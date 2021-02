آیا برای عکاسی پرتره به لنز خاصی نیاز دارید؟

اگر برای عکاسی پرتره با دوربین DSLR یا بدون آیینه از لنز معمولی استفاده کرده باشید، این احتمال وجود دارد که عکس‌های گرفته شده نتوانسته‌اند رضایت شما را جلب کنند. بخشی از این نارضایتی به لنزهایی برمی‌گردد که اغلب برای عکاسی پرتره مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه به ویژگی‌های خاص این نوع لنزها می‌پردازیم و این موضوع را مطرح می‌کنیم که آیا برای گرفتن پرتره‌های جذاب به آن‌ها نیاز دارید یا نه.

لنز پرتره چیست؟

لنزهای پرتره (یا لنزهایی که اغلب برای عکاسی پرتره مورد استفاده قرار می‌گیرند) دو ویژگی کلیدی دارند:

آن‌ها از فاصله‌ی کانونی نرمال یا تله‌فوتو کوتاه بهره می‌برند.

دیافراگم آن‌ها بزرگ است.

این یعنی اکثر لنزهای پرتره که برای دوربین‌های فول‌فریم طراحی شده‌اند، از فاصله کانونی بین ۵۰ تا ۱۰۵ میلی‌متر بهره می‌برند و حداکثر اندازه‌ی دیافراگم آن بین F/1.2 و F/2.8 است. از جمله لنزهایی که برای عکاسی پرتره به شدت محبوب هستند می‌توانیم به کانن EF 50mm F/1.8 و نیکون AF S 85mm F/1.8 اشاره کنیم. البته در این زمینه گزینه‌های متعددی وجود دارند و مثلا لنز کانن RF 85mm F/1.2L از بسیاری از دوربین‌ها قیمت بالاتری دارد.

اگر مشخصات این لنزها را با لنزهایی که همراه با دوربین‌ها عرضه می‌شوند مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که علی‌رغم تشابه در رابطه با فاصله‌ی کانونی، در زمینه‌ی حداکثر اندازه‌ی دیافراگم اختلاف قابل توجهی دارند. به عنوان مثال، لنز کانن EF-S 18-55mm F/4-5.6 برای دوربین‌های کراپ سنسور طراحی شده و بنابراین فاصله‌ی کانونی ۵۵ میلی‌متری آن مناسب عکاسی پرتره به حساب می‌آید. اما از طرف دیگر، حداکثر گشودگی دیافراگم این لنز در این فاصله‌ی کانونی F/5.6 است که برای عکس‌های پرتره چندان مناسب نیست.

اما در نهایت این ویژگی‌ها چه فایده‌ای برای عکاسی پرتره دارند؟

لنزهای پرتره پس‌زمینه‌ی مات را امکان‌پذیر می‌کنند

با استفاده از دیافراگم لنز می‌توانید عمق میدان را کنترل کنید. هرچقدر دیافراگم بزرگ‌تر باشد، عمق میدان کمتر خواهد بود. به همین خاطر در بسیاری از عکس‌های پرتره، سوژه کاملا شفاف است و پس‌زمینه‌ی آن بسیار مات به نظر می‌رسد. اگر خواهان ثبت این نوع عکس‌ها هستید، لنز پرتره می‌تواند توجه شما را جلب کند. اگرچه بسیاری از گوشی‌ها با قابلیت‌های نرم‌افزاری و استفاده از سنسورهای مختلف چنین مشخصه‌ای را شبیه‌سازی می‌کنند، اما از نظر کیفیت به پای لنزهای حرفه‌ای نمی‌رسند.

با این حال باید خاطرنشان کنیم که این تنها یکی از سبک‌های عکاسی پرتره محسوب می‌شود ولی روی هم رفته سبک بسیار محبوبی است. تنها داشتن پس‌زمینه‌ی مات به معنای ثبت عکس جذاب نیست و عدم وجود این مشخصه هم به این معنا نیست که شما عکاس بدی هستید.

این نوع لنزها سوژه را غیرطبیعی جلوه نمی‌دهند

لنزها نور را به صورت مستقیم راهی سنسور نمی‌کنند و در این مسیر نور باید پیچ و خم‌هایی را پشت سر بگذارد. هرچقدر زاویه‌ی لنز بیشتر باشد، این پیچ و خم هم بیشتر خواهد بود. یکی از عوارض این موضوع بحث اعوجاج نوری است و به همین اگر با لنز واید از فاصله‌ی نزدیکی از افراد عکاسی کنید، چهره‌ی آن‌ها عجیب و غریب به نظر می‌رسد.

لنزهای نرمال و تله‌فوتوی کوتاه، مانند اکثر لنزهای پرتره، معمولا اعوجاج نوری بسیار کمی ایجاد می‌کنند. البته باید خاطرنشان کنیم برخی از لنزهای واید هم در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارند. با این حال، این نوع لنزهای واید عمدتا توسط فیلمسازان یا عکاسان معماری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امکان‌پذیر شدن عکاسی پرتره در موقعیت‌های مختلف

اگرچه لنزهای تله‌فوتو در زمینه‌ی مات کردن پس‌زمینه توان بیشتری دارند، اما برای استفاده از آن‌ها باید فاصله‌ی نسبتا زیادی با سوژه داشته باشید. اما با لنزهای پرتره در فاصله‌ی نزدیک می‌توانید عکس‌های جذابی را ثبت کنید.

همچنین گشودگی بالای دیافراگم لنز هم دست کاربر را برای عکاسی بازتر می‌کند. به عنوان مثال در شرایطی که نور محیط چندان زیاد نیست، می‌توانید از حداکثر گشودگی دیافراگم لنز استفاده کنید تا نور بیشتری راهی سنسور شود. همین انعطاف‌پذیری باعث شده که عکاسان برای ثبت عکس‌های پرتره در محیط‌های مختلف از چنین لنزهایی استفاده کنند.

سخن آخر

روی هم رفته مزایای مختلفی را برای لنزهای پرتره می‌توان عنوان کرد. بیشتر عکاس‌ها باید یک لنز پرتره پایین‌رده ۵۰ میلی‌متری با دیافراگم F/1.8 را خریداری کنند تا در سفر، خیابان و محیط‌های مختلف از آن بهره ببرند. حتی برای عکاسی از رویدادهای خانوادگی هم این نوع لنزها بسیار مفید هستند.

اما اگر چنین لنزی را ندارید و به هر دلیلی نمی‌خواهید یا نمی‌توانید لنز پرتره را خریداری کنید، این موضوع به معنای غیرممکن بودن ثبت پرتره‌های جذاب نیست. در واقع اگر برای عکاسی کردن فقط به فکر مات کردن پس‌زمینه هستید، پس فرصت‌های زیادی را برای ثبت عکس‌های جذاب‌تر از دست می‌دهید.

در نهایت باید بگوییم که اگرچه لنزهای پرتره برای ثبت سبک‌های خاصی از پرتره ضروری هستند، اما در نهایت نباید خودتان را محدود به سبک خاصی کنید و با توجه به امکاناتی که در اختیار دارید، می‌توانید در سبک‌های مختلف عکس‌های پرتره‌ی جذابی را بگیرید.

منبع: How To Geek

