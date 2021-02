طی سال‌های گذشته، کیفیت نمایشگر گوشی‌های هوشمند پیشرفت چشمگیری داشت. اکنون شرکت‌های سازنده‌ی گوشی موفق شده‌اند در محصولات خود از پنل‌هایی با وضوح ۴K یا رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز استفاده کنند که به صورت کاملا محسوس، تجربه‌ی کاربری را دگرگون کرده‌اند. طی دو سال اخیر گوشی‌های زیادی راهی بازار شدند که از لحاظ نمایشگر واقعا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. در همین راستا تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به بهترین نمایشگر گوشی در سال ۲۰۲۱ تا ببینیم کدام شرکت بهترین عملکرد را در این زمینه داشته.

در انتخاب بهترین نمایشگر گوشی فاکتورهای مهمی نقش دارند. برای مثال شاید بسیاری از کاربران اینطور تصور کنند که هرچه وضوح تصویر نمایشگری بیشتر باشد، در نتیجه کیفیت کلی نمایشگر هم بهتر خواهد بود. اما اگر این چنین بود، سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ با نمایشگر ۴K خود باید در صدر قرار می‌گرفت، اما اینطور نیست.

برخی دیگر اما گمان می‌کنند میزان روشنایی، کنتراست تصویر و کیفیت خوانایی متون زیر نور آفتاب اصلی‌ترین فاکتورهای انتخاب یک نمایشگر خوب هستند که البته موضوع بسیار مهمی به حساب می‌آیند. اما بسیاری از نمایشگرهای امروزی از قابلیت HDR پشتیبانی می‌کنند و می‌توانند به میزان روشنایی ۱۰۰۰ نیت برسند که بالاتر از میزان استاندارد هم هست. پنل‌های OLED بکار رفته در این نمایشگرها هم از نسبت کنتراست بی‌نهایت بهره می‌برند.

همچنین از وقتی پنل‌هایی با پشتیبانی از فناوری HDR در گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار گرفتند، قابلیت‌هایی هم که اپل در نمایشگر گوشی‌های خود استفاده کرد، نظیر پشتیبانی از گاموت رنگی عریض، دیگر عامل برتری آیفون‌ها در مقابل گوشی‌های اندرویدی نیست. چرا که اکنون تمام نمایشگرها از استاندارد RGB و گاموت رنگی عریض P3 پشتیبانی می‌کنند. به همین خاطر کمی سخت است اگر بخواهیم صرفا با در نظر گرفتن موارد این چنینی بهترین گوشی را از لحاظ نمایشگر انتخاب کنیم. بنابراین باید به سراغ یک فاکتور بسیار حائز اهمیت یعنی رفرش‌ریت تصویر برویم.

در واقع همه‌ی این موارد از یک سو و از سویی دیگر رفرش‌ریت بالا، عامل اصلی انتخاب یک نمایشگر به عنوان بهترین نمایشگر گوشی به حساب می‌آیند. به همین خاطر معیار انتخاب یک گوشی از این لحاظ، در درجه‌ی اول عملکرد خوب آن در نرخ‌ تازه‌سازی تصویر یا همان رفرش‌ریت است. در درجه‌ی دوم هم می‌پردازیم به تمام موارد بالا که این روزها در بسیاری از گوشی‌های قدرتمند بازار وجود دارند و تفاوت‌های موجود هم تا حدودی نامحسوس هستند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، از بین گوشی‌هایی که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ راهی بازار شده‌اند و حتی اکنون هم از بهترین نمایشگرها بهره می‌برند، گلکسی S21 اولترا، وان‌پلاس ۸ پرو، آیفون ۱۲ پرو مکس و گوگل پیکسل ۵ توانستند در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر، به مرحله‌ی نهایی برسند که در نهایت گلکسی S21 اولترا به عنوان بهترین گوشی انتخاب شد. جزئیات نتیجه‌ی این بررسی به شرح زیر است:

گلکسی S21 اولترا: بهترین نمایشگر گوشی ۲۰۲۱ در مجموع، روشن‌ترین و کم‌مصرف‌ترین نمایشگر و در عین حال با رفرش‌ریت بالا

گلکسی S21 اولترا

نمایشگر ۶.۸ اینچی با وضوح ۱۴۴۰P و فناوری LTPO – پشتیبانی از فناوری ۱۲ بیتی HDR

بیشترین میزان تغییر رفرش‌ریت از ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز در وضوح ۱۴۴۰P

روشن‌ترین پنل نمایشگر در بین سایر گوشی‌ها و بهترین عملکرد در محیط بیرون از خانه

پشتیبانی از قلم S Pen

بهترین نمایشگر در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ متعلق به گلکسی S21 اولترا است. محصولی که اوایل امسال راهی بازار شد و از لحاظ کیفیت نمایشگر به نسبت نسل‌های قبل با پیشرفت‌های زیادی همراه بود. این محصول به جدیدترین فناوری نمایشگر یعنی LTPO OLED مجهز شده که اجازه می‌دهد گوشی به حداکثر میزان روشنایی ۱۵۰۰ نیت دست پیدا کند؛ این در حالی است که در مصرف انرژی، ۱۵ درصد به نسبت قبل عملکرد بهتری دارد. آن هم به لطف رفرش‌ریت متغیر که در صورت نیاز، رفرش‌ریت را بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر می‌دهد. برای مثال وقتی به یک تصویر ثابت نگاه می‌کنید، گوشی رفرش‌ریت را به ۱۰ هرتز کاهش می‌دهد؛ حتی زمانی که رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز تنظیم باشد و این فوق‌العاده است.

عملکرد نمایشگر گلکسی S21 اولترا را می‌توانید در مقایسه با سایر گوشی‌ها در بخش‌های مختلف در جدول زیر مشاهده کنید.

حداکثر میزان روشنایی (بیشتر بهتر) حداقل میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست (بیشتر بهتر) دمای رنگ گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی S21 اولترا ۸۸۹ ۱.۵ بی‌نهایت ۶۸۳۴ ۲.۰۱ ۲.۳۶ (خوب) ۶.۴۴ (متوسط) آیفون ۱۲ پرو مکس ۸۳۲ ۲ بی‌نهایت ۶۷۳۳ ۲.۱۹ ۲.۲۵ (خوب) ۶.۷۷ (متوسط) وان‌پلاس ۸ پرو ۷۸۷ ۲.۸ بی‌نهایت ۶۸۷۵ ۲.۲۲ ۲.۱۱ (خوب) ۶.۵۴ (متوسط) گوگل پیکسل ۵ ۶۳۰ ۱.۹ بی‌نهایت ۶۹۴۹ ۲.۲۷ ۱.۷۷ (عالی) ۵.۸ (متوسط)

همانطور که مشاهده می‌کنید، از لحاظ میزان روشنایی، گلکسی S21 اولترا بی‌نظیر است. از طرفی با اضافه شدن قابلیت رفرش‌ریت متغیر به این گوشی، جای بحثی نیست که نمایشگر S21 اولترا هیچ رقیبی نداشته باشد. سال گذشته، سامسونگ در مقایسه با وان‌پلاس و اوپو در بخش رفرش‌ریت عملکرد ضعیف‌تری داشت چرا که تنها در وضوح ۱۰۸۰P می‌شد رفرش‌ریت آن را روی ۱۲۰ هرتز تنظیم کرد؛ آن هم به صورت ثابت و نه متغیر. به همین خاطر گلکسی S20 اولترا حتی با آن باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی قدرتمندش وقتی روی رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز قرار می‌گرفت، دوام زیادی نداشت. اما تمام این موارد در گلکسی S21 اولترا جبران شد تا اینبار سامسونگ در بخش نمایشگر بی‌رقیب باشد.

وان‌پلاس ۸ پرو / اوپو فایند X2 پرو

نمایشگر ۶.۷۸ اینچی با وضوح ۱۴۴۰P و فناوری LTPO – پشتیبانی از فناوری HDR

رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی متغیر در وضوح ۱۴۴۰P

دقت رنگ مطلق معادل ۰.۳ JNCD

پشتیبانی از فناوری MEMC (فناوری تخمین و جبران حرکت که نرخ فریم را به صورت لحظه‌ای افزایش می‌دهد بدون اینکه هیچ کندی در نمایش یک تصویر حس نشود)

وان‌پلاس ۸ پرو و اوپو فایند X2 پرو هر دو از یک نمایشگر یکسان با فناوری‌های مشابه بهره می‌برند به همین خاطر نام این دو در کنار هم آمده. نمایشگر این دو گوشی از فناوری رفرش‌ریت متغیر بهره می‌برد و دقت رنگ فوق‌العاده بالایی دارد. تست‌های انجام شده توسط وب‌سایت PhoneArena و همچنین DisplayMate نشان داده تمام تعریف و تمجید‌هایی که از نمایشگر وان‌پلاس ۸ پرو شده کاملا درست بوده و وان‌پلاس ۸ پرو واقعا یک محصول فوق‌العاده در این بخش است.

همه‌ی این قابلیت‌ها اگرچه وان‌پلاس ۸ پرو را در رده‌ی بسیار خوبی قرار داده، اما باز هم این محصول پایین‌تر از گلکسی S21 اولترا قرار می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد اوپو قصد دارد در گوشی‌های سری Find X3 از قابلیت HDR10 سراسری استفاده کند (از دوربین تا نمایشگر) و به نظر می‌رسد اگر سامسونگ اقدام خاصی در زمینه‌ی نمایشگر انجام ندهد، شاید نماینده‌های اوپو و وان‌پلاس باشند که سال بعد لقب بهترین نمایشگر گوشی را از آن خود می‌کنند.

آیفون ۱۲ پرو مکس

نمایشگر ۶.۷ اینچی با فناوری LTPS و رفرش‌ریت ۶۰ هرتز

بیشترین میزان روشنایی در بین تمام گوشی‌های آیفون

اگر به دنبال خرید یک گوشی با نمایشگر عالی در بین گوشی‌های اپل هستید، باید بدانید آیفون ۱۲ پرو مکس بهترین گوشی موجود است. حتی از لحاظ مقاومت صفحه هم هیچ گوشی از اپل نمی‌تواند در حد و اندازه‌های آیفون ۱۲ پرو مکس باشد. تنها مشکلی که وجود دارد، رفرش‌ریت پایین نمایشگر این گوشی است (۶۰ هرتز) که باعث شده آن را در این رتبه قرار دهیم.

اگر از رفرش‌ریت پایین این گوشی فاکتور بگیریم، باید بگوییم دقت رنگ فوق‌العاده بالای نمایشگر این گوشی که از پنل سوپر رتینا XDR با پشتیبانی از HDR بهره می‌برد باعث شده این محصول کاملا از گوشی‌های دیگر شرکت کوپرتینویی متمایز باشد. لازم به ذکر است از لحاظ مقاومت نمایشگر هم آیفون ۱۲ پرو مکس به لطف محافظ صفحه‌ی سرامیکی خود یک محصول کم‌نظیر است.

گوگل پیکسل ۵

آن دسته از کاربرانی که خرید یک گوشی مقرون به صرفه را در نظر دارند، گوگل پیکسل ۵ می‌تواند یک انتخاب بسیار مناسب باشد. این گوشی از لحاظ نمایشگر هم فوق‌العاده باکیفیت است چرا که گوگل توانسته به لطف مهندسین شرکت HTC نمایشگری برای این گوشی تولید کند که در نمایش واقعی رنگ‌ها، عملکرد بسیار خوبی دارد. در جدول بالا شاهد این بودیم که از لحاظ خطای رنگی Delta E، این گوشی حتی از گلکسی S21 اولترا هم عملکرد بهتری داشت.

از لحاظ میزان روشنایی هم پیکسل ۵ در وضعیت خوبی قرار دارد که در کنار رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی، می‌تواند به عنوان یک گوشی مقرون به صرفه، در این لیست جای بگیرد. کمتر گوشی در این سطح از قیمت، می‌تواند در نمایش رنگ‌ها چنین عملکردی از خود به نمایش بگذارد.

