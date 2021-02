سامسونگ احتمالا مشغول ساخت عینک هوشمند برای رقابت با اپل است

با توجه به خبرهای اخیر، ظاهرا سامسونگ، بزرگ‌ترین رقیب اپل در دنیای فناوری قصد دارد برای رقابت با این شرکت یک عینک هوشمند تولید کند.

دنیای گوشی‌های هوشمند از آغاز تاکنون تغییر و تحولات بسیار گسترده‌ای داشت. ده سال قبل کمتر کسی تصور می‌کرد این محصولات تا اندازه‌ای پیشرفت کنند که حالا با نمایشگرهای تاشونده یا رول شونده، بدون هیچگونه حاشیه و یا بسیاری پیشرفت‌های دیگر راهی بازار شوند.

از سال ۲۰۱۹، سامسونگ و سپس هواوی گوشی‌های تاشوی خود را راهی بازار کردند. اگرچه هنوز مقاومت پایین این محصولات به چالشی برای شرکت‌ها تبدیل شده اما رویای ساخت یک گوشی تاشو بالاخره به حقیقت پیوسته. ال‌جی موفق به ساخت یک گوشی رول شونده شده، ZTE توانسته فناوری دوربین زیر نمایشگر را هرچند ناقص در Axon 20 پیاده کند و بسیاری موارد دیگر که بیان همه‌ی آن‌ها از حوصله‌ی متن خارج است. اما نکته‌ی مهم اینجاست که طی سال‌های اخیر، شرکت‌ها صرفا مشغول ساخت گوشی‌های هوشمند نبودند.

گوشی‌های هوشمند با آن همه پیشرفتی که داشته‌اند توانستند خود را به عنوان بخشی جدا نشدنی از زندگی کاربران تبدیل کنند. اما باز هم محدودیت‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها را وادار کرده محصولاتی را در کنار آن طراحی کنند. یکی از همین گجت‌ها، عینک هوشمند است. محصولی که شاید پیش‌تر فقط در فیلم‌های علمی تخیلی، رویای دیدن آن برایمان به تحقق پیوسته بود اما ظاهرا در آینده‌ای نزدیک، می‌توانیم واقعا به چنین گجتی دسترسی داشته باشیم و شاید به‌زودی باید با گوشی‌های هوشمند هم خداحافظی کنیم.

واقعیت افزوده، فناوری جذابی است که چند سالی در اشکال مختلف شاهد بکارگیری آن توسط شرکت‌های مختلف بودیم. اما شرکت‌هایی نظیر گوگل و مایکروسافت به عنوان سردمداران دنیای فناوری، نتوانستند هیچوقت این فناوری را آنطور که باید در اختیار عموم مردم قرار دهند؛ هم از لحاظ دشوار بودن فرایند تولید و هم به خاطر قیمت بسیار بالای محصولات این‌چنینی. اما سامسونگ و اپل مشغول ساخت عینک هوشمند مجهز به فناوری یادشده هستند که احتمالا شاهد عرضه‌ی رسمی آن‌ها به بازار هم خواهیم بود.

عرضه هدست واقعیت افزوده اپل به سال ۲۰۲۲ موکول شده است

اگرچه به نظر می‌رسد تحقق ساخت عینکی هوشمند با چنین طراحی در آینده‌ای نزدیک غیرممکن بوده و آنچه که منتشر می‌شود صرفا مفهومی است، این احتمال هم وجود دارد که شرکت کره‌ای مشغول ساخت عینک هوشمند شبیه به آنچه که در ویدیوی بالا مشاهده کردیم باشد. به همین خاطر تعجبی ندارد اگر طی یکی دو سال آینده، این محصول رسما رونمایی شود تا با اولین نسل از عینک هوشمند اپل و البته فیسبوک در این زمینه رقابت کند.

در حال حاضر سامسونگ می‌خواهد قابلیت‌هایی نظیر اجرای بازی، پخش فیلم، ارسال ایمیل و برقراری تماس ویدیویی به کمک نمایشگری شفاف را در عینک هوشمند خود قرار دهد. اما قبل از اینکه در رابطه با وجود گجت‌هایی به این شکل شگفت‌زده شویم باید بگوییم ساخت چنین محصولاتی آن هم مستقل از گوشی هوشمند، کامپیوتر یا یک منبع خارجی، کمی غیرممکن و در صورت اجرا فوق‌العاده گران خواهد بود. همین موضوع در رابطه با عینک هوشمند سامسونگ هم صدق می‌کند که امروز یک ویدیوی دیگر هم از مدل هولوگرافیک سه‌بعدی آن منتشر شد.

آنچه که در ویدیوی بالا مشاهده می‌کنیم، مدل دیگری از عینک Glasses Lite سامسونگ است که در زمینه‌ی واقعیت افزوده، می‌تواند به عنوان رقیب جدی هلولنز ۲ مایکروسافت شناخته شود. بخشی از کاربرد این عینک را هم در ویدیوی بالا شاهد بودیم که شامل برقراری تماس هولوگرافیک، شبیه‌ساز واقعیت افزوده و مواردی از این دست بود.

لازم به ذکر است هلولنز ۲ به عنوان یک عینک واقعیت افزوده، ۳۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده و این یعنی صرفا افرادی با اهداف خاص می‌توانند و باید از آن استفاده کنند و هنوز کمی زود است که قابلیت‌هایی برای استفاده‌ی عادی هم به آن‌ها اضافه شود. مشخص نیست نماینده‌ی سامسونگ چه زمانی رسما رونمایی می‌شود، اما بعید به نظر می‌رسد آنقدر قیمت مناسبی داشته باشد که فکر خرید آن را در سر داشته باشیم.

