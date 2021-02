سامسونگ از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی ISOCELL GN2 رونمایی کرد

سال گذشته هنگامی که سامسونگ گلکسی S20 اولترا را با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی کرد، عملکرد ضعیف این دوربین در زمینه‌ی فوکوس خودکار مورد انتقاد زیادی قرار گرفت. از آن زمان، سامسونگ تلاش کرده قابلیت فوکوس خودکار را برای سنسورهای خود بهبود ببخشد. حالا در همین رابطه، سامسونگ ساعاتی قبل از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی ISOCELL GN2 رونمایی کرد که از نظر فوکوس خودکار و عملکرد در محیط‌های کم‌نور، حرف زیادی برای گفتن دارد.

سیستم Dual Pixel سامسونگ مبتنی بر تکنولوژی فوکوس خودکار تشخیص فاز است که نسبت به سیستم‌های PDAF مرسوم قدرت بیشتری دارد و کیفیت تصویر را فدای فوکوس خودکار نمی‌کند. با این حال همانند تمام راهکارهای مبتنی بر PDAF، این روش هم به‌خصوص زمانی که با الگوهای افقی سروکار دارد، با ضعف‌هایی روبرو می‌شود.

اما حالا سامسونگ در سیستم Dual Pixel Pro برای حل این مشکل، پیکسل‌های سبزرنگ را به جای اینکه فقط به صورت عمودی تقسیم‌بندی کند، به صورت مورب هم چنین کاری انجام داده است. به همین خاطر پیکسل‌های موردنظر علاوه بر تشخیص فاز چپ و راست یک تصویر، می‌توانند فاز بالا و پایین را هم تشخیص بدهند و در نتیجه مشکلات تکنولوژی PDAF هنگام برخورد با الگوهای افقی برطرف می‌شود. همچنین این رویکرد کیفیت فوکوس در محیط‌های کم‌نور و اشیاء در حال حرکت سریع را بهبود می‌بخشد.

سنسور ISOCELL GN2 از قابلیت موسوم به staggered-HDR بهره می‌برد که طبق اعلام سامسونگ این روش در مقایسه با real-time HDR که در اکثر سنسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ۲۴ درصد انرژی کمتری را مصرف می‌کند و در عین حال عملکرد سنسور برای ثبت نقاط روشن و سایه‌ها را بهتر می‌کند.

این سنسور همچنین از قابلیت ترکیب ۴ در ۱ پیکسل‌ها بهره می‌برد و با بهره‌گیری از الگوریتم موزائیک می‌تواند عکس‌های ۱۰۰ مگاپیکسلی با کیفیت مناسب را ثبت کند. سنسور ISOCELL GN2 در مرحله‌ی تولید انبوه قرار دارد و به زودی اولین گوشی‌های مبتنی بر آن معرفی خواهند شد.

