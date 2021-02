اپل در آینده‌ی نزدیک از نسل سوم ایرپاد رونمایی می‌کند و حالا به لطف تصاویر رندر منتشر شده، می‌توانیم به طراحی این محصول بپردازیم. طبق این تصاویر، طراحی ایرپاد ۳ تا حد زیادی یادآور ایرپاد پرو خواهد بود. از بین این تغییرات می‌توانیم به کوتاه‌تر شدن پایه‌ی ایرپاد ۳ اشاره کنیم. باید خاطرنشان کنیم خبرگزاری بلومبرگ ماه‌ها قبل با انتشار یک گزارش به این تغییرات اشاره کرده بود.

با وجود اینکه ایرپاد ۳ تا حد زیادی مشابه مدل پرو می‌شود، اما ظاهرا از قابلیت حذف نویز پشتیبانی نخواهد کرد. البته به لطف لبه‌ی سیلیکونی که وارد گوش می‌شود، این هدفون نسبت به نسل قبلی از نظر حذف صدای محیط حرف بیشتری برای گفتن خواهد داشت. از دیگر ویژگی‌های جدید می‌توانیم به سیستم کاهش فشار اشاره کنیم که ایرپاد‌ پرو هم از این قابلیت بهره می‌برد. با بهره‌گیری از این مشخصه، کاربران حین استفاده‌ی طولانی مدت از ایرپاد‌ ۳ تجربه‌ی بهتری خواهند داشت.





کیس مربوط به شارژ این محصول هم اندکی تغییر پیدا کرده و در این میان شاهد تعبیه‌ی LED در بخش جلویی آن هستیم که می‌تواند وضعیت شارژ را نشان دهد. گفتنی است منبعی که این تصاویر را منتشر کرده در زمینه‌ی افشای اطلاعات عملکرد ضد و نقیضی داشته ولی با توجه به گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد این تصاویر طراحی نهایی ایرپاد‌ ۳ را نشان می‌دهند. هنوز معلوم نیست این محصول چه زمانی معرفی می‌شود ولی شاید ماه آینده‌ی میلادی اپل از آن رونمایی کند.

