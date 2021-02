کاربران گوشی‌های شیائومی می نوت ۱۰، می نوت ۱۰ پرو و ردمی نوت ۸ از امروز می‌توانند گوشی خود را به اندروید ۱۱ به‌روزرسانی کنند.

شیائومی در سال ۲۰۱۹ از ردمی نوت ۸ و سری گوشی‌های می نوت ۱۰ رونمایی کرد. دو محصولی که از لحاظ فروش عملکرد فوق‌العاده خوبی از خود به نمایش گذاشتند و قیمت بسیار مناسبی هم داشتند. این گوشی‌ها با اندروید ۹ راهی بازار شدند اما شیائومی امروز آپدیت اندروید ۱۱ را برای آن‌ها منتشر کرد.

کاربران گوشی‌های شیائومی می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو هم اکنون در کشورهای اروپایی می‌توانند گوشی خود را به نسخه‌ی MIUI 12.1.3.0 RFDEUXM که شامل اندروید ۱۱ هم می‌شود آپدیت کنند. حجم این آپدیت حدودا ۲.۸ گیگابایت است و بسته‌‌ی امنیتی ماه فوریه را هم با خود به همراه دارد.

نام آپدیتی هم که برای گوشی ردمی نوت ۸ منتشر شده، MIUI 12.0.1.0 RCOCNXM نام داشته و در حال حاضر برای کاربران این گوشی در کشور چین عرضه شده. این دومین آپدیت عمده‌ای است که برای این گوشی منتشر شده و این خبر بسیار خوبی است چرا که شیائومی آن را با اندروید ۹ و در سال ۲۰۱۹ راهی بازار کرد.

اگر تاکنون موفق به دریافت اندروید ۱۱ نشده‌اید، ظاهرا باید کمی بیشتر منتظر بمانید چرا که احتمال دارد بسته به منطقه‌ی عرضه، دریافت این به‌رزورسانی هم کمی به طول بینجامد.

