شرکت LG شب گذشته با انتشار یک بیانیه‌ی خبری اعلام کرد که پلتفرم WebOS را در اختیار تلویزیون‌های دیگر برندها قرار می‌دهد. این یعنی LG قرار است به رقیبی برای اندروید تی‌وی تبدیل شود که بسیاری از تلویزیون‌های هوشمند و اندروید باکس‌ها از این سیستم‌عامل بهره می‌برند.

اگرچه اندروید تی‌وی در انواع و اقسام تلویزیون‌ها با قیمت‌های مختلف حضور دارد، اما طبق آخرین پژوهش‌های صورت گرفته، سیستم‌عامل تایزن سامسونگ و WebOS ال‌جی در زمینه‌ی شمار تلویزیون‌ها حرف اول را می‌زنند. با این حال، شرکت‌هایی مانند شیائومی با عرضه‌ی اندروید باکس‌های ارزان‌قیمت در برخی بازارها توانسته‌اند آمار را به نفع اندروید تی‌وی تغییر دهند.

شرکت LG می‌گوید چنین اقدامی می‌تواند حضور این شرکت را در حوزه‌ی سرگرمی خانگی در سرتاسر جهان به طور چشمگیری افزایش دهد. این شرکت کره‌ای مدعی شده که بیش از ۲۰ شرکت از سرتاسر جهان خواستار بهره‌گیری از سیستم‌عامل WebOS هستند که از بین آن‌ها می‌توانیم به برندهایی مانند RCA، Ayonz و Konka اشاره کنیم.

این تلویزیون‌ها از رابط کاربری نسخه‌ی پنجم WebOS بهره‌مند خواهند شد و این یعنی نسخه‌ی ششم سیستم‌عامل موردنظر که در نمایشگاه CES امسال معرفی شده است، فعلا به این تلویزیون‌ها راه پیدا نمی‌کند. اما در نهایت چنین کاری چه نفعی برای LG دارد؟ اول از همه باید بگوییم که با این کار می‌تواند تجربه‌ی نرم‌افزاری میلیون‌ها تلویزیون در سرتاسر جهان را کنترل کند. همچنین باید به افزایش درآمد مربوط به تبلیغات هم اشاره کنیم. در ضمن LG با این کار به داده‌های بیشتری دست پیدا می‌کند و این داده‌ها برای بهبود WebOS به کار گرفته می‌شوند و این موضوع به نفع تلویزیون‌های LG تمام خواهد شد.

منبع: digikala