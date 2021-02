اپل احتمالا آیفون تاشو را جایگزین آیپد مینی خواهد کرد

طی هفته‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در رابطه با آیفون تاشو منتشر شده است. حالا طبق گزارش سایت MyDrivers، اپل احتمالا آیفون تاشو با قابلیت پشتیبانی از قلم استایلوس را جایگزین آیپد مینی خواهد کرد.

چند روز قبل یک گزارش جدید این احتمال را مطرح کرد که آیفون تاشو احتمالا از قلم استایلوس پشتیبانی می‌کند ولی مشخص نیست که آیا این قلم همان اپل پنسل فعلی خواهد بود یا اینکه اپل قرار است قلم دیگری را برای آن توسعه دهد. همچنین گفته می‌شود نمایشگر انعطاف‌پذیر این گوشی بین ۷٫۳ تا ۷٫۶ اینچ خواهد بود.

گزارش سایت MyDrivers به عرضه‌ی این گوشی در سپتامبر ۲۰۲۲ اشاره کرده اما یکی دیگر از منابع اعلام کرده که عرضه‌ی این گوشی به سال ۲۰۲۳ موکول شده است. روی هم رفته با توجه به اینکه آیفون تاشو هزینه‌ی ساخت بالایی خواهد داشت، به احتمال زیاد اپل آن را جایگزین آیپد مینی نمی‌کند. اما در هر صورت احتمالا اپل در آینده‌ی نزدیک ساخت آیپد مینی را متوقف خواهد کرد و آیپد دارای نمایشگر بزرگ‌تر ولی با ابعاد مشابه نسل پنجم آیپد مینی جایگزین این گجت می‌شود.

طی چند سال گذشته شایعات زیادی در مورد آیفون تاشو مطرح شده است. سامسونگ با عرضه‌ی گلکسی فولد دشواری بسیار زیاد ساخت و بازاریابی چنین گوشی هوشمندی را نشان داد. اما همانطور که احتمالا می‌دانید، اپل همواره رویکرد محافظه‌کارانه‌ای را برای فناوری‌های نوین اتخاذ می‌کند و بعد از یادگیری اشتباهات شرکت‌های دیگر، در این زمینه دست به کار می‌شود.

