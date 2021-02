طی هفته‌های اخیر شایعات زیادی منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ قصد دارد پشتیبانی از قلم S Pen را به گوشی‌های بیشتری اضافه کند. گلکسی Z Fold 3 هم یکی از همین گوشی‌ها بود که پیش‌بینی می‌شد با این قلم راهی بازار شود. البته در ابتدا این خبرها در حد یک شایعه بود اما به نظر می‌رسد سامسونگ واقعا قصد دارد گوشی تاشو بعدی خود را با پشتیبانی از این قلم محبوب راهی بازار کند.

تا به این لحظه بارها شنیده‌ایم که سامسونگ قصد دارد امسال به تولید گوشی‌های سری نوت پایان دهد. دلیل این امر هم ورود گوشی‌های تاشو به محصولات این شرکت است که باعث شده ترافیک بزرگی در بخش پرچم‌دارها و گوشی‌های بالارده‌ی شرکت بوجود بیاید. البته گفته می‌شود امسال شاهد آخرین سری از پرچم‌دارهای سری نوت خواهیم بود و از سال بعد تولید آن‌ها متوقف می‌شود که خب خیلی هم تفاوت ایجاد نمی‌کند و باید به‌زودی با این خانواده‌ی محبوب خداحافظی کنیم.

اما یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های گوشی‌های سری نوت، قلم S Pen بود که باعث می‌شد این گوشی‌ها نه تنها از پرچم‌دارهای سری S، بلکه از تمام گوشی‌های اندرویدی دیگر متمایز شوند. به همین خاطر سامسونگ تصمیم گرفت پشتیبانی از آن را به عنوان یک لوازم جانبی، به گوشی‌های دیگر هم اضافه کند تا در صورت توقف تولید خانواده‌ی نوت، کاربران باز هم بتوانند از مزیت قلم بهره‌مند شوند.

گلکسی S21 اولترا اولین محصولی بود که با پشتیبانی از S Pen راهی بازار شد و بعد از آن در قالب شایعه، شنیده بودیم گلکسی Z Fold 3 هم از آن بهره‌مند خواهد بود. اما حالا که چند ماهی به معرفی گوشی تاشوی جدید سامسونگ باقی مانده، خبر دیگری منتشر شده که به این شایعات قوت می‌بخشد.

به نقل از یکی از منابع خبری کره‌ای و به گزارش وب‌سایت SamMobile، پشتیبانی گلکسی Z Fold 3 از قلم S Pen قطعا در برنامه‌های سامسونگ وجود دارد. این گزارش مطابق با گفته‌های یک منبع داخلی است که مدعی شده بود سامسونگ موفق به ساخت محصولی تاشو شده که تمام نقاط نمایشگر آن به خوبی با قلم S Pen سازگاری دارند.

گلکسی Z Fold 3 احتمالا دوربین سلفی زیر نمایشگر خواهد داشت

یکی از نگرانی‌هایی که موجب شده بود شایعه‌ی اضافه شدن S Pen به گلکسی Z Fold 3 کمی دور از انتظار باشد، مقاومت بسیار پایین شیشه‌ی نمایشگر آن بود که در اثر فشار جسم تیز آسیب‌پذیر بود. اما گفته می‌شود سامسونگ توانسته کیفیت و مقاومت این شیشه‌ها را به نسبت نسل قبل بهبود ببخشد. بنابراین جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

اما نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با پشتیبانی گلکسی Z Fold 3 از قلم S Pen این است که آیا سامسونگ مانند گلکسی S21 اولترا، این قلم را به عنوان یک لوازم جانبی برای گوشی تاشوی خود به فروش می‌رساند یا اینکه بخشی از گوشی را همانند سری گوشی‌های نوت برای تعبیه‌ی قلم در نظر گرفته.

به نظر می‌رسد حالا که سری نوت قرار است از سبد محصولات سامسونگ حذف شوند، شرکت کره‌ای این قلم را به عنوان بخشی از گوشی‌های تاشو راهی بازار کند تا این محصولات شباهت بیشتری با سری نوت داشته باشند. هرچند این موضوع شاید به دلیل افزایش ضخامت گوشی و همچنین کاهش ظرفیت باتری منتفی شود.

در رابطه با تاریخ رونمایی گلکسی Z Fold 3 هم خبرهای منتشر شده مشابه همان خبرهایی هستند که پیش‌تر در این رابطه منتشر می‌شدند. گفته می‌شود گوشی تاشوی جدید سامسونگ به احتمال بسیار زیاد در ماه مه (بازه‌ی زمانی اردیبهشت – خرداد) به تولید انبوه می‌رسد و در ماه جولای (بازه‌ی زمانی تیر – مرداد) هم رسما رونمایی و راهی بازار می‌شود. این تاریخ، یک ماه زودتر از زمانی است که شرکت دومین رویداد آنپکد خود را برگزار می‌کرد که به خاطر عرضه‌ی زودهنگام سری S21، دور از انتظار هم نبود.

در رابطه با قیمت این گوشی اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما بعید به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مشخصات فنی و قابلیت‌های متنوعی که Z Fold 3 دارد، قیمت کمی برای آن در نظر گرفته شود.

اطلاعات جدیدی از گوشی گلکسی Z Flip 2 و Z Fold 3 منتشر شد

