سال گذشته‌ی میلادی گوشی ZTE Axon 20 به عنوان اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر راهی بازار شد. متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده، این دوربین از نظر کیفیت حرف زیادی برای گفتن ندارد.

اما حالا این شرکت چینی در جریان کنفرانس خود در نمایشگاه MWC شانگهای از نسل دوم این فناوری رونمایی کرده است. طبق اعلام ZTE، در تراکم پیکسلی بخشی از نمایشگر که بر روی دوربین قرار گرفته، از ۲۰۰ به ۴۰۰ پیکسل در اینچ افزایش یافته است. به همین خاطر شاهد هماهنگی بیشتری بین این ناحیه و کلیت نمایشگر خواهیم بود.

این شرکت در رابطه با بهبود کیفیت عکس‌های ثبت شده با این فناوری جدید اطلاع‌رسانی نکرده است. در هر صورت با توجه به مشکلات بسیار زیاد نسل قبلی دوربین زیر نمایشگر ZTE، امیدواریم این شرکت برای نسل جدید آن موفق به برطرف کردن مشکلات موردنظر شده باشد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوربین زیر نمایشگر این است که نور باید از بین شکاف‌های بسیار کوچک موجود در نمایشگر رد شود و به سنسور دوربین برسد. ZTE برای حل این مشکل در نسل اول دوربین زیر نمایشگر خود، تراکم پیکسلی بخشی از نمایشگر که بر روی دوربین قرار گرفته بود، کاهش داد. اما حالا که در نسل بعدی این فناوری تراکم پیکسلی افزایش پیدا کرده، به نظر می‌رسد ZTE راهکار دیگری برای حل این مشکل پیدا کرده است.

همچنین ZTE در جریان این کنفرانس از اولین سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی زیر نمایشگر رونمایی کرده است. این فناوری نشان می‌دهد که حتی آیفون‌های مبتنی بر سیستم تشخیص چهره هم در آینده‌ی نزدیک می‌توانند بریدگی نمایشگر را حذف کنند و با نمایشگرهای یک‌دست به دست کاربران برسند.

منبع: Android Authority

The post ZTE از نسل جدید دوربین زیر نمایشگر خود رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala