کشند.

از آن جایی که تا رونمایی از این گوشی‌ها تنها ۴ روز زمان باقی مانده، طبیعی است در رابطه با مشخصات فنی و جزئیات مربوط به آن‌ها باخبر باشیم. برای مثال روز گذشته خبری منتشر شد که در آن شاهد این بودیم که ردمی K40 پرو روی پنل پشتی خود از سه دوربین مبتنی بر هوش مصنوعی بهره می‌برد. امروز هم شاهد انتشار پوستری رسمی از گوشی‌های این سری بودیم که نشان می‌دهد تمام آن‌ها از پنل E4 OLED سامسونگ بهره برده و از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند.

در رابطه با پنل‌های E4 سامسونگ هم باید بگوییم شرکت کره‌ای تصمیم گرفته از مواد جدیدی در ساخت نسل جدید پنل‌های OLED خود استفاده ‌کند. موادی که باعث می‌شوند میزان روشنایی کلی نمایشگر بیشتر شده و کنتراست تصویر و دقت نمایش رنگ‌ها هم افزایش پیدا کند. همه‌ی این‌ها در حالی است که مصرف انرژی به شکل بهینه‌ای کنترل می‌شود. به نظر می‌رسد خبرهای اخیر مبنی براینکه گوشی‌های سری ردمی K40 از گران‌ترین نمایشگرهای تخت بازار بهره می‌برند حقیقت داشته‌اند.

با این حال اطلاعات بیشتری از نمایشگرهای جدید سامسونگ و فناوری‌های بکار رفته در آن نداریم اما یکی از گوشی‌هایی که از این نمایشگر بهره می‌برد و در حال حاضر در دسترس هم قرار دارد، شیائومی Mi 11 است؛ پرچم‌داری که اوایل امسال معرفی شد و اخیرا به بازار جهانی نیز راه یافته. گوشی‌های ویوو X60 و X60 پرو هم از جمله گوشی‌های مجهز به این نمایشگر هستند که وب‌سایت DisplayMate به تمام این گوشی‌ها در بخش نمایشگر امتیاز عالی را داده است.

خبر دیگر مربوط به سری ردمی K40 نمایشگر ۱۲۰ هرتزی آن‌هاست که به نظر می‌رسد در تمام مدل‌های این سری وجود خواهد داشت. البته اینکه دقیقا چند مدل از این گوشی‌ها رونمایی می‌شوند مشخص نیست اما لیست گواهی TENNA نشان داده برخی از آن‌ها از نمایشگری تخت بهره می‌برند که آن هم از جنس OLED با فناوری E4 خواهد بود. البته برخی از خبرها از این موضوع حکایت دارند که مدلی تحت عنوان ردمی K40S نیز رونمایی خواهد شد که در بخش‌هایی ضعیف‌تر از دو مدل استاندارد و پلاس خواهد بود.

روی نمایشگر این گوشی‌ها هم یک حفره‌ی بسیار کوچک تعبیه شده که میزبان دوربین سلفی است. بنابراین به نظر می‌رسد ردمی فعلا برنامه‌ای برای عرضه‌ی یک گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر ندارد. لازم به ذکر است از مشخصات دقیق این دوربین سلفی بی‌خبریم.

در دیگر خبر مربوط به گوشی‌های این سری آمده بود که مدل K40 پرو به پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهد شد. این در حالی است که مدل استاندارد برای کاهش هزینه، به اسنپدراگون ۸۷۰ مجهز می‌شود که از لحاظ قدرت پردازشی و گرافیکی کاملا مشابه اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است.

همچنین برای مدل پرو یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده که با یک شارژر سریع ۳۳ واتی (احتمالا موجود درون جعبه) شارژ می‌شود. میزان حافظه‌ی رم بکار رفته در این گوشی مشخص نیست اما گفته می‌شود فناوری این حافظه‌های رم LPDDR5 بوده و فناوری حافظه‌ی داخلی هم UFS 3.1 خواهد بود و این یعنی پرچم‌دارهای جدید ردمی سرعت فوق‌العاده بالایی دارند.

از دیگر مشخصات گوشی‌های این سری می‌توان به اندروید ۱۱ و وای‌فای نسل ۶ اشاره کرد که در رابطه با نسل وای‌فای نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم در تمامی مدل‌ها شاهد آن خواهیم بود. با این حال ۲۵ فوریه (۷ اسفند ۹۹) به عنوان تاریخ رونمایی از این گوشی‌ها در نظر گرفته شده که تا آن روز هم تنها ۴ روز زمان باقی مانده. بنابراین به‌زودی به تمام اطلاعات مربوط به این گوشی‌ها دسترسی خواهیم داشت.

سری شیائومی ردمی K40 شامل یک مدل پرو با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل خواهد بود

