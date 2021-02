مدتی قبل شرکت LG در مورد چشم‌انداز گوشی رول‌شونده‌ی خود بسیار خوشبین به نظر می‌رسید اما حالا طبق یک گزارش جدید، وضعیت این گوشی بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. خبرگزاری Yonhap News گزارش داده که LG به شرکت BOE و سایر تامین‌کنندگان گفته توسعه‌ی قطعات این گوشی را متوقف کنند.

در همین زمینه می‌توانیم به گزارش‌های دیگری مبنی بر کنار گذاشتن این گوشی نیز اشاره کنیم. در ضمن باید خاطرنشان کنیم احتمالا به‌زودی LG بخش موبایل خود را به طور کامل تعطیل خواهد کرد. در ابتدا برخی شایعات احتمال معرفی این گوشی در مارس ۲۰۲۱ را مطرح کرده بودند. بخشی از شرکت LG موسوم به پروژه‌ی Explorer بر ساخت گوشی‌های نوآورانه تمرکز دارد و این گوشی رول‌شونده یکی از نتایج همین پروژه به حساب می‌آید. گوشی LG Wing که از بدنه‌ی چرخنده بهره می‌برد، یکی دیگر از نتایج همین بخش شرکت LG است.

اما برخلاف گوشی Wing که چندان کاربردی نیست، گوگل رول‌شونده‌ی LG می‌تواند مزایای گوشی‌های تاشو را با مشکلات کمتری برای کاربران به ارمغان بیاورد. این شرکت در نمایشگاه CES 2021 تیزر کوتاهی از این گوشی نمایش داد که از یک گوشی معمولی به یک تبلت کوچک تبدیل می‌شود. این در حالی است که برخلاف گوشی‌های تاشو، گوشی‌های رول‌شونده با داشتن بدنه‌ی باریک می‌توانند چنین مشخصه‌ای را ارائه دهند.

اوپو هم مدتی قبل از گوشی مفهومی مبتنی بر نمایشگر رول شونده رونمایی کرد و ظاهرا سامسونگ هم مشغول توسعه‌ی چنین گوشی هوشمندی است. اما در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به احتمال تعطیلی بخش موبایل LG، این شرکت دیگر نمی‌خواهد برای تولید نخستین گوشی رول‌شونده‌ی خود متحمل هزینه‌ی زیادی شود.

چرا گوشی‌های رول شونده اهمیت زیادی دارند؟

