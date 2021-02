گوشی تاشوی هواوی میت ایکس ۲ با قیمت بسیار بالا معرفی شد

هواوی برای نسل اول و دوم گوشی تاشوی خود از نمایشگر بیرونی استفاده کرد. این یعنی در حالت بسته هم گوشی به نمایشگر جداگانه نیازی نداشت. اما حالا هواوی برای گوشی میت ایکس ۲ تصمیم گرفته از رویکرد سامسونگ بهره ببرد و در نتیجه شاهد بهره‌گیری از نمایشگر تاشوی داخلی هستیم.

این گوشی از نمایشگر اصلی ۸ اینچی با رزولوشن ۲۴۸۰ در ۲۲۰۰ بهره می‌برد و در حالت بسته هم کاربران می‌توانند از نمایشگر بیرونی ۶.۴۵ اینچی با رزولوشن ۲۷۰۰ در ۱۱۶۰ استفاده کنند. طبق اعلام هواوی، هر دو نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ هرتز هستند. از دیگر مشخصات این گوشی می‌توانیم به تراشه‌ی کایرین ۹۰۰۰، ۸ گیگابایت حافظه رم، ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ سریع ۵۵ واتی اشاره کنیم.









پرچم‌داران هواوی به داشتن دوربین‌های فوق‌العاده شهرت دارند و هواوی میت ایکس ۲ هم از این قاعده مستثنا نیست. در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه دیده می‌شود که دوربین اصلی از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی RYYB به همراه قابلیت لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. در کنار آن دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری و دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با زوم ۱۰ برابری تعبیه شده است. در حفره‌ی نمایشگر بیرونی هم دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی قرار دارد.

هواوی میت ایکس ۲ با قیمت پایه ۱۷۹۹۹ یوان (۲۷۸۵ دلار) از ۲۵ فوریه (۷ اسفند) راهی بازار چین می‌شود و کاربران برای خرید مدل مبتنی بر ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی باید مبلغ ۱۸۹۹۹ یوان (۲۹۴۰ دلار) بپردازند. به عبارت دیگر، اختلاف قیمت قابل توجهی بین گوشی و گوشی ۲۰۰۰ دلاری گلکسی زد فولد ۲ دیده می‌شود. باید خاطرنشان کنیم شرکت‌های چینی معمولا گوشی‌های خود را با قیمت ارزان‌تری راهی بازار می‌کنند و این یعنی قیمت جهانی هواوی میت ایکس ۲ احتمالا بالاتر خواهد بود.

