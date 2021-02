در بخش سوم از گوشی‌های موبایل عجیب با برند‌هایی غیرمنتظره، با گوشی‌های مانند نوکیا ۸۸۰۰ نسخه‌ی آستون مارتین آشنا شدیم. اما در این سری جدید دوباره با هم نگاهی را به دیگر گوشی‌های تولید شده با برند‌های خودرویی خواهیم داشت و می‌خواهیم به شما بگوییم که آیا می‌دانستید که نوکیا نسخه‌ی لامبورگینی نوکیا ۸۸۰۰ را هم ساخته است؟

اگر از این موضوع اطلاع نداشتید پس با ما همراه شوید تا بار دیگر با گوشی‌های عجیب و غریب دیگری با برندهای خودرویی آشنا شوید.

۱. نوکیا ۸۸۰۰ شیراکو نسخه‌ی لامبورگینی

همان‌گونه که در آغاز این مقاله گفتیم، علاوه‌بر آستون مارتین، نوکیا از نسخه‌ی لامبورگینی گوشی نوکیا ۸۸۰۰ هم در گذشته رونمایی کرده است.

برخلاف نسخه‌ی فراری این گوشی که برپایه‌ی مدل اصلی گوشی نوکیا ۸۸۰۰ توسعه داده شده بود، نوکیا تصمیم گرفت که در زمان توسعه‌ی نسخه‌ی مخصوص به رقیب دیرینه‌ی فراری یعنی شرکت خودروسازی لامبورگینی، این نسخه را برپایه گوشی نوکیا ۸۸۰۰ شیراکو توسعه دهد.

برای اطلاع باید بگوییم که «شیراکو» (Sirocco) نام باد‌ی مدیرترانه‌ای است که می‌تواند تبدیل به طوفان شود. از نام این مدل که بگذریم، شرکت فنلاندی نوکیا برای سفارشی‌سازی نسخه‌ی لامبورگینی گوشی نوکیا ۸۸۰۰ شیراکو، کاری را فراتر از اضافه کردن لوگوی لامبورگینی به این گوشی انجام داد.

در واقع شرکت لامبورگینی بلبرینگ خاصی را درست کرده بود که از این بلبرینگ در مکانیزم کشویی این گوشی استفاده شده بود. علاوه‌بر این، در قسمت جلویی این گوشی علامت گاو نر خشمگین لامبورگینی به چشم می‌خورد و نگاهی به قسمت پشتی این گوشی و مشاهده‌ی لوگوی لامبورگینی در این قسمت هم به سرعت نشان می‌داد که این گوشی خاص با نسخه‌ی اصلی نوکیا ۸۸۰۰ شیراکو متفاوت است.

در آن سال‌ها نوکیا تنها ۵۰۰ دستگاه از نسخه‌ی لامبورگینی گوشی نوکیا ۸۸۰۰ شیراکو را تولید کرد و این گوشی‌ خاص تنها از طریق نمایندگی‌های شرکت خودروسازی لامبورگینی قابل دسترس بودند.

۲. تبلت و گوشی اسپایدر لامبورگینی

۶ سال بعد از رونمایی از نسخه‌ی لامبورگینی گوشی نوکیا ۸۸۰۰ شیراکو، خود شرکت لامبورگینی تصمیم گرفت که وارد میدان شود و گوشی‌هایی را با برند خود تولید کند. نتیجه‌ی این تصمیم لامبورگینی منجر به طراحی سه گوشی اسپایدر برای بازار روسیه شد. البته باید بگوییم که تلاش لامبورگینی تنها به ساخت گوشی محدود نشد و این شرکت در آن سال‌ها از تبلتی لوکس هم رونمایی کرد.

برای اطلاع باید بگوییم که نام انتخاب شده برای این گوشی‌ها یعنی «اسپایدر» (Spyder) هم مرتبط به خودرو است و به خودرو‌های اسپرت دو نفره‌ی بدون سقف گفته می‌شود.

گوشی لامبورگینی TL700 در واقع یک گوشی اندرویدی و دارای نسخه‌ی ۲٫۳ این سیستم عامل به نام نان زنجبیلی بود. از دیگر مشخصات فنی این گوشی می‌توان به نمایشگر ۴٫۷ اینچی با رزولوشن ۴۸۰ در ۸۰۰ پیکسل، دوربین ۵ مگاپیکسلی، ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و باتری با ظرفیت ۱۴۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت اشاره کرد.

با وجود اینکه این گوشی دارای پردازنده‌ی اسنپدراگون بود اما مدل پردازنده‌ی به کار رفته در این گوشی مشخص نیست. شرکت لامبورگینی برای هر چه خاص‌تر کردن این گوشی کارهای دیگری را هم انجام داده بود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به استفاده از شاسی فلزی با روکش طلا، نمایشگر با محافظی از جنس یاقوت کبود (این ویژگی در سال ۲۰۱۲ به‌نسبت جدید بود) و استفاده از چرم کروکودیل در قسمت پشتی این گوشی اشاره کرد.

قیمت در نظر گرفته شده برای این گوشی خاص در آن زمان ۹۰۰۰۰ روبل روسیه (۲۷۸۳ دلار) بود که قیمت بالایی بود. با وجود قیمت بالای این گوشی، باید بگوییم قیمت در نظر گرفته شده برای گوشی لامبورگینی در مقایسه با قیمت گوشی‌های «ورتو» (Vertu) ارزان‌تر بود.

علاوه‌بر این گوشی، لامبورگینی از دو گوشی دیگر به نام‌های TL688 اسپایدر و TL820 اسپایدر ۲ رونمایی کرد که مشابه یکدیگر بودند. گوشی TL688 اسپایدر دارای نمایشگر ۲ اینچی QVGA و یک دوربین ۳ مگاپیکسلی بود.

گوشی TL820 اسپایدر ۲ نسبت به گوشی TCL688 اسپایدر، مشخصات فنی بهتری داشت که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۲٫۴ اینچی VGA و دوربین ۵ مگاپیکسلی اشاره کرد. هر دوی این گوشی‌ها دارای بدنه‌ای با روکش طلا بودند و در قسمت پشتی این گوشی‌ها از چرم دست‌دوزی استفاده شده بود.

این دو گشی در مقایسه گوشی TL700 لامبورگینی دارای قیمت کمتری بودند و قیمت در نظر گرفته شده برای این دو مدل به‌ترتیب ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ روبل روسیه بود. البته باید بگوییم که در تلفن‌های همراه لوکس بدنه‌ی خارجی گوشی است که قیمت نهایی را تأیین می‌کند و نه مشخصات فنی داخلی.

همان‌گونه که گفتیم لامبورگینی در کنار توسعه‌ی این سه گوشی از یک تبلت هم رونمایی کرد. مدل این تلبت L2800 بود و دارای سیستم عامل اندروید ۲٫۳ به نام نان زنجبیلی بود. البته شرکت لامبورگینی وعده داده بود که کاربران می‌توانند تا نسخه‌‌ی اندروید این گوشی را به نسخه‌ی ۴ یعنی ساندویچ حصیری به‌روزرسانی کنند.

برای اطلاع باید بگوییم که رابط کاربری اندروید تا پیش از رونمایی از اندورید ۳ به نام کندوی عسل، برای استفاده در تبلت‌ها مناسب نبود. این تبلت همانند آیپد نمایشگر ۹٫۷ اینچی با رزولوشن ۱۰۲۴ در ۷۶۸ پیکسل داشت و از دیگر مشخصات فنی آن می‌توان به تراشه‌ی کوالکام با پردازنده‌ی ۱٫۲ گیگاهرتزی، ۵۱۲ مگابایت حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۴ گیگابایت اشاره کرد.

قیمت در نظر گرفته شده برای این تبلت لوکس ۷۵۰۰۰ روبل روسیه (۲۲۸۶ دلار) بود که باید از طرفداران ثروتمند روسی این برند بپرسید که آیا پرداخت چنین مبلغی برای این تبلت ارزشش را دارد یا نه.

۳. نسخه‌ی ویژه‌ی فراری ایسر Liquid

چندین سال قبل شرکت تایوانی ایسر و شرکت مشهور خودروسازی فراری با یکدیگر همکاری را انجام دادند که این همکاری منجر به تولید یک نسخه‌ی خاص از گوشی ایسر Liquid E شد. شرکت ایسر برای سفارشی‌سازی این گوشی دارای سیستم عامل اندروید ۲٫۱ به نام «نان خامه‌ای» (Eclair)، تمامی بدنه‌ی این گوشی را به رنگ قرمز روشن درآورده بود.

البته باید بگوییم که علامت سپر مانند اسکودریا فراری (به زبان ایتالیا به معنی تیم فرمول یک فراری) قرار گرفته در قسمت پشتی این گوشی، دارای جنسی از فیبر کربن بود. ایسر برای هر چه خاص‌تر شدن این گوشی در جعبه‌ی آن هدایای ویژه‌ای را قرار داده بود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به یک قاب محافظ ضد شوک و ضد گرد و غبار برای این گوشی، هدست بلوتوثی با قابلیت حذف نویز محیط اشاره کرد؛ که هر دو این لوازم جانبی دارای لوگوی شرکت فراری بودند.

به نظر می‌رسد که دو شرکت فراری و ایسر از نتیجه‌ی این همکاری راضی بودند و تصمیم گرفتند که مدل دیگری را هم تولید کنند. مدل دیگر در واقع نسخه‌ی سفارشی‌سازی شده‌ی گوشی ایسر Liquid Mini E310 بود که در سال ۲۰۱۱ از آن رونمایی شد.

البته باید بگوییم که انتخاب این گوشی تصمیمی عجیب بود چون این گوشی دارای پردازنده‌ی تک هسته‌ای با فرکانس ۶۰۰ مگاهرتز بود، نمایشگری ۳٫۲ اینچی با رزولوشن ۳۲۰ در ۴۸۰ پیکسل داشت و در قسمت پشتی خود تنها دارای یک دوربین ۵ مگاپیکسلی بود. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که این گوشی با یک گوشی خاص و لوکس فاصله‌ی زیادی را داشت.

۴. ورتو Ascent Ferrari GT

اگر به سال ۲۰۱۱ بازگردیم و شما پول زیادی را به اندازه‌ی خرید یک خودروی فراری داشته باشید، بدون شک گوشی ورتو Ascent Ferrari GT یک گوشی مناسب برای شما خواهد بود. البته باید بگوییم که از لحاظ مشخصات فنی، این گوشی از گوشی ایسر Liquid Mini هم ضعیف‌تر و کم امکانات‌تر است.

البته همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم در گوشی‌های لوکس آنچه که ارزش یک گوشی را مشخص می‌کند ظاهر آن است و نه مشخصات فنی و از این لحاظ گوشی ورتو Ascent Ferrari GT هیچ کم و کاستی را نداشت.

در واقع شرکت ورتو در طراحی ظاهری این گوشی از فلز آلومینیوم و پوشش PVD با رنگ مشکی مات استفاده کرده بود. البته ویژگی‌ها ظاهری این گوشی به همین دو نمونه محدود نمی‌شد بلکه بدنه‌ی خارجی این گوشی همچنین دارای تزئینات دست‌سازی به رنگ مشکی و قرمز بود که جنس چرم به کار رفته در این تزئینات مشابه چرمی بود که فراری در قسمت داخلی خودرو‌هایش از آن استفاده می‌کند.

همچنین درب باتری قسمت پشتی این گوشی از جنس سرامیک بود و طراحی ظاهری آن با الهام از طراحی ظاهری موتور خودروی فراری، توسعه داده شده بود.

البته باید بگوییم که این گوشی نتیجه‌ی اولین همکاری صورت گرفته میان شرکت خودروسازی فراری و ورتو نبود. شرکت ورتو پیش‌تر هم از گوشی ورتو Ascent Ti Ferrari در دو نسخه‌ی Giallo و Rosso رونمایی کرده بود.

برای اطلاع باید بگوییم که با وجود اینکه چرم استفاده شده در این گوشی هم دست‌دوز بود، اما نکته‌ی تعجب‌آور درباره‌ی این گوشی این بود که قسمت‌های رنگی کناری این گوشی جنسی لاستیکی داشتند. البته باید بگوییم که جنس این لبه‌های لاستیکی به هیچ وجه خاص نبود.

۵. گوشی اسپایکر

بدون شک می‌توانیم بگوییم که با وجود اینکه تمامی افراد در زندگیشان و حتی بچه‌ها هم نام دو شرکت مشهور خودروسازی ایتالیایی یعنی فراری و لامبورگینی را شنیده‌اند، اما افراد کمی وجود دارند که نام خودروسازی «اسپایکر» (Spyker) را شنیده باشند.

برای اطلاع باید بگوییم که اسپایکر یک شرکت خودروسازی هلندی است که در گذشته حداقل از سه گوشی با برند خود با نام‌های Aeroblade، C8 Laviolette و Aileron رونمایی کرده است.

نکته‌ی جالب توجه درباره‌ی گوشی‌ها اسپایکر این است که به نظر می‌رسد شرکت خودروسازی اسپایکر بعد از رونمایی از خودروی اسپایکر C8 نام این سه گوشی را انتخاب کرده است. در واقع باید بگوییم که خودوری Laviolette این شرکت براساس نسخه‌ی اسپایدر خودروی اسپایکر C8 توسعه داده شده بود. تنها تفاوت این مدل با این نسخه‌ی اصلی این بود که شرکت اسپایکر سقف نرم و جمع شونده‌ی این خودرو را با یک سقف ثابت شیشه‌ای جایگزین کرده بود.

در نهایت باید بگوییم که درباره‌ی این تلفن‌های همراه اطلاعات چندانی در دسترس نیست و متأسفانه باید بگوییم که این گوشی‌ها در زیر شن‌های زمان دفن شده‌اند.

۶. بلک ‌بری پورشه دیزاین

قبل از اینکه شرکت هواوی از گوشی‌های پورشه دیزاین خود رونمایی کند، شرکت بلک‌ بری در سال‌های گذشته از تعدادی گوشی‌ پورشه دیزاین رونمایی کرده بود. برای نمونه باید بگوییم که این شرکت از گوشی بلک‌ بری پورشه دیزاین P’۹۹۸۱ در سال ۲۰۱۱ رونمایی کرد که در واقع برپایه‌ی گوشی بلک ‌بری Bold Touch 9900 توسعه داده شده بود.

با توجه به این موضوع، مشخصات فنی این دو گوشی یکسان بودند، اما بدنه‌ی نسخه‌ی پورشه دیزاین برای نشان دادن خاص بودن این گوشی دارای زاویه‌های تیز و از جنس استیل و چرم بود. حتی باید بگوییم که کیبورد QWERTY معروف بلک ‌بری استفاده شده در این گوشی هم جنسی فلزی داشت.

بعد از این گوشی، بلک‌ بری از گوشی پورشه دیزاین P’۹۹۸۲ در سال ۲۰۱۳ رونمایی کرد که در واقع یک گوشی با نمایشگر لمسی بزرگی بود و در این گوشی دیگر از کیبورد QWERTY خبری نبود. با وجود اینکه این گوشی هم برپایه‌ی گوشی بلک‌بری Z10 توسعه داده شده بود ولی دارای بدنه‌ای زاویه‌دار از جنس استیل بود که در برخی قسمت‌های آن از جنس ساتن هم استفاده شده بود.

یک سال بعد از رونمایی از گوشی P’9982، شرکت بلک ‌بری دوباره تصمیم گرفت که از یک گوشی پورشه دیزاین دیگر ولی این‌بار مجهز به کیبورد رونمایی کند. در نتیجه این شرکت از گوشی پورشه دیزاین P’۹۹۸۳ رونمایی کرد.

این گوشی برپایه‌ی گوشی بلک‌بری Q10 توسعه داده شده بود و علاوه‌بر نسخه‌ی عادی دارای یک نسخه‌ با روکش طلا هم بود. البته باید بگوییم که نسخه‌ی طلای این گوشی به طور مستقل توسط شرکت Karalux و در ویتنام تولید شده بود.

۷. بلوپانکت Car Phone

به آخرین گوشی خاص این مقاله رسیدیم. اگر از کاربران با سابقه در زمینه‌ی دنیای تکنولوژی باشید ممکن است که برند «بلوپانکت» (Blaupunkt) را بشناسید. بلوپانکت در واقع شرکتی بود که بیشتر به خاطر تولید محصولات صوتی شناخته می‌شود.

با وجود اینکه این برند هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما باید بگوییم که این برند هم مشابه برندهایی مانند کوداک و پولاروید، چیزی فراتر از یک برند تجاری است.

البته باید بگوییم که گوشی تولید شده توسط این برند یک تفاوت اصلی را با دیگر گوشی‌ها معروف شده در این مقاله دارد و آن هم این است که این گوشی در واقع یک گوشی با برند خودرویی نیست، بلکه طراحی ظاهری این گوشی به‌گونه‌ای است که شبیه به یک خودرو است.

اگر فکر می‌کنید که ایده‌ی ساخت یک گوشی به این شکل احمقانه به‌ نظر می‌رسد، باید بگوییم که رفته‌رفته دلمان برای روز‌های تنگ خواهد شد که شرکت‌های تولید کننده‌ی گوشی برای خاص و لوکس کردن گوشی‌های خود از طراحی‌های احمقانه‌ای برای گوشی‌هایشان استفاده می‌کردند. باید بگوییم که نگاهی به گوشی‌های سیاه و خاکستری لوکس امروزی نشان می‌دهد که این گوشی‌ها چه طراحی ظاهری بدون هیجانی را دارند.

در نهایت باید بگوییم که هنوز نمی‌دانیم که چه ویژگی خاصی در خودروها وجود دارد که باعث می‌شود تولیدکنندگان گوشی، گوشی‌هایی را با برندهای خودرویی تولید کنند. چرا این شرکت‌ها برای طراحی گوشی‌ها خود از کار‌های هنرمندان یا شرکت‌های هواپیمایی الهام نمی‌گیرند؟

علت انجام این کار هر چه باشد باید بگوییم که هنوز تعداد بسیار زیادی گوشی با برند‌های خودرویی وجود دارند که هنوز به آن‌ها نپرداخته‌ایم و قصد داریم در آینده درباره‌ی این گوشی‌ها هم با شما صحبت کنید.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala