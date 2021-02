تا حدود دو سال قبل، گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ از نظر آپدیت نرم‌افزاری حرفی برای گفتن نداشتند. اما طی همین مدت، سامسونگ توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان داده و عملکرد این شرکت روزبه‌روز بهتر هم می‌شود. سامسونگ سال گذشته‌ی میلادی اعلام کرد که پرچم‌داران و بسیاری از گوشی‌های میان‌رده‌ی این شرکت به مدت ۳ سال آپدیت‌های اصلی اندروید را دریافت خواهند کرد.

حالا سامسونگ امروز اعلام کرده که گوشی‌ها و تبلت‌های این شرکت به مدت حداقل ۴ سال از آپدیت‌های امنیتی اندروید بهره‌مند خواهند شد. این کمپانی قبلا آپدیت‌های اصلی را به مدت ۲ سال عرضه می‌کرد و مدت‌زمان دریافت آپدیت‌های امنیتی هم ۳ سال بود. اما حالا با این تصمیم جدید، گوشی‌ها و تبلت‌های موردنظر یک سال بیشتر می‌توانند از آپدیت‌های امنیتی بهره‌مند شوند.

طبق بیانیه‌ی منتشر شده گجت‌هایی که بعد از سال ۲۰۱۹ عرضه شده‌اند، مشمول این قانون جدید خواهند بود. گوشی‌های موردنظر به غیر از آپدیت‌های امنیتی فصلی، آپدیت‌های ماهانه را هم دریافت می‌کنند. در ادامه می‌توانید لیست تمامی گوشی‌ها و تبلت‌های واجد شرایط را مشاهده کنید:

گوشی‌های تاشو: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G سری گلکسی اس: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G سری گلکسی نوت: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G سری گلکسی ( A ): A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G سری گلکسی ( M ): M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51 سری ( XCover ): XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro تبلت‌ها: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

سامسونگ با گسترش پشتیبانی نرم‌افزاری، کاربران را تشویق می‌کند که از گوشی‌ها و تبلت‌های خود برای مدت بیشتری استفاده کنند. در زمینه‌ی پشتیبانی نرم‌افزاری در اکوسیستم اندروید، کمتر شرکتی به پای سامسونگ می‌رسد و امیدواریم باقی شرکت‌ها هم با الگوبرداری از این شرکت کره‌ای، توجه بیشتری به به‌روزرسانی نرم‌افزاری گوشی‌های خود نشان بدهند.

۱۴ نکته و ترفند حرفه‌ای برای سری گلکسی S21

منبع: Sam Mobile

The post گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ به مدت ۴ سال آپدیت امنیتی دریافت می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala