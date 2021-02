اینتل احتمالا ماه آینده از پردازنده‌های نسل یازدهم خود تحت عنوان راکت لیک اس (Rocket Lake-S) رونمایی می‌کند. در همین راستا نتیجه‌ی بنچمارک گیک‌بنچ یکی از آن‌ها یعنی پردازنده‌ی اینتل Core i5-11600K لو رفت که نشان می‌دهد این محصول از همتای خود از AMD یعنی Ryzen 5 5600X عملکرد ضعیف‌تری دارد.

اینتل و AMD سال‌هاست که در ساخت پردازنده‌های مخصوص دسکتاپ با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. سال‌های زیادی بود که اینتل را به عنوان قدرت بلامنازع پردازنده‌های دسکتاپ می‌شناختیم اما AMD با سری Ryzen 2 و سپس ۳ توانست خودی نشان دهد و بخش بزرگی از بازار را تصاحب کند. اکنون اما سری Ryzen 5 این شرکت را شاهد هستیم که باز هم با همان سیاست قدیمی یعنی قیمت مناسب در کنار قدرت بالا راهی بازار می‌شوند.

اینتل اما با معرفی نسل ۱۰ از پردازنده‌های خود، جهش بزرگی در دنیای پردازنده‌ها داشت. اگرچه از لحاظ فناوری ساخت هنوز هم عقب‌تر از AMD ایستاده اما با اضافه شدن قابلیت هایپرتردینگ به (تقریبا) تمامی مدل‌ها، اکنون پردازنده‌های جدید این شرکت ارزش خرید بسیار زیادی پیدا کرده‌اند. پیش‌تر این قابلیت غالبا برای مدل‌های i7 و i3 و بعدها i9 در دسترس بود اما در نسل ۱۰ شاهد اضافه شدن آن به سری i5 هم بودیم و این اتفاق بسیار خوبی بود.

در نسل یازدهم هم احتمالا همین موضوع را شاهد خواهیم بود. حداقل این چیزی است که Core i5-11600K با ۶ هسته و ۱۲ رشته در بنچمارک‌ها نشان می‌دهد. تا به این لحظه مدل‌هایی نظیر Core i9-11900K و Core i7-11700K در بنچمارک‌ها حضور داشتند اما این اولین باری است که پردازنده‌ای از سری i5 راکت لیک را در بنچمارکی مشاهده می‌کنیم.

در بنچمارک گیک‌بنچ، نماینده‌ی مورد انتظار اینتل با ۶ هسته و ۱۲ رشته با فرکانس پایه‌ی ۳.۹ گیگاهرتز و فرکانس بوست ۴.۹ گیگاهرتز توانست امتیاز ۱۵۶۵ و ۶۲۲۰ را به ترتیب در بخش‌های تک و چند هسته‌ای بدست بیاورد. این امتیاز بسیار خوبی است اما اگر بخواهیم آن را با نتایج کسب شده توسط نماینده‌ی تیم سرخ‌ها یعنی Ryzen 5 5600X مقایسه کنیم می‌بینیم که فاصله‌ی نسبتا محسوسی بین دو پردازنده، خصوصا در بخش چند هسته‌ای وجود دارد.

مقایسه‌ی اینتل Core i5-10400 با Ryzen 5 3600؛ نبرد پردازنده‌های اقتصادی

Ryzen 5 5600X در گیک‌بنچ توانست در بخش تک و چند هسته‌ای به ترتیب به امتیاز بسیار خوب ۱۶۰۰ و ۷۵۰۰ دست پیدا کند. به لطف فرکانس بالای هسته‌ها، در بخش تک هسته‌ای تفاوت خاصی را بین دو محصول شاهد نیستیم اما وقتی به بخش چند هسته‌ای می‌رسیم، این تفاوت بیشتر هم می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که پردازنده‌ی اینتل روی یک مادربرد Z490 از شرکت گیگابایت در کنار حافظه‌ی رم با فرکانس ۲۱۳۳ مگاهرتز تست شده که واقعا سرعت پایینی است. به همین خاطر قطعا این موضوع روی عملکرد پردازنده‌ی جدید اینتل تاثیر گذاشته به همین خاطر نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم فاصله‌ی بدست آمده در بنچمارک در شرایط برابر هم حفظ می‌شود.

با این حال باز هم نتیجه‌ی بدست آمده بد نبود. علی‌رغم استفاده از رم با سرعت بسیار پایین، نماینده‌ی اینتل توانست در بخش تک هسته‌ای به نسبت نسل قبل یعنی کامت لیک، ۱۹ درصد رشد داشته باشد. اما نکته‌ی جالب اینجاست که در بخش چند هسته‌ای که تفاوت بین این پردازنده و نماینده‌ی AMD بسیار زیاد بود، به نسبت نسل قبل خود اینتل ۱۳ درصد افت عملکرد را شاهد هستیم. در واقع می‌توان به این نتیجه رسید که Core i5-11600K در بخش چند هسته‌ای برای نشان دادن تمام پتانسیل خود با محدودیتی مواجه شده که در مدل نهایی قطعا شاهد چنین محدودیتی نخواهیم بود.

اگر اینتل بتواند این مشکلات و موانع را از سر راه بردارد و پردازنده‌های نسل جدید خود را با قیمتی رقابتی راهی بازار کند، نه تنها رقابت بین این شرکت و AMD بار دیگر به اوج خود می‌رسد بلکه حتی می‌تواند سهم‌های از دست‌ رفته‌ی بازار را هم تا حد زیادی بدست آورد. سری راکت لیک اس پتانسیل بسیار زیادی برای موفقیت دارد. برای مثال پیش‌تر دیده بودیم که قدرتمندترین پردازنده‌ی این سری یعنی Core i9-11900K توانست در بخش تک هسته‌ای در بنچمارک گیک‌بنچ، بیشترین امتیاز را کسب کند. (۱۹۰۵ و ۱۰۹۴۴ در بخش تک و چند هسته‌ای).

بنچمارک‌های اخیر از مدل i7 و حالا i5 هم نشان می‌دهد این محصولات از لحاظ پردازشی پیشرفت محسوسی به نسبت قبل داشته‌اند. بنابراین از لحاظ توانایی، هیچ کمبودی وجود ندارد و برای موفقیت، همه چیز به سیاست قیمت‌گذاری اینتل بستگی دارد. این شرکت قصد دارد در تاریخ ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) از پردازنده‌های سری راکت لیک اس رونمایی کند. بنابراین تا مشخص شدن تمام اطلاعات پیرامون این محصولات مدت زمان زیادی هم باقی نمانده.

نسل دوازدهم پردازنده‌های اینتل پردازنده‌‌های ARM را به چالش می‌کشد

