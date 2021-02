گوگل در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که مشغول بررسی امکان توسعه‌ی گوشی‌های تاشو است و سال گذشته‌ی میلادی یکی از سایت‌ها گزارش داد که گوگل مشغول توسعه‌ی یک گوشی تاشو است. حالا به گزارش یکی از رسانه‌های کره‌ای، سامسونگ در حال آماده‌سازی نمایشگرهای تاشو برای گوگل، اوپو و شیائومی است.

طبق این گزارش، گوگل به سامسونگ سفارش ساخت نمایشگر تاشو ۷.۶ اینچی داده است. باید خاطرنشان کنیم گلکسی زد فولد ۲ هم از نمایشگر مبتنی بر همین اندازه بهره می‌برد. گفته می‌شود اوپو می‌خواهد گوشی تاشو عمودی دارای نمایشگر ۷.۷ اینچی بسازد که در بخش بیرونی آن هم نمایشگر ۱.۵ تا ۲ اینچی تعبیه شده است. در این رابطه هم می‌توانیم به گلکسی زد فلیپ اشاره کنیم که از نمایشگر اصلی ۶.۷ اینچی استفاده می‌کند.

ظاهرا شیائومی هم می‌خواهد گوشی تاشو دارای نمایشگر اصلی ۸.۰۳ اینچی را راهی بازار کند که در بخش بیرونی آن یک نمایشگر ۶.۳۸ اینچی نیز انجام وظیفه خواهد کرد. این سایت کره‌ای اعلام کرده که هر سه گوشی در سال جاری میلادی عرضه خواهند شد. مدتی قبل هم یکی دیگر از رسانه‌های کره‌ای گزارش داده بود که چندین شرکت چینی مشغول همکاری با سامسونگ برای عرضه‌ی گوشی‌های تاشو در سال ۲۰۲۱ هستند.

در هر صورت سامسونگ با ساخت گوشی‌های تاشوی خود نشان داده که در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد و ظاهرا شرکت‌های زیادی خواهان استفاده از نمایشگرهای تاشو ساخت این شرکت هستند.

منبع: Android Authority

The post سامسونگ در حال ساخت نمایشگرهای تاشو برای گوگل، اوپو و شیائومی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala