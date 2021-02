سامسونگ اخیرا گوشی گلکسی F62 را به عنوان یکی از میان‌رده‌های بسیار خوب خود با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای بازار هندوستان معرفی کرد. اما خوشبختانه قرار نیست این محصول تنها به بازار هندوستان محدود باشد چرا که سامسونگ تصمیم گرفته مدل دیگری از آن را تحت عنوان گلکسی M62 با همان قابلیت و امکانات برای بازارهای دیگر عرضه کند.

گلکسی F62 یکی از بهترین میان‌رده‌های سامسونگ است که با قیمت بسیار مناسب و سخت‌افزاری نسبتا قدرتمند برای بازار هندوستان طراحی شد. این محصول از نمایشگری ۶.۷ اینچی از نوع AMOLED با وضوح +FHD بهره می‌برد و قلب تپنده‌ی آن را هم پردازنده‌ی سری گلکسی نوت ۱۰ یعنی اگزینوس ۹۸۲۵ تشکیل می‌دهد. در کنار این پردازنده، ۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی قابل ارتقا از طریق کارت حافظه هم در نظر گرفته شد تا گلکسی F62 یک میان‌رده‌ی بسیار ارزشمند باشد.

به همین خاطر کاربران زیادی به آن علاقه نشان دادند اما خبر عرضه‌ی گلکسی F62 به بازار هندوستان بسیاری از آن‌ها را دلسرد کرد. تا اینکه امروز اعلام شد گلکسی M62 با همان قابلیت و امکانات قرار است برای سایر بازارها نیز عرضه شود و این اتفاق ابتدا در کشور مالزی و در تاریخ ۳ مارس امسال (۱۳ اسفند) رخ خواهد داد.

این دو گوشی صرف نظر از نام، یک تفاوت دیگری هم دارند و آن هم مربوط به رنگ‌بندی است. جایی که M62 با یک رنگ کمتر، در رنگ‌های خاکستری و آبی روانه‌ی بازار می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر مشخصات فنی یاد‌ شده، دو گوشی در بخش دوربین‌ها (۶۴ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی) و باتری هم (۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی) کاملا با یکدیگر برابر هستند. همچنین یک شارژر سریع ۲۵ وات هم درون جعبه وجود دارد و می‌تواند با سرعت نسبتا خوبی گوشی را شارژ کند.

خبر عرضه‌ی رسمی گلکسی M62 در تاریخ یاد شده را حساب رسمی شعبه‌ی مالزی سامسونگ هم تایید کرده به همین خاطر می‌توانیم به صحت آن کاملا اعتماد داشته باشیم.

گلکسی M62 با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به‌زودی راهی بازار می‌شود

