سال گذشته که اپل سری آیفون ۱۲ را معرفی کرد، مشخص بود که حداقل تا یکی دو نسل بعد باید همین ظاهر را در آیفون‌های دیگر نیز شاهد باشیم. آنطور که به نظر می‌رسد، خانواده آیفون ۱۳ نیز قرار است با طراحی مشابه آیفون ۱۲ راهی بازار شوند، اما شباهت‌ها تنها به همین مشخصات ظاهری محدود می‌شود و سخت افزار نسل جدید تغییرات بسیاری خواهد داشت.

اولین و قطعی‌ترین چیزی که می‌توان درباره آیفون ۱۳ و اعضای خانواده‌اش اعلام کرد، شباهت آن‌ها با نسل فعلی است. اپل معمولا هر چند سال یک‌بار زبان طراحی خود را تغییر می‌دهد و اگر از نتیجه نهایی راضی باشد شاید برای چند سال از آن استفاده کند. برای نمونه می‌توان به ظاهر تقریبا یکسان آیفون‌های ۶ تا ۸ و حتی نسل دوم آیفون SE اشاره کرد.

با این حساب، احتمالا آیفون ۱۳ مینی با ابعاد ۵.۴ اینچ، آیفون ۱۳ با ابعاد ۶.۱ اینچ، آیفون ۱۳ پرو با ابعاد ۶.۱ اینچ و در نهایت آیفون ۱۳ پرو مکس با ابعاد ۶.۷ اینچ راهی بازار خواهند شد.

البته گفته می‌شود ممکن است به دلیل فروش کمتر از حد نصاب پیش‌بینی شده، تولید آیفون ۱۲ مینی متوقف شود و ممکن است این اتفاق در تصمیم اپل برای تولید نسل بعدی این نسخه، یعنی ۱۳ مینی نیز تاثیر بگذارد. این گوشی در نیمه اول ماه ژانویه تنها ۵ درصد از فروش سری آیفون ۱۲ را به خود اختصاص داد.

در سوی دیگر، طبق آمار غیر رسمی، فروش آیفون ۱۲ پرو مکس تا ۱۱ میلیون دستگاه افزایش یافت و این نسخه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. همین موضوع می‌تواند شانس موفقیت آیفون ۱۳ پرو مکس که بزرگترین عضو سری امسال است را نیز در پی داشته باشد.

همانطور که ذکر کردیم، گرچه ظاهر دو نسل مورد بحث مشابه یکدیگر خواهد بود، اما در بخش سخت افزاری با تغییرات زیادی روبرو خواهیم بود. هر دو مدل پرو آیفون ۱۳ به نمایشگر جدید با رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی مجهز خواهند شد که اجرای انیمیشن‌های بازی‌ها، برنامه‌ها و رابط کاربری را با سرعتی بیشتر و روان‌تر اجرا خواهد کرد.

این نمایشگر که پیش از این در آیپد پرو نیز به کار گرفته شده، ProMotion نام دارد و از پنل LTPO بهره می‌گیرد. از ویژگی‌های جالب این نمایشگر متغیر بودن رفرش ریت با توجه به محتوای در حال نمایش روی صفحه است. برای مثال، بازی‌ها با نرخ حداکثری ۱۲۰ هرتز اجرا خواهند شد، در حالیکه محتوایی با حرکات کمتر از نرخ پایین‌تری استفاده خواهد کرد تا مصرف باتری دستگاه کاهش یابد.

همچنین، اپل با بهره‌گیری از نمایشگر LTPO می‌تواند ویژگی نمایشگر همیشه روشن را به آیفون‌های جدید خود اضافه کند. ویژگی نرم افزاری که در زمان قفل بودن دستگاه، اطلاعاتی از قبیل زمان، اعلان‌های مهم مانند پیام و تماس از دست رفته، کنترل موزیک و … را ممکن می‌کند و سال‌هاست در گوشی‌های اندرویدی حضور دارد.

اپل امیدوار است بتواند چینش لنزهای دوربین اصلی که در قاب پشتی دستگاه قرار گرفته را در بعضی از مدل‌ها بهبود ببخشد و ویژگی عکاسی نجومی را نیز به این گوشی‌ها اضافه کند تا سری آیفون ۱۳ در بخش عکاسی در شب عملکرد بهتری داشته باشند.

ویژگی جدید دیگری که به آیفون‌های امسال اضافه خواهد شد، ویدیو پرتره است که به کاربر اجازه می‌دهد مرکز عمق تصویر را پس از ثبت ویدیو دستکاری کند. بر اساس شایعات جدید، دوربین‌های فوق عریض (اولترا واید) نیز در همه اعضای آیفون ۱۳ بهبودهایی را تجربه خواهد کرد و لنز ۵ المان آن‌ها با لنز ۶ المان جایگزین خواهد شد.

مغز پردازشی آیفون ۱۳ و برادرانش چیپست ۵ نانومتری A15 Bionic خواهد بود که هنوز اطلاعاتی زیادی درباره آن در دسترس قرار نگرفته است. مگنت‌های درون قاب پشتی گوشی‌ها نیز قوی‌تر خواهند شد تا تعامل بهتری با لوازم جانبی MagSafe داشته باشند. از مدت‌ها قبل اعلام شده بود که احتمالا آیفون ۱۳ بدون پورت خواهد بود و درگاه شارژ با شارژر بی‌سیم مگ‌سیف جایگزین خواهد شد تا اپل یک گام دیگر به تحقق محصولات کاملا بی‌سیم خود نزدیک شود.

خانواده آیفون ۱۳ به‌صورت پیش‌فرض با سیستم عامل iOS 15 راهی بازار خواهد شد. در جدیدترین رندرهایی که از سوی LetsGoDigital منتشر شده است، یکی از نسخه‌های آیفون ۱۳ پرو با تجهیز به اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر، بار دیگر Touch ID را به پرچم‌داران اپل بازمی‌گرداند و آن را به عنوان جایگزینی برای Face ID معرفی می‌کند.

همچنین ناچ یا بریدگی بالای نمایشگر هم کوچکتر و عرض آن کمتر خواهد شد. انتظار می‌رود سری آیفون ۱۳ با پشتیبانی از شبکه ۵G در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ رونمایی شود.

