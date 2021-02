تصاویر و مشخصات فنی احتمالی نسل سوم ایرپادز اپل منتشر شد

با توجه به خبرهای منتشر شده، ظاهرا اپل قصد دارد نسل سوم ایرپادز خود را با یک سری از قابلیت‌های ایرپادز پرو نظیر حذف نویز اکتیو راهی بازار کند. همچنین به‌تازگی تصاویری منتسب به این محصول منتشر شده که تغییری محسوس در شکل ظاهری آن را نشان می‌دهد.

هدفون‌های بی‌سیم اپل که شامل دو مدل ایرپادز و ایزپادز پرو می‌شوند، در بین تمام هدفون‌های بی‌سیم دیگر در بازار بیشترین محبوبیت و فروش را دارند. چرا که از یک سو از قابلیت‌های بسیار خوبی برخوردار هستند و از سویی بسیاری از کاربران آیفون که تعداد زیادی از کاربران گوشی‌های هوشمند را هم تشکیل می‌دهند، از این هدفون‌ها استفاده می‌کنند.

در سه ماه چهارم سال گذشته، گجت‌های پوشیدنی، لوازم جانبی و لوازم خانه‌ی هوشمند اپل حدودا ۱۳ میلیارد برای شرکت سوددهی داشته‌اند که این میزان به نسبت سال گذشته حدودا ۲۹ درصد رشد داشت. در این بین هم هدفون‌های این شرکت نقش بسیار پررنگی را ایفا کردند. در حالی که شرکت‌های زیادی مشغول تولید محصولاتی مشابه برای رقابت با هدفون‌های بی‌سیم اپل هستند اما به نظر می‌رسد اپل می‌خواهد به‌زودی از نسل جدید این محصولات نیز رونمایی کند.

اینطور که گفته می‌شود، نسل سوم ایرپادز و نسل دوم ایزپادز پرو امسال راهی بازار می‌شوند. اما نکته‌ی جالب اینجاست که مدل استاندارد ایرپادز (نسل سوم) قرار است به یک سری از ویژگی‌های کاربردی ایرپادز پرو مجهز شود. با توجه به تصاویری که توسط شخصی با نام کاربری ۵۲Audio منتشر شده، به نظر می‌رسد این گفته‌ها صحت داشته باشند.

با توجه به تصاویر، ظاهرا نسل سوم ایرپادز از گوشه‌های تختی بهره برده و محل تعبیه‌ی سنسورها هم تغییر کرده. برخلاف نسل فعلی، به نظر می‌رسد ایرپادز اینبار به سری‌های سیلیکونی قابل تعویض هم مجهز می‌شود و به نسبت نسل گذشته کمی کوچک‌تر خواهد بود. اینطور که به نظر می‌رسد، اپل در طراحی نسل سوم ایرپادز، کاملا از ایرپادز پرو کنونی الهام گرفته و خب بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم هدفون بی‌سیم مورد انتظار در واقع همان ایرپادز پرو با کمی تغییر ظاهری جزئی است.

با توجه به پستی هم که ۵۲Audio منتشر کرده، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد قابلیت بسیار کاربردی حذف نویز اکتیو را در ایرپادز ۳ هم بکار بگیرد. اما سوال اینجاست که اگر قرار است از لحاظ ظاهر و قابلیت، نسل سوم ایرپادز تا این اندازه به مدل پرو شبیه باشد، ایرپادز پرو ۲ با چه قابلیت‌هایی طراحی می‌شود؟ مسلما باید تفاوتی بین دو مدل وجود داشته باشد تا بتوانیم آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهیم اما فعلا نمی‌دانیم این تفاوت‌ها در چه زمینه‌ای خواهند بود.

البته این احتمال وجود دارد که از لحاظ باتری و کیفیت حذف نویز، عملکرد مدل استاندارد کمی ضعیف‌تر باشد تا کاربرانی با بودجه‌ی محدود هم بتوانند به محصولی باکیفیت دسترسی داشته باشند. تصاویر منتشر شده هم نشان می‌دهند نسل سوم ایرپادز از کیس کوچک‌تری به نسبت مدل پرو کنونی بهره می‌برد. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی استفاده از باتری کوچک‌تر باشد اما با این حال چیزی را نمی‌توان با قاطعیت گفت.

نسل دوم ایرپادز پرو ممکن است اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی شود

تصاویر منتشر شده همچنین نشان می‌دهند چراغ LED بکار رفته روی کیس، در بخش جلویی آن تعبیه شده و کیس احتمالا از فناوری شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این‌ها، سنسور مادون قرمز و همچین یک میکروفون در بخش پایینی هدفون برای انتقال صدا حین تماس صوتی هم می‌تواند از دیگر قابلیت‌های این هدفون مورد انتظار باشد.

یکی دیگر از قابلیت‌هایی که قرار است باز هم از مدل پرو به نسل سوم ایرپادز راه پیدا کند، صدای فراگیر (Spatial Audio) است. این قابلیت به هدفون اجازه می‌دهد تا با در نظر گرفتن موقعیت سر و چرخش آن به نسبت گوشی آیفون (یا هر محصول اپل)، صدا را از تمامی جهات به گوش کاربر برساند؛ آن هم با استفاده از بلندگوهایی که درون خود هدفون تعبیه شده‌اند.

قلب تپنده‌ی نسل سوم ایرپادز را احتمالا یک چیپ H2 تشکیل خواهد داد. ایرپادز اوریجینال که در سال ۲۰۱۶ راهی بازار شد از چیپ W1 بهره می‌برد. سه سال بعد، در ماه مارس ۲۰۱۹، نسل دوم ایرپادز با پردازنده‌ی H1 راهی بازار شد. بنابراین می‌توان این احتمال را منطقی دانست که H2، نام پردازنده‌ی جدیدی باشد که در این هدفون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما این تمام ماجرا نیست؛ اپل ظاهرا می‌خواهد یک قابلیت مربوط به سلامت نیز به ایرپادز اضافه کند. طبق گفته‌های ۵۲Audio، این قابلیت سلامتی احتمالا سنجش سطح اکسیژن خون خواهد بود که تا به این لحظه معمولا در ساعت‌ها یا دست‌بند‌های هوشمند شاهد بکارگیری چنین سنسورهایی بودیم، نه یک هدفون بی‌سیم.

همانطور که در بالا اشاره شد، احتمال دارد ایرپادز پرو ۲ از باتری بهتری به نسبت ایرپادز ۳ بهره ببرد. اینطور که به نظر می‌رسد، ایرپادز پرو ۳ به باتری با ظرفیت مشابه ایرپادز کنونی مجهز خواهد شد. این یعنی حدودا ۵ ساعت بدون کیس به علاوه‌ی ۲۴ ساعت به همراه خود کیس. همچنین باید انتظار داشته باشیم این هدفون تا ۱۸ ساعت مکالمه، کاربران را همراهی کند. ایرپادز کنونی با ۱۵ دقیقه شارژ کیس، می‌تواند حدودا ۳ ساعت در گوش دادن به موسیقی و ۲ ساعت مکالمه، کاربران را همراهی کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت ایرپادز ۳ هم چنین عملکردی را در نگه‌داری شارژ داشته باشد.

طبق شنیده‌ها، ایرپادز ۳ احتمالا باید اوایل ماه بعد در کنار آیپد پرو جدید و همچنین آیپد مینی و AirTags رونمایی شود. ظاهرا قیمتی هم که اپل قصد دارد برای نسل سوم ایرپادز در نظر بگیرد، حدودا ۱۵۰ دلار است. اما با این حال باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این محصول و البته نسل دوم ایرپادز پرو منتشر می‌شود.

