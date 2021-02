اینطور که به نظر می‌رسد، شرایط ال‌جی در فروش گوشی‌های هوشمند اصلا خوب نیست؛ تا این حد که شرکت کره‌ای در نظر دارد کسب و کار موبایل خود را به فروش برساند، اما جالب اینجاست که تلاش‌های شرکت در این زمینه با شکست مواجه شده.

ال‌جی بعد از عرضه‌ی گوشی G4 به بازار، به مرور در سراشیبی سقوط قرار گرفت. شرکتی که تا آن زمان در بخش نمایشگر، دوربین و کیفیت ساخت در جمع بهترین‌ها قرار داشت، نتوانست هیچوقت به روند خوب خود ادامه دهد. طی چند سال گذشته، شرکت کره‌ای هیچوقت نتوانست خود را به جمع شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی گوشی هوشمند برساند و دائما با ضرر مواجه شد.

این عملکرد بد تا جایی ادامه پیدا کرد که ال‌جی اکنون قصد دارد کسب و کار موبایل خود را به فروش برساند اما متاسفانه حتی شرکتی هم به انجام این کار رغبت نشان نمی‌دهد. به گزارش رسانه‌ی Korea Times، ال‌جی در تلاش بود کسب و کار موبایل خود را به شرکت ویتنامی Vingroup بفروشد. اما مذاکرات با شکست مواجه شد چرا که دو شرکت بر سر قیمت به توافق نرسیدند.

در گزارشات آمده که چون شرکت ویتنامی Vingroup قیمتی پایین‌تر از انتظار برای خرید کسب و کار موبایل ال‌جی به آن پیشنهاد داده، شرکت کره‌ای مجبور شده به دنبال مشتری دیگری باشد. همچنین به نظر می‌رسد خط تولید گوشی‌های هوشمند این شرکت که در کشورهای خارجی نظیر برزیل و ویتنام حضور دارند، تغییر کاربری داده و به تولید لوازم خانگی مشغول خواهند شد.

محصولات برنده و بازنده‌ی ال‌جی در سال ۲۰۲۰

با این حال به نظر می‌رسد ال‌جی همچنان به دنبال این است که یک مشتری برای بخش موبایل خود پیدا کند. هرچند اگر این اتفاق هم رخ ندهد، به خاطر کسب و کار گسترده‌ای که این شرکت دارد، می‌تواند به راحتی به تولید لوازم دیگر بپردازد؛ بدون اینکه لزوما نیازی به یافتن یک مشتری باشد.

اما در این بین، سوال اصلی اینجاست که تکلیف گوشی رول شونده‌ی این شرکت چه خواهد شد؟ محصولی که تا چند هفته پیش خبرهای زیادی راجع به آن می‌شنیدیم و قرار بود جان تازه‌ای به کسب و کار موبایل شرکت کره‌ای ببخشد، اکنون حتی رونمایی از آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته. پیش‌تر شنیده بودیم ال‌جی قصد دارد فعلا فرایند تولید این گوشی‌ را تا زمانی نامشخص متوقف کند. این در حالی است که خود ال‌جی این گمانه‌زنی‌ها را رد کرد. یکی از سخنگویان این شرکت هم اخیرا اعلام کرد آن‌ها فعلا تصمیمی در رابطه با آینده‌ی گوشی‌های هوشمند خود اتخاذ نکرده‌اند.

البته این حرف نمی‌تواند امیدوار کننده باشد چرا که به نظر می‌رسد هنوز هم گزینه‌ی توقف تولید گوشی رول شونده‌ی ال‌جی روی میز باشد. از طرفی حتی انتظار می‌رود شرکت همچنان به تولید گوشی‌های سری W خود که منحصرا در هندوستان به فروش می‌رسد ادامه دهد. از سوی دیگر گفته می‌شود جانشین مدل ال‌جی V60 ThinQ هم راهی بازار خواهد شد این در حالی است که شرکت اصلا وضعیت خوبی در فروش گوشی‌ها ندارد.

متاسفانه نه خبر از دست رفتن کسب و کار موبایل ال‌جی و نه توقف تولید یکی از هیجان‌انگیزترین گوشی‌های تاریخ یعنی ال‌جی Rollable اصلا خبر خوبی نیستند. با این حال می‌توان حداقل به این موضوع امیدوار بود که اوپو هم مشغول ساخت یک گوشی رول شونده است و گفته می‌شود حتی فرایند ساخت آن هم رو به پایان است. ولی اینکه بدانیم دیگر قرار نیست شرکتی نظیر ال‌جی در بازار گوشی‌های هوشمند فعالیتی داشته باشد، قطعا ناراحت‌کننده است.

آیا ممکن است گوشی رول‌شونده‌ی ال‌جی هیچ‌گاه به مرحله‌ی تولید و عرضه نرسد؟

منبع: Android Central

The post ال‌جی به‌دنبال یک مشتری برای فروش کسب و کار موبایل خود است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala