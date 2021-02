چرا قلم S Pen سامسونگ هیچ رقیب قدرتمندی ندارد؟

وقتی که به گوشی‌های مجهز به قلم استایلوس فکر می‌کنیم، سری گلکسی نوت سامسونگ و قلم S Pen آن‌ها اولین چیزهایی هستند که به ذهن خطور می‌کنند.

اما در این میان یک مشکل وجود دارد؛ سعی کنید یک گوشی مدرن و با قابلیت پشتیبانی از قلم را به یاد آورید که توسط سامسونگ ساخته نشده باشد. اگرچه در این میان می‌توانیم به نمونه‌هایی مانند موتو جی استایلوس و سری هواوی میت (که باید قلم را برای آن‌ها جداگانه بخرید) اشاره کنیم، اما سامسونگ چه از نظر شهرت و چه از نظر فروش گوشی‌های مبتنی بر قلم S Pen همچنان حرف اول را می‌زند. به همین خاطر هیچ رقابت معناداری در این حوزه وجود ندارد.

اما چرا شاهد چنین موضوعی هستیم؟ برخی امکانات فنی سامسونگ در این موضوع دخیل هستند اما از طرف دیگر باید ماهیت بازار موبایل را هم در نظر بگیریم. به بیان ساده، سامسونگ حاکم بلامنازع یک بخش کوچک از بازار موبایل محسوب می‌شود و بعید است به این زودی‌ها این وضعیت تغییر پیدا کند.

بازار گوشی‌های دارای قلم استایلوس اصلا بزرگ نیست

شاید شما هم از جمله طرفداران پروپاقرص قلم S Pen سامسونگ هستید، اما واقعیت تلخ این است که این نوع گوشی‌ها مخاطبان چندان زیادی ندارند. در بین پرفروش‌ترین گوشی‌های جهان، هیچ مدل مجهز به قلم دیده نمی‌شود. حتی پرفروش‌ترین گوشی‌های سامسونگ در سال ۲۰۲۰ یا گوشی‌های مقرون به صرفه بودند یا پرچم‌داران مرسوم مانند S20 پلاس. همچنین به خاطر داشته باشید که لزوما تمام کاربران گوشی‌های سری نوت از قلم آن استفاده نمی‌کنند و مثلا فقط می‌خواهند بهترین گوشی سامسونگ را در آن زمان خریداری کنند.

این موضوع اصلا تعجب‌آور نیست. افراد زیادی به گوشی‌های هوشمند نیاز دارند اما تنها بخشی از آن‌ها اهل یادداشت‌برداری یا طرح کشیدن با گوشی خود هستند. قلم‌های استایلوس مانند قلم S Pen حتی در بین گوشی‌های پرچم‌دار هم کالای تجملی محسوب می‌شوند و در دورانی که دست‌خط روزبه‌روز کمتر می‌شود، این موضوع بیشتر صدق می‌کند.

این موضوع، برتمایل رقبا برای ورود (یا ورود مجدد) به این مقوله تاثیر می‌گذارد. آن‌ها در صورت عملی کردن چنین ایده‌ای، گوشی‌هایی را عرضه خواهند کرد که حتی در سناریوهای بسیار خوش‌بینانه، فقط به دست بخش اندکی از کاربران خواهند رسید. روشن است که کمتر شرکتی زیر بار انجام چنین کاری می‌رود.

حتی به نظر می‌رسد رهبر این بازار هم دیگر محتاطانه عمل می‌کند. تصمیم سامسونگ برای قابلیت پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen به طور غیر مستقیم ضروری نبودن این ویژگی را تایید می‌کند. اگرچه بعد از عملی شدن این تصمیم، شایعات زیادی در مورد مرگ سری نوت منتشر شده ولی حداقل فعلا به نظر می‌رسد این شایعات صحت ندارند.

قلم S Pen سامسونگ بسیار قدرتمندتر است

از طرف دیگر، باید بگوییم که قلم S Pen سامسونگ بهترین قلم استایلوس مختص موبایل در بازار محسوب می‌شود. بله، شما می‌توانید از قلم‌های مختلف برای گوشی‌هایی مانند موتو جی استایلوس استفاده کنید و با آن‌ها متن‌های موردنظر را یادداشت کنید یا برای یک اسکرین‌شات علامت‌گذاری کنید، اما این رقبا معمولا در جایی متوقف می‌شوند که سامسونگ شروع می‌کند.

با استفاده از قلم S Pen سامسونگ می‌توانید به پیش‌نمایشی از اطلاعات دسترسی پیدا کنید، زبان‌ها را ترجمه کنید و در صورت استفاده از مدل درست، یک ارائه را از دور کنترل کنید. این یعنی حتی اگر علاقه‌ای به طراحی یا یادداشت‌برداری نداشته باشید، قلم سامسونگ می‌تواند مفید واقع شود.

سامسونگ در این زمینه از حدود یک دهه تجربه بهره می‌برد. هرکدام از شرکت‌هایی که بخواهند سامسونگ را در این زمینه به چالش بکشند، به احتمال زیاد به دانش فنی بسیار کمتری دسترسی خواهد داشت. چرا یک شرکت باید رقیب مستقیمی برای گلکسی نوت عرضه کند وقتی که این گوشی با فاصله‌ی زیادی در صدر بازار مورد نظر خود قرار دارد؟

البته این موضوع به معنای شکست حتمی دیگر گوشی‌های رقیب گلکسی نوت نیست؛ اما از طرف دیگر شرکت‌هایی مانند ال‌جی ترجیح می‌دهند این مشخصه را برای گوشی‌های ارزان‌تر خود مانند LG Q Stylus Plus به ارمغان بیاورند. با این کار، آن‌ها می‌توانند تعدادی از کاربران طرفدار این مشخصه که علاقه‌ی چندانی به پرداخت مبلغ هنگفت ندارند، جذب کنند.

کنار کشیدن رقبا



طی سال‌های گذشته شرکت‌های زیادی تلاش کرده‌اند این بازار را از دست سامسونگ در بیاورند. سامسونگ در حوزه‌ی گوشی‌های گران‌قیمت این رقابت را برده است و به نظر نمی‌رسد رقبای این شرکت علاقه‌ای به آغاز یک نبرد جدید داشته باشند.

در این زمینه ال‌جی یک نمونه‌ی بارز محسوب می‌شود. شرکت ال‌جی سال‌ها قبل برای رقابت با سامسونگ گوشی Optimus Vu را عرضه کرد. اگرچه در آن دوران گوشی قدرتمندی محسوب می‌شد، اما به دلیل نسبت عجیب ابعاد نمایشگر و دیگر مشکلاتی که داشت، نتوانست توجهات زیادی را جلب کند. ال‌جی مدل‌های مختلفی از این گوشی را راهی بازار کرد ولی هیچکدام از آن‌ها به موفقیت نرسیدند.

حتی گوشی‌هایی که از قلم استایلوس بهره می‌بردند ولی همراه با آن عرضه نمی‌شدند نیز نتوانستند به موفقیت زیادی برسند. سونی اکسپریا زد اولترا از وسایل مختلف می‌توانست به عنوان قلم استایلوس استفاده کند، ولی این گوشی هم مورد توجه کاربران قرار نگرفت. هواوی هم با قلم M-Pen نتوانسته موفقیت چندانی به دست بیاورد. باید خاطرنشان کنیم اپل پنسل را نمی‌توانیم در این زمینه به حساب بیاوریم. اگرچه آیپد به لطف پشتیبانی از این قلم به گجت جذاب‌تری تبدیل می‌شود، اما آیفون از این مشخصه بهره نمی‌برد.

آیا در آینده رقیب قدری برای قلم S Pen سامسونگ معرفی خواهد شد؟ احتمال چنین چیزی وجود دارد. اما یک مدعی قدرتمند باید بتواند قلم بهتر یا هم‌رده‌ی S Pen را معرفی کند. چنین کاری چندان ساده نخواهد بود و به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک، هیچ شرکتی حداقل تمایل انجام چنین کاری را ندارد.

آیا پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen تصمیم هوشمندانه‌ای است؟

منبع: Android Authority

