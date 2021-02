سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ احتمالا به‌زودی رونمایی می‌شود به همین خاطر تا به این لحظه خبرها و شایعات زیادی پیرامون آن منتشر شده. در همین راستا تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به تمام آن چیزی که فعلا درباره‌ی این گوشی می‌دانیم تا ببینیم سونی چه برنامه‌ای برای پرچم‌دار بعدی خود در سر دارد.

سونی اگرچه مدت زمان زیادی به عنوان یکی از شرکت‌های قدرتمند در ساخت گوشی‌های هوشمند مشغول به فعالیت بوده اما طی چند سال اخیر به خاطر پیشرفت سریع شرکت‌هایی نظیر سامسونگ، اپل شیائومی و … نتوانسته خود را در جمع مدعیان حفظ کند و اکنون وضعیت خیلی خوبی در این بخش ندارد. با این حال شرکت ژاپنی از تولید گوشی دست نکشیده و همچنان هر سال چندین گوشی را با مشخصات فنی مختلف روانه‌ی بازار می‌کند.

جدیدترین گوشی این شرکت در بخش پرچم‌دار، اکسپریا ۱ مارک ۲ نام دارد که در تاریخ ۲۴ فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ راهی بازار شد. اگر شرکت بخواهد طیق برنامه‌ی قبلی، باز هم در ماه فوریه‌ از پرچم‌دار جدید رونمایی کند، باید حدودا یک هفته تا زمان معرفی پرچم‌دار جدید منتظر بمانیم.

اگرچه سونی مدت زمان زیادی است که از رقابت با گوشی‌های سایر شرکت‌ها منصرف شده اما با این حال نیم‌نگاهی به وضعیت بازار دارد. به همین خاطر چون پرچم‌داران سری گلکسی S21 و همچنین می ۱۱ به عنوان نماینده‌ی قدرتمند شیائومی کمی زودتر از انتظار راهی بازار شده‌اند، این احتمال هم وجود دارد خیلی زود شاهد رونمایی از نماینده‌ی جدید و مورد انتظار سونی باشیم.

در رابطه با اکسپریا ۱ مارک ۳ تا به این لحظه خبرهای زیادی منتشر شده. بنابراین تصمیم گرفتیم به بررسی آن‌ها بپردازیم تا ببینیم سونی چه برنامه‌ای برای پرچم‌دار آینده‌ی خود در سر دارد. علاوه بر این‌ها، یک سری انتظارات هم از گوشی جدید سونی داریم که در انتهای مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد و امیدواریم با در نظر گرفتن نقاط ضعف مدل‌های قبل، سونی این تغییرات مهم را در گوشی آینده‌ی خود اعمال کند.

تاریخ رونمایی، عرضه و قیمت سونی اکسپریا ۱ مارک ۳

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، سونی معمولا پرچم‌داران خود را در ماه فوریه رونمایی می‌کند. اکسپریا ۱ مارک ۲ هم اگرچه یک تاخیر بسیار درازمدت در عرضه داشت اما با این حال در ماه فوریه رونمایی شد. اکنون یک هفته به پایان ماه فوریه زمان باقی مانده و اگر قرار باشد شرکت برنامه‌ی قبلی را حفظ کند، باید طی این یک هفته یا در بدترین حالت ماه بعد شاهد رونمایی از اکسپریا ۱ مارک ۳ باشیم.

اما نکته‌ی مهم بعدی در رابطه با تاریخ عرضه‌ی این گوشی است. سونی گوشی اکسپریا ۱ مارک ۲ را سه ماه بعد از رونمایی رسمی راهی بازار کرد، آن هم نه در تمام کشورها، بلکه یک سری کشور خاص. این اتفاق نباید امسال هم رخ دهد. چرا که سونی در غیر این صورت اندک امید برای رقابت با پرچم‌دارهای بزرگ بازار را هم از دست خواهد داد. در رابطه با تاریخ عرضه‌ نمی‌توان به طور حتم زمانی را مشخص کرد چرا که تاخیر سه ماهه در عرضه‌ی پرچم‌دار قبلی کار را برای پیش‌بینی سخت کرده. در خبرهای اخیر هم اشاره‌ای به این موضوع نشده. بنابراین صرفا باید امیدوار باشیم اینبار زمان انتظار برای دسترسی به پرچم‌دار ژاپنی کمی کمتر باشد.

در رابطه با قیمت این گوشی هم اطلاعات زیادی منتشر نشده اما می‌توان با در نظر گرفتن قیمت اکسپریا ۱ مارک ۲، تا حدودی قیمت پرچم‌دار بعدی را پیش‌بینی کرد. سونی نماینده‌ی سال گذشته‌ی خود را با قیمت ۱۲۰۰ دلار روانه‌ی بازار کرد. برای شرکتی که فعالیت گسترده‌ای در بازار گوشی‌های هوشمند ندارد چنین قیمتی بسیار بالاست و خب همیشه هم چنین سیاست قیمت‌گذاری را از سونی شاهد بودیم. به همین خاطر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت اکسپریا ۱ مارک ۳ کمتر از ۱۲۰۰ دلار باشد. احتمالا این گوشی هم در بهترین حالت با قیمت مشابه سری قبل در دسترس قرار می‌گیرد.

سوا از این موضوع، به نظر می‌رسد اکسپریا ۱ مارک ۳ تنها گوشی نخواهد بود که رونمایی می‌شود. به نظر می‌رسد سونی مدل پریمیوم این پرچم‌دار و همچنین اکسپریا کامپکت را هم در یک زمان رونمایی کند. در رابطه با مدل پریمیوم اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما گفته می‌شود مدل کامپکت با مشخصات میان‌رده راهی بازار می‌شود.

سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G در گیک‌بنچ دیده شد

مشخصات فنی

خوشبختانه در بخش مشخصات فنی ابهامات زیادی وجود ندارد. از آن جایی که این محصول یک پرچم‌دار است، می‌دانیم به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ (در نتیجه اینترنت ۵G) مجهز خواهد شد و همچنین در کنار آن هم ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته می‌شود. در بخش نرم‌افزار هم قطعا اندروید ۱۱ ایفای نقش می‌کند. این چیزی است که تمام شایعات فعلا روی آن اتفاق نظر داشته‌اند و خب چیزی غیر از این را هم انتظار نداشتیم.

انتظار می‌رود سونی همچنان جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و اسلات میکرو‌اس‌دی را در این گوشی هم نگه دارد تا بدین ترتیب کاربران بتوانند بدون نگرانی از هدفون‌های سیمی استفاده کنند و همچنین در افزایش میزان حافظه‌ی داخلی هم کاملا اختیار داشته باشند. علاوه بر این‌ها، سونی برای ارائه‌ی تجربه‌ای بهتر، بلندگوهای دوگانه‌ی موجود در پنل روبرویی را هم حفظ خواهد کرد. حسگر اثرانگشت هم مانند سری قبل با کلید پاور ادغام خواهد شد و خبری از حسگر زیر نمایشگر نخواهد بود.

طراحی و نمایشگر

از آن جایی که در بخش طراحی، اکسپریا ۱ مارک ۲ گوشی بسیار زیبایی بود، این احتمال وجود دارد که سونی پرچم‌دار بعدی خود را هم دستخوش تغییرات زیادی نکند. مگر اینکه حواشی زیاد در بالا و پایین نمایشگر کمی بیشتر کاهش پیدا کنند. همچنین به نظر می‌رسد این گوشی هم ۶.۵ اینچی بوده و نسبت تصویر آن ۲۱:۹ باشد. یعنی باز هم با یک گوش کشیده طرف خواهیم بود.

اکسپریا ۱ مارک ۲ در بخش نمایشگر یکی از بهترین گوشی‌های بازار به حساب می‌آید. به همین خاطر بعید به نظر می‌رسد سونی تغییری در این بخش بوجود بیاورد. طبق خبری هم که اخیرا منتشر شده، ظاهرا سونی برنامه‌ای برای تغییر محسوس مشخصات فنی نمایشگر ندارد و باز هم شاهد نمایشگری ۴K اما احتمالا با ۱۵ درصد میزان روشنایی بیشتر خواهیم بود. گفته می‌شود میزان روشنایی کلی نمایشگر محصول جدید از ۵۴۰ نیت در پرچم‌دار قدیمی به ۶۲۰ نیت در پرچم‌دار جدید افزایش خواهد یافت.

دوربین

در رابطه با دوربین اصلی این گوشی خبرهای زیادی منتشر نشده اما خبرهای اخیر از این موضوع حکایت دارند که دوربین سلفی اکسپریا ۱ مارک ۳ از گشودگی دیافراگم بازتری برخوردار خواهد بود. اما از لحاظ وضوح و اندازه‌ی سنسور تغییری وجود نخواهد داشت و همچنان همان دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی را شاهد هستیم. شاید اندازه‌ی این سنسور کوچک باشد اما با این حال بررسی‌های صورت گرفته از دوربین سلفی مدل قبلی نتیجه‌ی رضایت بخشی را نشان می‌داد. به همین خاطر افزایش گشودگی دیافراگم می‌تواند به عنوان یک تغییر کاملا مثبت در نظر گرفته شود.

همچنین به نظر می‌رسد روی پنل پشتی، علاوه بر دوربین اصلی، یک دوربین پریسکوپی را هم شاهد خواهیم بود که می‌تواند تا ۵ برابر به صورت اپتیکال بزرگ‌نمایی کند. حتی این احتمال هم وجود دارد که دوربین یاد شده امکان بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری را هم داشته باشد. علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود یک سنسور سه‌بعدی مدت پرواز هم به جمع دوربین‌های پنل پشتی اضافه می‌شود. بنابراین احتمالا مجموعه دوربین‌های این گوشی را یک سنسور اصلی، فوق عریض، لنز پریسکوپی و یک سنسور مدت پرواز تشکیل خواهند داد.

از اکسپریا ۱ مارک ۳ چه انتظاراتی داریم؟

در کنار قابلیت‌های خوب اکسپریا ۱ مارک ۲ که دوست داریم در مدل جدید هم شاهد آن‌ها باشیم، یک سری نقاط ضعف هم وجود داشت که انتظار داریم شرکت ژاپنی در پرچم‌دار مورد انتظار خود آن‌ها را برطرف کند. در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

قیمت کمتر

اکسپریا ۱ مارک ۲ جز در بخش پردازنده، تقریبا در هیچ بخش دیگری نتوانست برابر یا بهتر از پرچم‌داران مطرح سال ۲۰۲۰ ظاهر شود. اگرچه از لحاظ قابلیت به نسبت نسل قبل پیشرفت زیادی را از آن شاهد بودیم اما قیمت پایه‌ی ۱۲۰۰ دلاری برای آن اصلا منطقی نبود. به همین خاطر امیدواریم پرچم‌دار مورد انتظار شرکت کمی کمتر از ۱۲۰۰ دلار در مدل پایه قیمت‌گذاری شود.

عرضه به بازارهای بیشتر

سونی بنا به دلایلی پرچم‌دار سال گذشته‌ی خود را به همه‌ی بازارها عرضه نکرد. از طرفی در کشور آمریکا این گوشی از اینترنت ۵G هم پشتیبانی نمی‌کرد و سونی هیچوقت علت این کار خود را هم توضیح نداد. بنابراین انتظار داریم علاوه بر تجهیز این گوشی به اینترنت ۵G در تمام بازارها، شاهد این باشیم که کاربران مناطق بیشتری به این محصول شرکت ژاپنی دسترسی داشته باشند.

پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری و کارت حافظه‌ی جانبی

پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری و کارت حافظه‌ی جانبی از قابلیت‌های خوبی بود که در اکسپریا ۱ مارک ۲ شاهد آن بودیم و انتظار داریم در این گوشی جدید هم سونی این قابلیت‌ها را قرار دهد تا بدین ترتیب کاربران هم در انتخاب نوع هندزفری آزادی بیشتری داشته باشند و هم امکان افزایش حافظه‌ی داخلی برایشان فراهم باشد.

عدم تاخیر در عرضه‌ی گوشی

همانطور که اشاره شد، سونی بعد از اینکه پرچم‌دار سال گذشته‌ی خود را معرفی کرد، سه ماه زمان برد تا آن را رسما راهی بازار کند. سونی در رابطه با این تاخیر توضیح خاصی ارائه نکرد اما دلیل آن هرچه که بوده باعث ناراحتی کاربران این شرکت شد. برخی‌ها نیز از روی ناچاری به خرید گوشی‌های دیگری روی آوردند که خب در اینجا مقصر اصلی خود سونی است. انتظار داریم مشکلات این چنینی در سال ۲۰۲۱ برای این شرکت پیش نیاید و کمی بعد از رونمایی رسمی، شاهد عرضه‌ی اکسپریا ۱ مارک ۳ به بازار باشیم.

نمایشگر ۱۲۰ هرتزی

کیفیت و وضوح تصویر نمایشگر سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ خارق‌العاده بود اما عدم پشتیبانی این نمایشگر از رفرش‌ریت بالا آن هم در سال ۲۰۲۰ کمی توی ذوق می‌زد. به همین خاطر انتظار داریم در سال ۲۰۲۱، در پرچم‌دار جدید این شرکت شاهد استفاده از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز باشیم که این روزها به یک استاندارد در گوشی‌های هوشمند تبدیل شده. البته به این شرط که سونی فکری به حال ظرفیت باتری هم کرده و آن را از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت در اکسپریا ۱ مارک ۲، به حداقل ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش دهد.

تصاویر زیبایی از گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ منتشر شد

